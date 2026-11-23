El Gobierno de Tlaquepaque adquirió 4 mil 500 tinacos adicionales de 200 litros para ampliar el programa de apoyo a familias afectadas por los tandeos del SIAPA. Con esta compra, el municipio prevé beneficiar a más de 7 mil hogares.

Durante una jornada de distribución en la colonia Guayabitos, la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura señaló que la demanda de depósitos ha aumentado debido a las dificultades que enfrentan algunas viviendas para almacenar agua, por lo que se decidió ampliar la cantidad de contenedores disponibles.

“Estos contenedores son de manejo sencillo y pueden colocarse fácilmente en las viviendas. Recuerda que días después de la entrega asistiremos a suministrar el agua limpia y segura de nuestros pozos municipales”, indicó.

El apoyo consiste en un tinaco por domicilio. Para solicitarlo, las personas deben presentar identificación oficial y comprobante de domicilio que acredite su residencia en Tlaquepaque. Las fechas, horarios y sedes de distribución se darán a conocer mediante las redes sociales y la página oficial del Ayuntamiento.

Además de entregar los depósitos, el municipio contempla realizar visitas posteriores a las viviendas beneficiadas para abastecerlas con agua de pozos municipales y facilitar que las familias mantengan reservas para sus necesidades cotidianas.

De acuerdo con cifras del Gobierno municipal, hasta ahora se han distribuido más de 14 millones de litros de agua en 163 colonias, mediante el operativo de atención a las afectaciones en el suministro.

La ampliación del programa de tinacos se suma a estas acciones de abastecimiento, en medio de los problemas que enfrentan habitantes de distintas zonas de Tlaquepaque por los tandeos del SIAPA.