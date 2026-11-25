La Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) aprobó ampliar a 678 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) el listado de beneficiarias del descuento de 80 por ciento en el servicio de agua potable, debido a las afectaciones en la calidad del líquido.
La actualización contempla colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. De ellas, 627 reciben agua a través de los distintos acueductos que salen de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, y forman parte del esquema de rotación del servicio.
El beneficio, establecido en el Decreto 30216/LXIV/26 aprobado por el Congreso de Jalisco, aplica a usuarios habitacionales, pequeños comercios y personas usuarias bajo el régimen de condominio, siempre que registren consumos promedio de hasta 25 metros cúbicos mensuales.
Quienes ya hayan pagado el periodo correspondiente recibirán el descuento como una compensación en su siguiente facturación, mientras que quienes tengan pagos pendientes podrán obtenerlo al momento de cubrirlos.
El apoyo se aplicará al consumo registrado y permanecerá vigente hasta el 15 de diciembre de 2026. Además, el listado de colonias deberá actualizarse mensualmente con base en la evidencia técnica disponible y la información que, en su caso, proporcione la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
El organismo también informó que mantiene acciones para atender las zonas afectadas, entre ellas el fortalecimiento de los procesos de potabilización, el suministro de agua mediante pipas y la instalación de infraestructura temporal.
La relación actualizada deberá publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y en el portal institucional del SIAPA.
Para saber
El listado de las 678 colonias beneficiadas es el siguiente:
Guadalajara
- 18 de Marzo
- Abastos
- Academias
- Agua Azul
- Agustín Yáñez
- Álamo Industrial
- Álamo Industrial Norte
- Álamo Industrial Sur
- Alcalde Barranquitas
- Americana
- Ampliación del Sur
- Ampliación Providencia
- Analco
- Antigua Penal de Oblatos
- Arandas
- Arboledas
- Arboledas del Sur
- Arcos Sur
- Arcos Vallarta
- Atlas
- Balcones de Oblatos
- Balcones del Cuatro
- Barajas Villaseñor
- Barragán y Hernández
- Barrera
- Batallón de San Patricio
- Beatriz Hernández
- Belisario Domínguez
- Blanco y Cuéllar
- Bosque de La Cantera
- Bosques del Boulevard
- Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Capilla de Jesús
- Centro Barranquitas
- Centro Comercial La Placita
- Centro Guadalajara
- Chapalita
- Chapultepec Country
- Cinco de Mayo
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Metro
- Circunvalación Oblatos
- Circunvalación Vallarta
- Colinas de San Javier
- Colón
- Colón Industrial
- Cuauhtémoc
- Del Periodista
- Del Sur
- Del Trabajo CTM
- Echeverría
- Echeverría 3ra Secc.
- El Campamento y Las Casetas
- El Carmen
- El Deán
- El Embarcadero
- El Fresno
- El Hormiguero
- El Manantial
- El Mirador
- El Porvenir
- El Real
- El Retiro
- El Rocío
- El Rosario
- El Rosarito
- El Zalate
- Electricistas
- Emiliano Zapata
- Exhacienda Oblatos
- Federalismo
- Ferrocarril
- Ferrocarrilera
- Fidel Velázquez
- Fraccionamiento El Cerro
- Fraccionamiento Independencia
- Fraccionamiento Jardines del Sauz
- Fraccionamiento Parques Colón
- Francisco Villa
- General Real
- Gómez Farías
- González Gallo
- Guadalajara Oriente
- Hermosa Provincia
- Hernández Romo
- Higuerillas
- Huentitán El Alto Zona 4
- Independencia
- Independencia Oriente
- Independencia Sur
- Industria
- Jardín de Los Escritores
- Jardín de Los Historiadores
- Jardín de Los Poetas
- Jardín de San Francisco
