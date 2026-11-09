Instalan dos plantas potabilizadoras en Tlaquepaque; producirán hasta 54 mil litros diarios

Dos plantas potabilizadoras comenzaron a operar en la colonia El Vergel, en San Pedro Tlaquepaque, como parte de las acciones para abastecer de agua para consumo humano a las familias afectadas por los tandeos del SIAPA.

La instalación es resultado de la coordinación entre el Gobierno municipal, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Grupo Danone-Bonafont. Cada planta tiene capacidad para procesar 3 mil 600 litros por hora y producir hasta 27 mil litros durante una jornada. En conjunto, podrán generar hasta 54 mil litros diarios y atender aproximadamente a 8 mil personas.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que los equipos funcionarán de manera itinerante para llevar agua a las zonas prioritarias y agradeció la participación del Gobierno Federal y de la iniciativa privada.

“Esto permitirá que las familias tengan la certeza de contar con agua limpia, transparente y de calidad”, expresó.

Dos plantas potabilizadoras en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

La alcaldesa recordó que el municipio ya había instalado 60 cisternas y operaba 32 pipas para atender a las colonias con problemas de abastecimiento. A estas acciones se sumaron seis pipas de CONAGUA, que comenzaron a trabajar el pasado 29 de octubre, además de las dos plantas potabilizadoras.

Por su parte, Gustavo Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de CONAGUA, explicó que la dependencia federal participa tanto en la distribución mediante pipas como en la operación de los equipos de potabilización.

En tanto, Grupo Danone-Bonafont aportó una pipa con capacidad de 20 mil litros de agua purificada, equivalente a mil garrafones, para complementar el suministro a las comunidades.

Las plantas están instaladas en la Parroquia El Santo Niño de Atocha, ubicada en calle Olivo número 14, en El Vergel. Operarán de lunes a sábado, de 8:30 a 15:00 horas, aunque podrán trasladarse a otras zonas prioritarias.