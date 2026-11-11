Parque de la Generosidad amplía servicios en Tlaquepaque para atender a población vulnerable

Con una superficie de alrededor de ocho mil metros cuadrados, el Parque de la Generosidad del Banco de Alimentos inauguró la segunda etapa de sus instalaciones en San Pedro Tlaquepaque, que ampliará los servicios de atención médica, capacitación y apoyo material para familias en condiciones de vulnerabilidad.

La ampliación contempla un Banco de Ropa y Enseres Domésticos, Banco de Medicamentos, farmacia, consultorios médicos, laboratorio de análisis clínicos y aulas para la enseñanza de oficios e inglés. También se habilitará un bazar con artículos a precios accesibles y un esquema de apoyo financiero para emprendedores.

Durante la inauguración, a la que asistieron el gobernador Pablo Lemus Navarro y la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura, el presidente del Parque de la Generosidad, José Luis González Íñigo, destacó la importancia del proyecto, que actualmente atiende de manera permanente a más de 150 mil personas en condiciones vulnerables.

La presidenta municipal reconoció la participación de la sociedad civil, la iniciativa privada y los gobiernos para sostener este tipo de iniciativas.

Pérez Segura también destacó la colaboración que mantiene el Ayuntamiento con el Banco de Alimentos, que ha permitido abrir dos tiendas en instalaciones de los DIF municipales de Tateposco y Santa Rosalía, además de establecer convenios para fortalecer las acciones de apoyo.

Laura Imelda Pérez (Gobierno Tlaquepaque)

Entre los nuevos servicios se contempla una guardería infantil para hijas e hijos de trabajadoras y habitantes de colonias cercanas, con respaldo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El proyecto también ofrecerá transporte gratuito para trasladar a las personas beneficiarias desde sus comunidades hasta las instalaciones y de regreso a sus hogares. Además, contará con camiones de carga para llevar sin costo los artículos de mayor tamaño que se adquieran en el bazar.

Actualmente, el Parque de la Generosidad proporciona alimentos, ropa, enseres domésticos y capacitación a personas en situación vulnerable, con la finalidad de contribuir a mejorar sus condiciones de vida y facilitar su incorporación al ámbito laboral.

La alcaldesa reiteró que el gobierno municipal mantendrá su colaboración con el proyecto, que extiende sus servicios a comunidades de distintos puntos del país.