- Jardines de Atemajac
- Jardines de Guadalupe
- Jardines de La Cruz
- Jardines de La Cruz 2a Sección
- Jardines de La Paz
- Jardines de La Victoria
- Jardines de Los Arcos
- Jardines de Plaza del Sol
- Jardines de San José
- Jardines de Santa Isabel
- Jardines del Bosque
- Jardines del Country
- Jardines del Nilo
- Jardines del Rosario
- Jardines del Sauz
- Jardines del Sur
- Jesús García
- José Clemente Orozco
- Juan Diego
- La Aurora
- La Cantera
- La Cantería
- La Divina Providencia
- La Duraznera
- La Esperanza
- La Esperanza Zona 3
- La Joya
- La Loma
- La Mezquitera
- La Natividad
- La Nogalera
- La Normal
- La Paz
- La Perla
- La Perla Zona 5
- Ladrón de Guevara
- Lafayette
- Lagos de Oriente Primera Sección
- Las Conchas
- Las Juntas
- Las Torres
- Lázaro Cárdenas
- Libertad
- Loma Linda
- Lomas de Oblatos
- Lomas de Polanco
- Lomas de San Eugenio
- Lomas del Gallo
- Lomas del Paradero
- Lomas Independencia
- López de Legazpi
- López Portillo
- Los Arrayanes
- Los Colorines
- Los Mártires
- Los Tulipanes
- Magaña
- Manuel Ávila Camacho
- Margarita Maza de Juárez
- Medrano
- Mexicaltzingo
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Miguel Hidalgo
- Mirador El Álamo
- Miraflores
- Miravalle
- Moderna
- Monumental
- Morelos
- Niños Héroes
- Nueva España
- Nuevo Fraccionamiento
- Oblatos
- Oblatos Anexo
- Obrera
- Obrera Zona 5
- Observatorio
- Ocho de Julio
- Olímpica
- Oro
- Parque de Las Estrellas
- Parques Colón
- Parques del Nilo
- Parques San Pedro
- Patria
- Patria Nueva
- Plaza del Sol
- Plutarco Elías Calles
- Polanco Oriente
- Polanquito
- Popular Hornos
- Potrero Alto
- Prados del Nilo
- Primero de Mayo
- Progreso
- Providencia
- Quinta Velarde
- Ramón López Velarde
- Rancho Blanco
- Rancho Blanco Álamo
- Reforma
- Residencial de La Cruz
- Residencial del Parque
- Residencial La Cruz
- Residencial San Rafael
- Residencial Victoria
- Revolución
- Revolucionaria
- Rinconada de La Arboleda
- Rinconada de La Victoria
- Rinconada de Las Arboledas
- Rinconada del Bosque
- Rinconada del Valle
- Rojas Ladrón de Guevara
- Sagrada Familia
- Sagrado Corazón
- San Andrés
- San Antonio
- San Bernardo
- San Carlos
- San Eugenio
- San Felipe 2 Sección
- San Felipe Primera Sección
- San Felipe Segunda Sección
- San Joaquín
- San José del Sauz
- San José Río Verde
- San Juan Bosco
- San Juan de Dios
- San Marcos
- San Martín
- San Miguel de Huentitán Primera Sección
- San Miguel de Huentitán Segunda Sección
- San Miguel de Mezquitán
- San Rafael
- San Rafael INFONAVIT
- San Ramón
- San Rodolfo
- San Vicente
- Santa Cecilia
- Santa María
- Santa María del Silo
- Santa Mónica
- Santa Rosa
- Santa Teresita
- Santuario (El Santuario)
- SUTAJ
- Talpita
- Tepopote
- Tepopote Oeste
- Terranova
- Tetlán Río Verde
- Tlaquepaque
- U. Habitacional Pablo Valdez
- U. Habitacional Vicente Guerrero
- Unidad Modelo
- Universitaria
- Valentín Gómez Farías
- Vallarta Cuauhtémoc
- Vallarta Sur
- Valle del Álamo
- Verde Valle
- Vicente Guerrero
- Villa Hermosa
- Villa Vicente Guerrero
- Villas de La Cantera
- Villas de La Cruz
- Villas del Nilo
- Villaseñor
- Vistas del Sur
- Zona de Industrias 1
- Zona de Industrias Dos
- Zona Federal
- Zona Industrial
San Pedro Tlaquepaque
- Álamo Habitacional/Residencial
- Álamo Industrial
- Álamo Oriente
- Álamo Súper Manzana
- Altosur
- Álvaro Obregón
- Arboledas
- Arboledas de San Martín
- Arroyo de Las Flores
- Balcones de Santa María
- Barrio de San Francisco
- Barrio de San Juan
- Barrio de Santa María
- Barrio de Santiago
- Barrios Unidos
- Brisas de Chapala
- Buenos Aires
- Canal 58
- Centro Comercial Camichines
- Cerro del Cuatro
- Cerro del Tesoro
- Colonial Tlaquepaque
- Coto Arezzo
- Coto El Carmen
- El Álamo
