Ante los problemas de abastecimiento de agua y las dificultades para almacenarla en condiciones seguras, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque adquirió 2 mil 500 tinacos de 200 litros que serán entregados a familias de 14 colonias afectadas por los tandeos del SIAPA.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que la medida surgió a partir de las necesidades detectadas durante el operativo de distribución de agua que mantiene el Ayuntamiento desde hace aproximadamente mes y medio. Según señaló, algunas familias no cuentan con recipientes adecuados para guardar el líquido que reciben mediante las pipas.

“Nos enfrentamos a que muchas familias no tienen una forma segura de almacenar el agua. Por eso, con visión humanista, adquirimos un total de 2 mil 500 tinacos”, indicó.

Los apoyos se distribuirán en Nueva Santa María, Guayabitos, Alfredo Barba, Arroyo de las Flores, El Tapatío, Lomas del Cuatro, San Pedrito, Buenos Aires, Villa Fontana, El Vergel II, Tateposco, El Órgano, Las Huertas y San Martín de las Flores.

Cada familia podrá recibir un tinaco y deberá presentar identificación oficial y comprobante de domicilio. Las jornadas de entrega se realizarán los lunes, miércoles y sábados por la tarde, en puntos cercanos a las colonias beneficiadas.

Las fechas y ubicaciones específicas serán publicadas en las redes sociales y la página oficial del Gobierno de Tlaquepaque.

La entrega de tinacos se suma al operativo municipal de abastecimiento, que, de acuerdo con el Ayuntamiento, cuenta con 38 pipas, 60 cisternas y tres plantas potabilizadoras, con participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la empresa Arca. También dispone de una pipa de agua purificada donada por Bonafont, que recorre diariamente distintas colonias.

Con esta medida, el municipio busca atender no solo la falta de suministro, sino también una de las dificultades que enfrentan los hogares cuando reciben agua: contar con infraestructura para almacenarla.