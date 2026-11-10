“Se trabaja 24/7 para reducir y acabar con los tandeos”, asegura Pablo Lemus

Gobierno de Jalisco busca resolver los tandeos antes del 15 de diciembre

Ante las reiteradas molestias en prácticamente toda la Zona Metropolitana de Guadalajara por la reducción del suministro del agua potable, el gobernador Pablo Lemus reconoció como válidas las quejas de la ciudadanía y aseguró que su administración trabaja todos los días en busca de solucionar la crisis hídrica en la capital de Jalisco.

“Que entiendo su molestia y que tienen toda la razón y que por eso estamos trabajando 24 horas los siete días de la semana para acelerar los trabajos que nos permitan no solamente reducir, sino acabar totalmente con los tandeos”, expresó el mandatario al pedírsele su parecer acerca del gran malestar por el desabasto de agua y que ha quedado de manifiesto en redes sociales, medios de comunicación e incluso manifestaciones espontáneas por parte de ciudadanos.

Como muestra, el pasado lunes 9 hubo protestas en el cruce de la Calzada Gobernador Curiel y Avenida Patria, con bloqueo al paso del Macrobús, y se preveían otras en los días siguientes en diversos puntos como la Avenida Río Nilo y Patria; en la Carretera Libre a Zapotlanejo, y en la Colonia El Fortín, de Zapopan.

El mandatario dijo que su gobierno busca adelantarse al 15 de diciembre y concluir antes las obras de limpieza y desazolve en la presa y eñ canal de Las Pintas para reducir los tandeos de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

Recordó que entre el estado de Jalisco y el Gobierno Federal se invertirán 25 mil millones de pesos para las obras hídricas que vendrán a solucionar la crisis, de los cuales esta entidad federativa aportará 10 mil 500 millones de pesos y la Federación, otros 14 mil 500 millones.

Informó que el Gobierno de Jalisco inició ya con inversiones y obras en el bypass de La Calera, la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle y en los colectores de Las Pintas.

Recalcó Pablo Lemus que el cierre del Sistema Antiguo de Abastecimiento disminuyó alrededor de 30 por ciento de la capacidad de abasto, situación que vino a provocar los tandeos.

“Del 100 por ciento del agua que teníamos para repartir, cerrando el sistema antiguo nos quedamos con el 70 por ciento; es decir, perdimos 30 por ciento de capacidad, y bueno, con esto, con la recuperación del sistema antiguo, vamos a poder recuperar ese 30 por ciento perdido e ir eliminando poco a poco los tandeos”, añadió.

Expuso que “el problema que teníamos originalmente era de calidad del agua; cuando decidimos cerrar Las Pintas, la calidad del agua mejoró y hoy el problema es por la cantidad y por eso estamos trabajando aceleradamente para recuperar el sistema antiguo y lo antes posible poder recuperar los volúmenes de agua que nos permitan eliminar los tandeos”.

Dijo que espera terminar antes del plazo que se había propuesto -15 de diciembre- y concluir los trabajos correspondientes que permitan volver a hacer funcionar el sistema antiguo de dotación y que la gente pueda de nuevo tener el líquido “de manera recurrente, de manera normal y con muy buena calidad”.

LICITACIÓN PARA DOS ACUEDUCTOS

Pablo Lemus informó que están por iniciarse los procesos de licitación para la construcción de dos acueductos por parte del Gobierno de México.

Dijo que el trámite para la licitación pública empieza en este mes de noviembre y terminaría el mes de febrero.