El Gobierno de Jalisco, a través del programa PROJAL y su Plan Impulso Económico, otorgó 40 créditos por un monto total de 4 millones de pesos a micro y pequeñas empresas de Ameca y Ahualulco de Mercado, durante la Feria de Financiamiento realizada en el municipio de Ameca.

Los financiamientos, de hasta 100 mil pesos por negocio, están dirigidos a establecimientos de distintos giros comerciales, entre ellos estéticas, cafeterías, veterinarias, llanteras, joyerías y paleterías. Los recursos podrán destinarse al incremento de inventarios, adquisición de equipamiento, mejoramiento de instalaciones y fortalecimiento del capital de trabajo.

Como parte de la jornada, se impartió la conferencia “Crédito productivo: ¿deuda o crecimiento?”, a cargo de César Reyes, consultor empresarial, quien compartió herramientas para mejorar la toma de decisiones financieras y aprovechar el crédito como una alternativa para impulsar el desarrollo de los negocios.

La feria también contó con la participación de bancos y cajas populares, que presentaron sus opciones de financiamiento para el sector empresarial. Asimismo, comerciantes de la región tuvieron espacios para ofrecer sus productos y establecer vínculos con potenciales clientes.

Con estas acciones, PROJAL busca facilitar el acceso al financiamiento para las micro y pequeñas empresas de Jalisco, con el propósito de fortalecer sus operaciones, generar empleos y contribuir al desarrollo económico de las comunidades.