- El Campesino
- El Canelo
- El Cerrito
- El Morito
- El Órgano
- El Puente
- El Refugio
- El Sauz
- El Tapatío
- El Vergel
- Fraccionamiento INFONAVIT Revolución
- Fraccionamiento Las Terrazas
- Fraccionamiento Meridiano/Hogares del Álamo
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Revolución
- Francisco I Madero
- Francisco Silva Romero
- Guadalupana
- Guadalupe Ejidal
- Guayabitos
- Hacienda de Tlaquepaque
- Haciendas de San José
- Haciendas de San Martín
- Haciendas del Real
- Haciendas San Pedro
- Horizonte El Tapatío
- Horizontes de Tlaquepaque
- Huerta de Peña
- Indígena de San Sebastianito
- Industrial
- Infonavit Miravalle
- Jardines de La Paz
- Jardines de Santa María
- Jardines del Álamo
- Jardines del Órgano
- Jardines Toluquilla
- La Arena
- La Capacha
- La Cofradía
- La Floresta
- La Huerta
- La Mezquitera
- Las Juntas
- Las Juntitas
- Las Terrazas
- Las Vegas
- Linda Vista
- Lomas de Curiel
- Lomas de La Victoria
- Lomas de San Miguel
- Lomas de Santa María
- Lomas de Tlaquepaque
- Lomas del Álamo
- Lomas del Cuatro
- Lomas del Tapatío
- Lomas del Tepeyac
- López Mateos
- Los Altos
- Los Meseros
- Los Puestos
- Los Santibáñez
- Mirador del Tesoro
- Miravalle FOVISSSTE
- Nueva Lázaro Cárdenas
- Nueva Santa María
- Paisajes del Tesoro
- Parques de Santa María
- Parques del Bosque
- Parques del Palmar
- Parques Santa Cruz del Valle
- Pedregal del Bosque
- Plan de Las Flores
- Plan de Oriente
- Plan del Río
- Portales de Tlaquepaque
- Prados Tlaquepaque
- Puerta del Prado
- Quintero
- Rancho Blanco
- Residencial El Tapatío
- Rincón de La Cofradía
- Rinconada de Los Encinos
- Romita
- San Francisco
- San Jorge Habitacional
- San Juan
- San Martín de Las Flores de Abajo
- San Martín de Las Flores de Arriba
- San Pedrito
- San Sebastianito
- Santa María Tequepexpan
- Santibáñez
- Tateposco
- Tepeyac
- Terralta
- Tesoros del Nilo
- Tinajitas
- Tlaquepaque Pueblito Condominio
- Tres Pinos
- Tulipanes
- Valle Balcones Santa María
- Valle de La Misericordia
- Valle de Las Heras
- Valle de San Sebastianito
- Valle del Paraíso
- Villa del Prado
- Villa Fontana
- Villas El Tapatío
- Vistas del Cuatro
- Zimalta
Tonalá
- 20 de Noviembre
- Adobera Chica
- Agua Blanca
- Agua Escondida
- Alameda
- Altamira
- Altos Tonalá
- Arcos de Zalatitán II
- Arroyo de Enmedio
- Balcones del Rosario
- Bosques de Tonalá
- Ciudad Aztlán
- Colinas de San Carlos
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- Constancio Hernández Alvirde
- El Doradito
- El Moral
- El Ocotillo
- El Pedregal de Santa Martha
- El Rosario
- El Vado
- Flores Magón
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento San Miguel La Punta
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Hipódromo
- Infonavit Río Nilo
- Jauja
- José Vasconcelos
- La Artesana
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Puerta
- Las Huertas
- Loma Dorada
- Loma Dorada Delegación B
- Loma Dorada Delegación C
- Lomas del Camichín
- Los Camichines II
- Los Pocitos
- Las Pilitas
- Misión de La Cantera
- Nueva Aurora Residencial
- Paseo de La Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Puertas del Rosario
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Rey Xólotl
- Rinconada de Los Naranjos
- Rinconada del Árbol
- San Francisco de La Soledad
- Santa Cruz de Las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Paula
- Valle de Los Leones
- Vistas del Pedregal
Zapopan
- Acacias
- Agua Blanca
- Agua Blanca Industrial
- Agua Blanca Sur
- Almaterra
- Altabrisa
- Altavista
- Alto Horizonte
- Altus Quintas
- Arcos de Guadalupe
- Arenales Tapatíos
- Arrayanes Hábitat
- Azaleas Bugambilias
- Balcones del Camino Real
- Balcones del Sol
- Bosque de Los Lagos
- Bosque Real
