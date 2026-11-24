La calle Revolución, en la comunidad de Cruz Vieja, fue renovada en una primera etapa con una inversión de 3.9 millones de pesos. Los trabajos abarcaron 225 metros, entre las calles Rosario Ramos e Independencia, e incluyeron mejoras tanto en la superficie de rodamiento como en la infraestructura subterránea y los espacios peatonales.

Durante la inauguración, el presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, anunció que buscarán continuar con una segunda etapa hasta conectar con Independencia, aunque precisó que esta se realizaría en un siguiente ejercicio presupuestal.

“Ya pudimos arreglar aquí la calle Independencia. Luego, le estamos entrando ahorita a Revolución y nos venimos a comprometer a que continuaremos con una segunda etapa de Revolución hasta chocar con Independencia en un siguiente ejercicio presupuestal”, señaló.

El alcalde también indicó que la inversión acumulada en Cruz Vieja alcanza los 10 millones de pesos, mientras que las obras en el Circuito Sur suman casi 100 millones, considerando comunidades como Buenavista, Santa Cruz, Tepetates y Cofradía.

Renovación calle Cruz Vieja, Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

La intervención incluyó empedrado tradicional con huella de concreto estampado, renovación de las redes hidrosanitarias, banquetas con accesibilidad universal, cruceros seguros, iluminación y arbolado. También se realizaron mejoras en el alumbrado del área deportiva.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el diseño del empedrado permite la filtración del agua al subsuelo y ofrece una superficie de circulación resistente. Destacó además la construcción de banquetas para personas que utilizan silla de ruedas, carriolas o bastón.

“Y lo que nos gusta presumir, y que es una obligación municipal, pues son las banquetas incluyentes. Generar estas banquetas accesibles donde puedan circular con sillas de ruedas, con carriolas, con bastón… Eso es primordial para el gobierno y este es un ejemplo”, expresó.

La segunda etapa de la calle Revolución queda pendiente de presupuesto, por lo que la renovación de esta vialidad todavía no concluye.