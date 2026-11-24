El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco llamó a la población a moderar el consumo de sal para prevenir la hipertensión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y daño renal. Entre las medidas recomendadas está evitar añadir sal a los alimentos antes de probarlos y revisar el contenido de sodio de los productos industrializados.

Héctor Ramón Jáuregui García, médico adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital de Especialidades del IMSS, explicó que el consumo excesivo de sal favorece el aumento de la presión arterial, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar infartos cardiacos y eventos cerebrovasculares.

De acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas adultas deben consumir menos de cinco gramos de sal al día, una cantidad equivalente a poco menos de una cucharadita. Este límite contempla tanto la sal que se agrega durante la preparación de los alimentos como la que contienen los productos procesados.

El especialista advirtió que una proporción importante del sodio que se consume diariamente proviene de alimentos industrializados, entre ellos embutidos y enlatados, por lo que aconsejó moderar su ingesta y privilegiar preparaciones caseras con ingredientes frescos.

También destacó que mantener una alimentación equilibrada, con frutas y verduras y un uso limitado de sal, contribuye a cuidar la salud. En el caso de niñas, niños y adolescentes, precisó que las cantidades recomendadas deben ajustarse a su edad y necesidades particulares.

Entre las acciones sencillas para disminuir el consumo cotidiano de sodio, Jáuregui García sugirió retirar el salero de la mesa, probar los alimentos antes de condimentarlos y consultar las etiquetas nutrimentales para identificar los productos con mayor contenido de este componente.

Finalmente, recomendó acudir al menos una vez al año a revisiones médicas y aprovechar los servicios de los módulos PrevenIMSS, disponibles en las Unidades de Medicina Familiar, donde se realizan detecciones oportunas de hipertensión arterial y diabetes mellitus, además de brindar orientación para adoptar hábitos saludables.