Realiza IMSS Jalisco 200 cirugías durante un fin de semana para reducir rezago hospitalario

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco realizó 200 procedimientos quirúrgicos durante el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, como parte de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, que busca incrementar la productividad hospitalaria y avanzar en la atención de pacientes que requieren una intervención.

Las cirugías se efectuaron en 15 unidades hospitalarias del estado y correspondieron a distintas especialidades. Del total, 78 fueron de Traumatología y Ortopedia, 62 de Cirugía General, 19 de Urología y 41 de otras especialidades, informó el Instituto.

La jornada forma parte de la acción número 10 del programa impulsado por el director general del IMSS, Zoé Robledo, que contempla ampliar la actividad quirúrgica mediante el aprovechamiento de los fines de semana y horarios extraordinarios durante las noches.

Entre las unidades con mayor número de intervenciones destacaron los Hospitales Generales de Zona (HGZ) número 89, en Guadalajara, y 42, en Puerto Vallarta, con 32 cirugías cada uno. Les siguieron el Hospital General Regional (HGR) número 46, en Guadalajara, con 24 procedimientos; el HGR número 45, con 18, y el HGZ número 9, en Ciudad Guzmán, con 17 intervenciones.

También participaron los hospitales regionales 110 y 180, así como los Hospitales Generales de Zona 6, 7, 14, 21 y 26, además de los Hospitales Generales de Subzona 20 y 185.

Las unidades participantes se encuentran en Guadalajara, Tlajomulco, Ocotlán, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Tala, Autlán de Navarro y Arandas. Esta última destaca por ser la primera unidad del IMSS en brindar atención médica universal tanto a derechohabientes como a personas que no cuentan con afiliación al Instituto.

De acuerdo con el IMSS, la estrategia nacional contempla realizar 31 mil 700 cirugías en todo el país entre el 27 de octubre de 2026 y el 24 de febrero de 2027, mediante jornadas adicionales en noches y fines de semana, con el propósito de aprovechar la infraestructura hospitalaria disponible.