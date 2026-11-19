El Gobierno de Jalisco prevé recuperar a principios de diciembre gran parte del volumen de agua que se perdió tras el cierre de las instalaciones de Las Pintas, mediante la puesta en operación de tres sistemas de bombeo hacia la Planta Potabilizadora número uno (PP1), informó el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui.

Durante un recorrido de supervisión encabezado por el gobernador Pablo Lemus Navarro en el tanque Fray Pedro, el funcionario explicó que actualmente operan dos sistemas de bombeo y que el tercero será encendido a principios de diciembre. Cada uno aporta 680 litros por segundo, por lo que, una vez que los tres estén en funcionamiento, se alcanzarán aproximadamente 2 mil 100 litros por segundo, de los 2 mil 500 que se perdieron por el cierre de Las Pintas.

De acuerdo con Jáuregui, esta recuperación permitirá incrementar la presión en las redes de distribución, reducir los esquemas de tandeo y mejorar el suministro en las colonias que han registrado problemas de abastecimiento.

El gobernador señaló que los trabajos se mantienen las 24 horas del día, los siete días de la semana, y reconoció que la crisis hídrica todavía no ha terminado, aunque aseguró que el sistema se encuentra en una ruta de solución.

Durante la visita al tanque Fray Pedro, que tiene una capacidad de cinco mil metros cúbicos, se explicó que abastece a las colonias Lomas del Country, Chapultepec Country, Ayuntamiento, Villaseñor y una parte de Santa Tere, además de la zona del Hospital México Americano y el Arzobispado.

En el recorrido participó Ricardo Martínez, representante vecinal de Santa Tere, quien señaló que durante las primeras semanas de la contingencia hubo dificultades para recibir agua, particularmente en viviendas ubicadas en segundos pisos y entre personas adultas mayores, cuyos reportes fueron atendidos mediante el envío de pipas.

Sin embargo, indicó que durante el último fin de semana comenzó a registrarse una mejoría en la presión, al grado de que el agua logró subir a segundos pisos, una situación que no se había presentado desde el inicio de los problemas de abastecimiento.

Lemus atribuyó parte de esta recuperación al encendido de los dos sistemas de bombeo en la planta potabilizadora número uno, que han permitido incrementar la presión en los ductos y llevar mayores volúmenes de agua a distintas colonias.

Por su parte, el director del SIAPA explicó que la Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con cerca de 200 tanques de almacenamiento, con capacidades que van de los cinco mil a los 36 mil metros cúbicos. Estas instalaciones permiten almacenar el agua, regular el flujo y presurizar las líneas para distribuirla hacia las viviendas.

Añadió que el organismo mantiene un programa de lavado y saneamiento de los tanques, el cual continuará hasta intervenir las aproximadamente 200 instalaciones. El objetivo, sostuvo, es garantizar que el incremento en el suministro esté acompañado de condiciones adecuadas de calidad.

Respecto al origen del agua que llega al tanque Fray Pedro, explicó que se recibe de pozos, manantiales y de la planta potabilizadora de Miravalle.

Durante la supervisión, Lemus realizó una prueba visual del agua almacenada y destacó que el Gobierno estatal busca incrementar el volumen distribuido sin descuidar su calidad.

El mandatario reiteró que, aunque todavía persisten afectaciones y esquemas de distribución por horarios, la administración estatal continuará con los trabajos para recuperar el servicio y disminuir los periodos sin suministro en las colonias de Guadalajara y el resto del Área Metropolitana.