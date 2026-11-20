Después de más de 60 años sin una intervención integral, el Mercado Municipal de Amatitán fue reconstruido y entregado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien destacó que la obra representa mejores condiciones para los comerciantes, así como un espacio digno, seguro y atractivo para las familias y visitantes del municipio.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración del Mercado Municipal

El mandatario estatal encabezó la inauguración del inmueble, cuya renovación había sido uno de los compromisos asumidos durante el anterior proceso electoral. Los trabajos abarcaron una superficie de mil 500 metros cuadrados y representaron una inversión de 48.3 millones de pesos, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

“Esto tiene que ver con muchas cosas. Punto número uno, dignidad para los comerciantes, que se lo merecen. Es dignidad para ellos, para la gente que trabaja aquí, porque están más horas o muchas más horas aquí que en sus casas”, expresó Lemus Navarro.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración del Mercado Municipal

Añadió que el mercado también debe convertirse en un lugar atractivo para sus clientes, donde las personas puedan realizar sus compras en un ambiente agradable, seguro y digno. En ese sentido, ofreció impulsar actividades culturales y recreativas para atraer tanto a habitantes como a turistas y fomentar el consumo de productos locales.

El nuevo edificio dispone de 38 locales comerciales distribuidos en dos niveles, área de servicios, oficinas administrativas, instalaciones hidráulicas y eléctricas, escaleras, montacargas, sanitarios, jardineras, arbolado, accesibilidad, señalética e iluminación. También se renovaron las banquetas.

Durante el acto, el presidente municipal de Amatitán, Lionel Partida Ortiz, señaló que la obra devuelve la vida a un espacio que forma parte de la historia, las tradiciones y la identidad de varias generaciones de familias.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración del Mercado Municipal

“Detrás de cada local hay una historia de esfuerzo, sacrificio y trabajo. Hay familias que durante años han encontrado, en este mercado, la oportunidad de salir adelante”, manifestó.

Por su parte, David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública, explicó que el inmueble fue reconstruido desde cero para ofrecer mejores condiciones de seguridad y modernidad, con instalaciones adecuadas y factores de protección contra sismos.

“Es un cambio radical, se partió de cero (...) Tiene las mejores condiciones de seguridad, factores contra sismo, instalaciones hidráulicas, eléctricas”, señaló.

En representación de los comerciantes, Tania Cardona expresó su satisfacción por la conclusión del proyecto y destacó la oportunidad de recuperar un espacio digno para desarrollar sus actividades.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, realiza gira de trabajo en el municipio de Amatitán. Inauguración del Mercado Municipal

“Hoy, por fin, tenemos un mercado digno, un mercado que vuelve a tener vida y del que podemos sentirnos orgullosos, y hoy, gracias a ustedes, podemos decir que esta espera terminó”, expresó.

Al finalizar la inauguración, Lemus Navarro y Lionel Partida Ortiz recibieron un reconocimiento de manos de los locatarios, quienes agradecieron que el proyecto se concretara.