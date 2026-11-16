Mónica Magaña, presidenta de la comisión legislativa de Salud. Apoyará reforzar la atención a pacientes con diabetes.

En el contexto del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora cada 14 de noviembre, la diputada de MC, Mónica Magaña Mendoza, informó que para 2027, se busca ampliar el programa de atención a pacientes con diabetes tipo 1, al pasar de de 33 millones a 45 millones de pesos.

El programa “Somos Uno, Vamos a estar Bien” atiende este 2026 a 800 familias con un paciente de diabetes tipo 1 y el propósito es llegar a mil familias, para que reciban consulta con especialistas, tratamiento completo e insulina sin costo, estudios de laboratorio, sensores de glucosa e insulina sin costo, así como educación terapéutica y apoyo psicológico y de nutrición.

“En el caso particular y muy especial para quienes viven con Diabetes Tipo 1, como ustedes saben es una enfermedad autoinmune, que está sobre todo en las primeras infancias y que una vez que es detectada no tiene cura y eso obliga a tener un tratamiento permanente. El gran reto son los costos, hablamos de un tratamiento de entre 12 mil y 15 mil pesos al mes para poder mantener la vida y la salud de las infancias que son diagnosticadas con la Diabetes 1 y como saben en Jalisco estamos conmemorando este día con una política pública única a escala nacional con el programa Somos uno y Vamos a estar bien”, explicó.

La legisladora indicó que actualmente los pacientes con Diabetes tipo 1, no están recibiendo los tratamientos adecuados en el IMSS y en el ISSSTE, por desabasto de medicinas.

¿En donde hay un reto importante? En que el estado de Jalisco no puede atender a las personas que tienen derechohabiencia -IMSS e ISSSTE-. ¿Cuál es el grave problema que no podemos hoy dejar de levantar la voz?, que no se les entrega insulina, vas al IMSS, vas al ISSSTE y las personas regresan con las recetas vacías y eso es inaceptable”, advirtió.

En este Día Mundial de la Diabetes “lo tenemos que decir con todas sus letras , quienes vivimos con Diabetes tipo 1, la insulina es vida para nosotros, nos tenemos que inyectar entre cuatro y ocho veces diarias, por ello, el IMSS debe de dar la garantía y el ISSSTE también, de suministrar la insulina que es vital para quienes vivimos con esta condición”, precisó la diputada del distrito 10 de Zapopan.

La campaña del Día Mundial de la Diabetes en este año se centra en la acción temprana, el diagnóstico precoz y la reducción del riesgo de la diabetes tipo 2, ya que hasta 50% de las personas con esta condición ya presentan complicaciones cuando son diagnosticadas.