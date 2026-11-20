Fortalecer los recursos públicos destinados a las organizaciones de la sociedad civil y simplificar las reglas para que puedan ejercerlos oportunamente fueron los compromisos asumidos por la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco, durante la mesa de trabajo “Tu voz hace presupuesto”.

El encuentro, organizado en coordinación con Fundación Expo Guadalajara, reunió a representantes de asociaciones civiles para conocer sus necesidades, propuestas y dificultades de cara a la integración del presupuesto estatal 2027.

Cárdenas Rodríguez explicó que la propuesta presupuestal del Ejecutivo para el próximo año asciende a 193 mil 640 millones de pesos y será revisada por la comisión que preside, por lo que consideró importante escuchar a quienes trabajan directamente con las poblaciones que requieren atención.

“Esta mesa se llama Tu voz hace presupuesto, y el nombre va en serio”, expresó la legisladora, quien recordó que durante el ejercicio presupuestal de este año el Congreso realizó reasignaciones por más de mil 100 millones de pesos, luego de sostener mesas de diálogo con organizaciones y ciudadanos.

Entre las asociaciones participantes estuvieron Corporativa de Fundaciones, el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social (CIDES), el Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Jalisco, Fundación Jorge Vergara, Mi Gran Esperanza y Cáritas.

Durante el diálogo, David Pérez Rulfo Torres, director general de Corporativa de Fundaciones, expuso que Jalisco cuenta con alrededor de mil 300 organizaciones civiles, las cuales movilizan cerca de 2 mil 800 millones de pesos y brindan atención a más de un millón 300 mil personas cada año.

Las asociaciones plantearon la necesidad de incrementar los apoyos para niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, cuidadores y jefas de familia, además de destinar mayores recursos a vivienda, medicina paliativa, prevención de enfermedades, insuficiencia renal, trasplantes y educación para las comunidades indígenas.

También solicitaron que los recursos se entreguen a tiempo, que las reglas de operación permitan cubrir los salarios de los equipos técnicos y operativos y que exista mayor facilidad para constituir asociaciones civiles mediante una reforma al Código Civil.

En materia de cuidados, la diputada, autora de la Ley del Sistema Integral de Cuidados, propuso dar prioridad a las niñas y niños institucionalizados y a las personas adultas mayores que se encuentran bajo resguardo del Estado, al considerar que dependen de las instituciones públicas para recibir atención.

La reunión también incluyó la entrega de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT), otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y promovida por Fundación Expo Guadalajara entre las organizaciones civiles.

“Quien la recibe demuestra que cuida cada peso que le confían y que sabe dar cuenta de él, y quien sabe rendir cuentas sabe pedir con datos”, señaló Cárdenas Rodríguez.

Finalmente, la legisladora se comprometió a dar seguimiento, a través de su equipo de trabajo, a las propuestas presentadas durante la revisión presupuestal e invitó a las organizaciones a entregar sus planteamientos por escrito antes de que se emita el dictamen.

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