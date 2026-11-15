Se plantaron 15 mil árboles con el programa Reforesta Chapala 2026

Se plantaron guamuchil, mezquite, palo dulce, rosa morada y tepame, entre otras especies. Se alcanzó la meta de reforestar 15 mil ejemplares.

El Instituto Corazón de la Tierra presentó los resultados del Programa Reforesta Chapala 2026, en el Congreso del Estado de Jalisco, donde informó que en 2026 se plantaron 15 mil árboles nativos, en una superficie de 18 hectáreas (15 predios de ocho ejidos y de dos comunidades indígenas).

Reforesta Chapala es un programa de recuperación de zonas de recarga del Lago Chapala, mediante procesos de restauración forestal, con los que se aumenta la captación de agua, se reduce la erosión y azolvamiento del lago; se conservan especies nativas; se impulsa la conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos, y se fortalecen las capacidades comunitarias en prácticas sostenibles.

Este programa es coordinado por el Instituto Corazón de la Tierra, junto con los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organizaciones civiles, ejidos y comunidades e iniciativa privada. Intervienen la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Acuario Michín, la empresa Diageo y la Fundación Selva Negra, entre otras.

La subdirectora del Instituto Corazón de la Tierra, Nélida Orozco, precisó que los ejemplares plantados pertenecen a 13 especies nativas, entre ellas guaje blanco, guamúchil, mezquite, palo dulce, rosa morada, rosa panal, tepame y tepehuaje.

Reforestar con esta variedad es muy relevante, ya que se trata de especies adaptadas al suelo y clima de la región, que han desarrollado mecanismos de coevolución con insectos, aves, reptiles y mamíferos, y que brindan además diversos bienes a las poblaciones humanas de la región.

La imagen muestra una de las plantaciones de árboles este 2026.

El director del Instituto Corazón de la Tierra, Alejandro Juárez Aguilar, señaló que se estima que con la plantación de estos 15 mil árboles, la captura de bióxido de carbono, a 3 años, será de entre 62 y 93 toneladas.

La infiltración anual promedio/año (a doce meses), será de 45 mil metros cúbicos y de 75 mil metros cúbicos/año cuando los árboles alcancen los 10 años de vida.

De 2024-año en que nació el programa- a 2026, con el programa Reforesta Chapala se plantaron 29 mil 370 árboles de 15 especies, en una superficie de 91 hectáreas.

Estas acciones permiten la retención de toneladas de suelo; la recarga de agua en manantiales y arroyos; la recuperación de hábitats para aves, mamíferos e insectos polinizadores de las sierras de Chapala; así como el acceso a forraje, semillas y flores para la producción de miel, para beneficio 11 mil personas de la región, señaló.

Es importante precisar que las Sierras de Chapala -zonas montañosas que rodean del lago- han sufrido una alarmante degradación por incendios, cambio de uso de suelo y deforestación.

Juárez Aguilar explicó que estas sierras localizadas en Jalisco y Michoacán tienen enorme valor ecosistémico por las características señaladas y por su capacidad de captar un estimado de 1,192 millones de metros cúbicos de agua por año.

Añadió que para dimensionar la pérdida de bosques en esta región (la subcuenca de Chapala y la subcuenca Zula), un dato que genera preocupación es que del año 1985 al 2022 desaparecieron más de 62 mil hectáreas, lo que equivaldría a perder dos veces la superficie total del Bosque de La Primavera; para recuperar esa superficie forestal perdida, se necesitarían entre 11 y 12 millones de árboles.