- Bosques de Las Lomas
- Bugambilias Country
- Camichines Vallarta
- Camino Real
- Cañadas del Rey
- Carlos Rivera Aceves
- Chapalita
- Chapalita Inn
- Chapalita Las Fuentes
- Chapalita Occidente
- Chapalita Sur
- Ciudad de Los Niños
- Ciudad del Sol
- Ciudad del Tepeyac
- Ciudad Granja
- Colinas de La Abadía
- Colinas de La Primavera
- Colli
- Colli Ejidal
- Colli Poblado
- Colli Sitio
- Colli Urbano
- Condominio Cristal
- Condominio San Jorge
- Conjunto Habitacional Ébano
- Conjunto Naciones Unidas
- Cordilleras
- Doce de Diciembre
- Don Bosco Vallarta
- El Alcázar Oriente
- El Arroyo
- El Bajío
- El Bosque Residencial
- El Briseño
- El Cambio
- El Camichín
- El Campanario
- El Carmen Hábitat
- El Colli - CTM
- El Fortín
- El Guayabo
- El Mante
- El Rehilete
- El Tizate
- El Tule
- El Zapote
- Estancia Bosques Otero
- Eucalipto Vallarta
- Exitmex
- Foret Residencial
- Fraccionamiento Camino Real
- Fraccionamiento Guadalupe Inn
- Fraccionamiento Terranova
- Fraccionamiento Villa Verona
- Guadalupe Inn
- Guadalupe Jardín
- Guadalupe Sur
- Gustavo Díaz Ordaz
- Hacienda Jacarandas
- Hacienda San Antonio del Valle
- Haciendas del Real
- Haciendas Tepeyac
- Industrial El Colli
- Italia
- Jardines de Chapalita
- Jardines de La Patria
- Jardines de La Primavera
- Jardines de San Ignacio
- Jardines de Santa Ana
- Jardines del Ixtepete
- Jardines del Sol
- Jardines del Tule
- Jardines Tapatíos
- Jardines Tepeyac
- Jardines Universidad
- Jocotán
- La Calma
- La Floresta del Colli
- La Florida
- La Giralda
- La Gloria del Colli
- La Granja
- La Haciendita de Santa Ana
- La Joya de Bugambilias
- La Noria
- La Nueva España
- La Nueva Primavera
- Las Águilas
- Las Alamedas
- Las Américas
- Las Ceibas
- Las Cumbres
- Las Lomas
- Loma Bonita
- Loma Bonita Ejidal
- Loma Bonita Sur
- Loma Verde
- Lomas de Guadalupe
- Lomas de La Primavera
- Lomas del Colli
- Lomas del Pedregal
- Lomas del Seminario
- Lomas del Sur
- Los Agaves
- Los Arcos
- Los Cajetes
- Los Patos
- Los Pinos
- Mariano Otero
- Mirador del Sol
- Mirador Poniente
- Miramar
- Misión Santa Ana
- Nueva Primavera
- Oyamel
- Palmira
- Paraísos del Colli
- Parque Guadalupe
- Parques del Tepeyac
- Paseos del Parque
- Paseos del Sol
- Patria Universidad
- Pinar de La Calma
- Plaza Guadalupe
- Praderas de La Primavera
- Prados Guadalupe
- Prados Tepeyac
- Prados Vallarta
- Predio
- Puerta Plata
- Puerta Aqua
- Puerta de Plata
- Puerta de Roble
- Puerta del Bosque
- Puerta del Roble
- Puerta del Sol
- Punta de Otero
- Real Guadalupe
- Real San Bernardo
- Real Tulipanes
- Real Vallarta
- Residencial Chapalita
- Residencial Cordilleras
- Residencial Cumbres
- Residencial El Coto
- Residencial Guadalupe
- Residencial La Cañada Bugambilias
- Residencial La Castilla
- Residencial La Estancia
- Residencial La Florida
- Residencial La Peña
- Residencial Loma Bonita
- Residencial Moctezuma
- Residencial Nueva Galicia
- Residencial Plaza Guadalupe
- Residencial Tepeyac del Sol
- Rincón de Bugambilias
- Rinconada de Guadalupe
- Rinconada del Iris
- Rinconada del Parque
- Rinconada del Sol
- Rinconada Guadalupe
- Rinconada La Calma
- Rinconada La Joya
- Royal Country
- San Juan de Ocotán
- Santa Ana Tepetitlán
- Santa Catalina
- Santa María del Pueblito
- Sofía Hábitat
- Tepeyac Casino
- Trento
- U. Habitacional La Primavera
- U. Habitacional Primavera Norte
- Vallarta Patria
- Vallarta Universidad
- Valle de San Nicolás
- Victoria
- Villa La Cima
- Villa Puerta del Sol
- Villa Serena
- Villa Universitaria
- Villa Verona
- Villas de Guadalupe
- Villas de La Primavera
- Villas de Otero
- Villas del Tepeyac
- Virreyes Residencial
- Vista del Pinar
- Vistas del Tule
- Vivante
- Volcán del Colli
- West Point
- Zenith