La Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) aprobó ampliar a 678 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) el listado de beneficiarias del descuento de 80 por ciento en el servicio de agua potable, debido a las afectaciones en la calidad del líquido.

La actualización contempla colonias de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. De ellas, 627 reciben agua a través de los distintos acueductos que salen de la Planta Potabilizadora número 1, ubicada en Miravalle, y forman parte del esquema de rotación del servicio.

El beneficio, establecido en el Decreto 30216/LXIV/26 aprobado por el Congreso de Jalisco, aplica a usuarios habitacionales, pequeños comercios y personas usuarias bajo el régimen de condominio, siempre que registren consumos promedio de hasta 25 metros cúbicos mensuales.

Quienes ya hayan pagado el periodo correspondiente recibirán el descuento como una compensación en su siguiente facturación, mientras que quienes tengan pagos pendientes podrán obtenerlo al momento de cubrirlos.

El apoyo se aplicará al consumo registrado y permanecerá vigente hasta el 15 de diciembre de 2026. Además, el listado de colonias deberá actualizarse mensualmente con base en la evidencia técnica disponible y la información que, en su caso, proporcione la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

El organismo también informó que mantiene acciones para atender las zonas afectadas, entre ellas el fortalecimiento de los procesos de potabilización, el suministro de agua mediante pipas y la instalación de infraestructura temporal.

La relación actualizada deberá publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco y en el portal institucional del SIAPA.

Para saber

El listado de las 678 colonias beneficiadas es el siguiente:

Guadalajara

18 de Marzo Abastos Academias Agua Azul Agustín Yáñez Álamo Industrial Álamo Industrial Norte Álamo Industrial Sur Alcalde Barranquitas Americana Ampliación del Sur Ampliación Providencia Analco Antigua Penal de Oblatos Arandas Arboledas Arboledas del Sur Arcos Sur Arcos Vallarta Atlas Balcones de Oblatos Balcones del Cuatro Barajas Villaseñor Barragán y Hernández Barrera Batallón de San Patricio Beatriz Hernández Belisario Domínguez Blanco y Cuéllar Bosque de La Cantera Bosques del Boulevard Campesina Sur Campesina Zona 4 Capilla de Jesús Centro Barranquitas Centro Comercial La Placita Centro Guadalajara Chapalita Chapultepec Country Cinco de Mayo Circunvalación Belisario Circunvalación Metro Circunvalación Oblatos Circunvalación Vallarta Colinas de San Javier Colón Colón Industrial Cuauhtémoc Del Periodista Del Sur Del Trabajo CTM Echeverría Echeverría 3ra Secc. El Campamento y Las Casetas El Carmen El Deán El Embarcadero El Fresno El Hormiguero El Manantial El Mirador El Porvenir El Real El Retiro El Rocío El Rosario El Rosarito El Zalate Electricistas Emiliano Zapata Exhacienda Oblatos Federalismo Ferrocarril Ferrocarrilera Fidel Velázquez Fraccionamiento El Cerro Fraccionamiento Independencia Fraccionamiento Jardines del Sauz Fraccionamiento Parques Colón Francisco Villa General Real Gómez Farías González Gallo Guadalajara Oriente Hermosa Provincia Hernández Romo Higuerillas Huentitán El Alto Zona 4 Independencia Independencia Oriente Independencia Sur Industria Jardín de Los Escritores Jardín de Los Historiadores Jardín de Los Poetas Jardín de San Francisco Jardines de Atemajac Jardines de Guadalupe Jardines de La Cruz Jardines de La Cruz 2a Sección Jardines de La Paz Jardines de La Victoria Jardines de Los Arcos Jardines de Plaza del Sol Jardines de San José Jardines de Santa Isabel Jardines del Bosque Jardines del Country Jardines del Nilo Jardines del Rosario Jardines del Sauz Jardines del Sur Jesús García José Clemente Orozco Juan Diego La Aurora La Cantera La Cantería La Divina Providencia La Duraznera La Esperanza La Esperanza Zona 3 La Joya La Loma La Mezquitera La Natividad La Nogalera La Normal La Paz La Perla La Perla Zona 5 Ladrón de Guevara Lafayette Lagos de Oriente Primera Sección Las Conchas Las Juntas Las Torres Lázaro Cárdenas Libertad Loma Linda Lomas de Oblatos Lomas de Polanco Lomas de San Eugenio Lomas del Gallo Lomas del Paradero Lomas Independencia López de Legazpi López Portillo Los Arrayanes Los Colorines Los Mártires Los Tulipanes Magaña Manuel Ávila Camacho Margarita Maza de Juárez Medrano Mexicaltzingo Mezquitán Mezquitán Country Miguel Hidalgo Mirador El Álamo Miraflores Miravalle Moderna Monumental Morelos Niños Héroes Nueva España Nuevo Fraccionamiento Oblatos Oblatos Anexo Obrera Obrera Zona 5 Observatorio Ocho de Julio Olímpica Oro Parque de Las Estrellas Parques Colón Parques del Nilo Parques San Pedro Patria Patria Nueva Plaza del Sol Plutarco Elías Calles Polanco Oriente Polanquito Popular Hornos Potrero Alto Prados del Nilo Primero de Mayo Progreso Providencia Quinta Velarde Ramón López Velarde Rancho Blanco Rancho Blanco Álamo Reforma Residencial de La Cruz Residencial del Parque Residencial La Cruz Residencial San Rafael Residencial Victoria Revolución Revolucionaria Rinconada de La Arboleda Rinconada de La Victoria Rinconada de Las Arboledas Rinconada del Bosque Rinconada del Valle Rojas Ladrón de Guevara Sagrada Familia Sagrado Corazón San Andrés San Antonio San Bernardo San Carlos San Eugenio San Felipe 2 Sección San Felipe Primera Sección San Felipe Segunda Sección San Joaquín San José del Sauz San José Río Verde San Juan Bosco San Juan de Dios San Marcos San Martín San Miguel de Huentitán Primera Sección San Miguel de Huentitán Segunda Sección San Miguel de Mezquitán San Rafael San Rafael INFONAVIT San Ramón San Rodolfo San Vicente Santa Cecilia Santa María Santa María del Silo Santa Mónica Santa Rosa Santa Teresita Santuario (El Santuario) SUTAJ Talpita Tepopote Tepopote Oeste Terranova Tetlán Río Verde Tlaquepaque U. Habitacional Pablo Valdez U. Habitacional Vicente Guerrero Unidad Modelo Universitaria Valentín Gómez Farías Vallarta Cuauhtémoc Vallarta Sur Valle del Álamo Verde Valle Vicente Guerrero Villa Hermosa Villa Vicente Guerrero Villas de La Cantera Villas de La Cruz Villas del Nilo Villaseñor Vistas del Sur Zona de Industrias 1 Zona de Industrias Dos Zona Federal Zona Industrial

