Diputados de oposición advierten a secretario de Gobierno que “crisis de agua derivó en crisis de gobernabilidad”

El secretario de Gobierno, Carlos Arias Madrid, atendió las preguntas de las ocho bancadas parlamentarias.

En el comienzo de las sesiones de Glosa para que el Congreso local revise el II Informe de Gobierno de Pablo Lemus, durante casi tres horas, diputados de oposición le advirtieron al nuevo secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, que, por yerros del Gabinete Estatal, “la crisis del agua se convirtió en una crisis de gobernabilidad en Jalisco”.

Así lo dijo el diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, al funcionario que reemplazó al anterior titular, Salvador Zamora, quien dejó el cargo tras las manifestaciones del 11 y 18 de octubre para exigir agua limpia.

“En torno a este tema, la crisis de agua se convirtió en crisis de gobierno, en virtud de la inconformidad creciente de la ciudadanía, los actos de represión y la culminación con la renuncia del anterior secretario”, dijo Bravo Padilla.

La comparecencia del secretario de Gobierno, quien tiene apenas dos semanas en el cargo, comenzó casi 40 minutos tarde, con la presencia de solo 21 de los 38 diputados.

La diputada Tonantzin Cárdenas, quien preside la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, reclamó a Arias Madrid, por la desconfianza que tiene la gente en el gobierno de Jalisco, pues apenas 2.5 de los casos de desapariciones son denunciados por los familiares ante la Vice Fiscalía Especializada.

Además, le pidió al funcionario que rinda un informe del avance que tienen las 50 acciones para enfrentar el problema de la desaparición de personas, plan que aprobó el Congreso en 2025.

El secretario de Gobierno dijo que este año se incrementó casi 30% el presupuesto para la Comisión de Búsqueda a la que se asignaron 105 millones de pesos y reconoció en un tono de autocrítica que, no puede hablarse de avances en el tema de seguridad en Jalisco, si persiste el problema de personas desaparecidas.

“Tenemos claro que una deuda que tiene el estado respecto de la que no podemos perder de vista, es la búsqueda de nuestras personas desaparecidas y el acompañamiento a sus familias. Detrás de cada registro hay una persona, una historia y una familia que espera respuestas. Ninguna cifra puede dimensionar por completo el dolor y ningún avance institucional puede presentarse como suficiente mientras hay personas que no regresan a su casa”, admitió Arias Madrid.

Los legisladores del bloque opositor insistieron de nuevo en preguntarle al secretario de Gobierno, quién ordenó reprimir manifestantes el 11 de octubre.

La representante Mariana Casillas preguntó en que Jalisco viven los integrantes del gobierno estatal.

“El segundo Informe de Gobierno lleva un apartado titulado ‘Jalisco tranquilo y en paz’. Me gustaría saber en que Jalisco viven quienes redactaron ese documento, porque el Jalisco que nosotros conocemos hay miles de familias buscando a sus desaparecidos, organizaciones criminales capaces de paralizar la ciudad entera, cientos de colonias y miles de personas recibiendo agua contaminada y poniendo su salud en riesgo”, puntualizó Mariana Casillas.

El funcionario estatal expresó que harán todo para que no se repitan los excesos contra manifestantes, como ocurrió el domingo 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.

“La postura de la Secretaría General es respetar el derecho que tiene el jalisciense a manifestarse. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese ejercicio de libertad lo puedan ejercer de manera pacífica, de manera libre”, subrayó.

Al subir a tribuna, la diputada Itzel Barrera llevó una pregunta consigo: ¿Quién dio la orden?. Sobre el operativo de la manifestación del 11 de octubre, no hubo respuesta.

Varios legisladores le pidieron al secretario de Gobierno que publique ya los 20 decretos de reformas aprobadas por el Congreso que están en un cajón, en lo que consideraron es un “veto de bolsillo”, lo que dificulta el diálogo entre los dos Poderes.

Entre las reformas “congeladas” están las de transparencia y protección de datos personales.

La diputada de MC, Verónica Jiménez y el legislador del PT, Sergio Martín, llamaron la atención del funcionario para que se atienda el problema de inseguridad que viven los habitantes de la región Norte de Jalisco, donde habita la etnia wixárika.

Casi al final, la legisladora de Morena, Itzul Barrera, colocó un cartel en la tribuna legislativa con la pregunta “¿Quién dio la orden? de aplicar los abusos policiacos afuera de Casa Jalisco. Sin embargo, no hubo respuesta.