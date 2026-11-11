Lemus destaca la generosidad y colaboración social durante inauguración del Parque de la Generosidad y llama a sumar esfuerzos ante la crisis del agua

La generosidad y la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y Gobierno fueron los ejes del mensaje del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante la inauguración de la segunda etapa del Parque de la Generosidad del Banco de Alimentos Guadalajara, un espacio que amplía su capacidad para acercar servicios y oportunidades a quienes más lo necesitan.

En su intervención, el mandatario estatal reconoció el trabajo del empresario José Luis González Íñigo, a quien atribuyó un compromiso constante con el desarrollo de Jalisco, tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo y, especialmente, en el social. Destacó que el crecimiento del parque, desde la colocación de su primera piedra, refleja la continuidad de un proyecto con visión de largo plazo.

Lemus relacionó este modelo de colaboración con experiencias internacionales de financiamiento social, particularmente con el trabajo de Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz, conocido por impulsar mecanismos financieros para apoyar a sectores vulnerables. Consideró que el esquema que comienza a desarrollarse en el parque podría convertirse en una referencia para ampliar este tipo de iniciativas en todo el estado.

“Lo que veremos seguramente dentro de unos años será precisamente eso, que este modelo financiero que está iniciando el Parque de la Generosidad pueda tener esa visión”, expresó.

Sin embargo, el Gobernador también aprovechó el encuentro para abordar uno de los principales retos que enfrenta actualmente la entidad: la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ante representantes de distintos sectores y autoridades municipales, explicó las decisiones que ha tomado su administración y defendió la importancia de privilegiar el diálogo y las propuestas técnicas para alcanzar acuerdos con la Federación.

Recordó que, desde el inicio de su Gobierno, planteó a la Presidenta Claudia Sheinbaum la necesidad de realizar una inversión conjunta para atender el problema hídrico. Como resultado de las negociaciones, dijo, se consiguió un paquete de 25 mil millones de pesos, de los cuales 10 mil 500 millones corresponden al Gobierno de Jalisco y 14 mil 500 millones a la Federación.

Al explicar el origen de los problemas recientes de calidad del agua, señaló que el sistema antiguo del acueducto de Chapala y las descargas irregulares contribuyeron a la contaminación del canal que alimenta la planta de bombeo de Las Pintas. Por ello, indicó que se tomó la decisión de cerrar temporalmente el sistema para realizar trabajos de limpieza y recuperar la calidad del agua.

Informó que el bombeo en Las Pintas comenzó a reanudarse con agua de mejor calidad y que la incorporación gradual de tres sistemas permitirá recuperar los volúmenes que se perdieron durante el cierre. De acuerdo con sus estimaciones, antes del 15 de diciembre se espera recuperar el volumen de agua que permita reducir y eliminar los tandeos.

A estas acciones se suma la construcción de una nueva Planta Potabilizadora número uno en Miravalle, con una inversión estatal de 7 mil 500 millones de pesos, distribuida en tres etapas. La primera concluirá en marzo y se prevé que comience a operar en abril. También mencionó la inversión de mil 500 millones de pesos para la planta potabilizadora número tres, además de las obras para evitar descargas irregulares.

En cuanto a la participación federal, destacó la construcción de un nuevo acueducto que, aseguró, permitirá reducir las pérdidas de agua por fugas y evaporación, disminuir el consumo de energía eléctrica y mejorar el suministro para la ciudad, sin extraer mayores volúmenes del Lago de Chapala.

El mandatario llamó a que la colaboración que representa el Parque de la Generosidad también se refleje en la atención de los problemas públicos, mediante la participación de empresarios, municipios y ciudadanos.

“Yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes, en esta generosidad que hoy se demuestra en este parque, que seamos generosos con lo que está pasando”, manifestó, al señalar que empresarios han facilitado pozos y derechos de agua para apoyar el abastecimiento de la población.

Finalmente, insistió en que la crisis hídrica debe enfrentarse sin diferencias partidistas y con la participación de todos los sectores. También convocó a la ciudadanía a cuidar el agua y evitar su desperdicio, al considerar que las pequeñas acciones contribuyen a superar una problemática que, aseguró, se busca resolver de fondo y en beneficio de las próximas generaciones.

“Soy una persona de compromiso y principalmente con mi estado, y vamos a salir como siempre lo hemos hecho avantes ante cualquier reto que tengamos enfrente”, concluyó.