San Pedro Tlaquepaque

Álamo Habitacional/Residencial Álamo Industrial Álamo Oriente Álamo Súper Manzana Altosur Álvaro Obregón Arboledas Arboledas de San Martín Arroyo de Las Flores Balcones de Santa María Barrio de San Francisco Barrio de San Juan Barrio de Santa María Barrio de Santiago Barrios Unidos Brisas de Chapala Buenos Aires Canal 58 Centro Comercial Camichines Cerro del Cuatro Cerro del Tesoro Colonial Tlaquepaque Coto Arezzo Coto El Carmen El Álamo El Campesino El Canelo El Cerrito El Morito El Órgano El Puente El Refugio El Sauz El Tapatío El Vergel Fraccionamiento INFONAVIT Revolución Fraccionamiento Las Terrazas Fraccionamiento Meridiano/Hogares del Álamo Fraccionamiento Residencial Arrayanes Fraccionamiento Revolución Francisco I Madero Francisco Silva Romero Guadalupana Guadalupe Ejidal Guayabitos Hacienda de Tlaquepaque Haciendas de San José Haciendas de San Martín Haciendas del Real Haciendas San Pedro Horizonte El Tapatío Horizontes de Tlaquepaque Huerta de Peña Indígena de San Sebastianito Industrial Infonavit Miravalle Jardines de La Paz Jardines de Santa María Jardines del Álamo Jardines del Órgano Jardines Toluquilla La Arena La Capacha La Cofradía La Floresta La Huerta La Mezquitera Las Juntas Las Juntitas Las Terrazas Las Vegas Linda Vista Lomas de Curiel Lomas de La Victoria Lomas de San Miguel Lomas de Santa María Lomas de Tlaquepaque Lomas del Álamo Lomas del Cuatro Lomas del Tapatío Lomas del Tepeyac López Mateos Los Altos Los Meseros Los Puestos Los Santibáñez Mirador del Tesoro Miravalle FOVISSSTE Nueva Lázaro Cárdenas Nueva Santa María Paisajes del Tesoro Parques de Santa María Parques del Bosque Parques del Palmar Parques Santa Cruz del Valle Pedregal del Bosque Plan de Las Flores Plan de Oriente Plan del Río Portales de Tlaquepaque Prados Tlaquepaque Puerta del Prado Quintero Rancho Blanco Residencial El Tapatío Rincón de La Cofradía Rinconada de Los Encinos Romita San Francisco San Jorge Habitacional San Juan San Martín de Las Flores de Abajo San Martín de Las Flores de Arriba San Pedrito San Sebastianito Santa María Tequepexpan Santibáñez Tateposco Tepeyac Terralta Tesoros del Nilo Tinajitas Tlaquepaque Pueblito Condominio Tres Pinos Tulipanes Valle Balcones Santa María Valle de La Misericordia Valle de Las Heras Valle de San Sebastianito Valle del Paraíso Villa del Prado Villa Fontana Villas El Tapatío Vistas del Cuatro Zimalta

Tonalá

20 de Noviembre Adobera Chica Agua Blanca Agua Escondida Alameda Altamira Altos Tonalá Arcos de Zalatitán II Arroyo de Enmedio Balcones del Rosario Bosques de Tonalá Ciudad Aztlán Colinas de San Carlos Colinas de Santa Cruz Colinas de Tonalá Constancio Hernández Alvirde El Doradito El Moral El Ocotillo El Pedregal de Santa Martha El Rosario El Vado Flores Magón Fraccionamiento Cañada Real Fraccionamiento Las Palmas Fraccionamiento San Miguel La Punta Fuentes del Nilo Hacienda Real Hacienda San Francisco Hipódromo Infonavit Río Nilo Jauja José Vasconcelos La Artesana La Gigantera La Guadalupana La Puerta Las Huertas Loma Dorada Loma Dorada Delegación B Loma Dorada Delegación C Lomas del Camichín Los Camichines II Los Pocitos Las Pilitas Misión de La Cantera Nueva Aurora Residencial Paseo de La Cañada Paseo Puente Viejo Puertas del Rosario Puesta del Sol Quinta Catalina Rey Xólotl Rinconada de Los Naranjos Rinconada del Árbol San Francisco de La Soledad Santa Cruz de Las Huertas Santa Isabel Santa Paula Valle de Los Leones Vistas del Pedregal

Zapopan