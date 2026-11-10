Avalan en forma unánime reformas que reconocen derechos de los pueblos originarios de Jalisco

Las diputadas Norma López (Morena) y Verónica Jiménez (MC), lucen sonrientes tras la votación. El dictamen debe aún ser votado en el Pleno.

Se dio un paso importante para reconocer a los pueblos originarios de Jalisco como “sujetos de derecho”, luego de que en forma unánime, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local, aprobó diversas reformas al artícilo 4º constitucional.

Esta reforma tiene años que se planteó en Jalisco y no había sido respldada por diversas Legislaturas. Ahora, con la reforma que se aprobó a escala federal, el estado “armoniza” su legislación en la que “se fortalece el reconocimiento, la autonomía y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, originarios y afromexicanos”.

El dictamen recibió el voto favorable de Morena, MC y PAN y ahora solo resta que sea respaldada por las comisiones de Hacienda y de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y que se vote en el pleno por los 38 legisladores.

La diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, resaltó que tras decenas de años, “se hace justicia” a las etnias jaliscienses y pidió que otras Comisiones saquen de la “congeladora” diversas iniciativas.

“En este caso, este dictamen da un paso más para hacer justicia a los pueblos originarios y afromexicanos, por lo que también solicitaría que las personas que están aquí y que son parte de otras comisiones, sacaran de la misma manera en que yo saco todos y cada uno de los dctámenes sin ver el autor, sin ver que partido representan, sino solamente viendo el impacto social que todos debemos de ver”, enfatizó Norma López.

Esta reforma fue consultada por diputados en las comunidades wixárika en Mezquitic y Bolaños; tepehuanos, en Villa Guererro y Chimaltitán; nahua, en Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo, Cuautitlán, Villa Purificación y Zapopan; así como chichimecas, en Lagos de Moreno.

Los votos favorables los dieron los diputados José Luis Tostado, de MC, Miguel de la Rosa, Alejandro Puerto y Norma López, de Morena; así como Isaías Cortés, del PAN y como observadora participó la diputada de MC, Verónica Jiménez, autora de una de las iniciativas.

En sus redes sociales, Verónica Jiménez explicó que aunque ella no forma parte de la Comisión que aprobó las reformas, “quise acompañar un momento de enorme importancia para los pueblos originarios y comunidades indígenas de Jalisco: la aprobación de la reforma constitucional para reconocer a las comunidades como sujetos de derechos”.

Las iniciativas que fueron revisadas en esta sesión de Comisión fueron presentadas por la propia Verónica Jiménez, por el legislador de Morena, Alejandro Barragán y por el diputado del PRI, Aurelio Fonseca.