“Gloria” se estrenó en Morelia

El lunes por la noche se realizó la premier mundial de la cinta “Gloria”, basada en la vida de la cantante de pop Gloria Trevi, en el marco de la edición 12 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM). Se trata de un filme que había retrasado su estreno comercial, ahora confirmado para el 1 de enero del 2015, con más de mil copias en México, y que se ha convertido en polémico por los desacuerdos que han tenido con la cantante para hablar sobre su vida.“Entrevistamos a Gloria casi 30 horas para poder hacer esta película y de hecho estuve viviendo con ella durante algún tiempo y siempre le dije que íbamos a ser totalmente imparciales y que íbamos a hablar con mucha gente distinta y ella estuvo de acuerdo, pero también es cierto que desde que hicimos eso hasta ahora ha pasado mucho tiempo y ahora se encuentra en un momento distinto y por eso quizás ella debe desear que este episodio ya debe ser olvidado”, explicó el suizo Christian Keller, director del filme, en conferencia de prensa.Durante el encuentro con los medios Matthias Ehrenberg, productor del filme también expresó su opinión sobre la relación que tienen con la cineasta Sabina Berman, quien es la guionista de la historia pero que hace unos meses se deslindó de la responsabilidad del guión definitivo bajo el argumento de que los productores modificaron el sentido de su texto. Al respecto, Berman publicó el libro Una historia entre la fama y la infamia: Gloria, en el que comparte su experiencia con la película y la historia de Gloria Trevi.“Un guión está sujeto a muchos cambios durante el rodaje y preparación del filme, creo que Sabina Berman entregó un buen guión y sufrió los ajustes adecuados, no siempre se filmar tal cual un guión porque no es magia. La película está muy atenta al guión original, la trama y el eje narrativo se mantiene bien, no existe ningún problema con Sabina, nosotros nos deslindamos del libro, que por cierto es la primera vez que yo veo que una escritora escriba un libro sobre como realizó un guión, al final Gloria termina bien porque nos funciona, debemos tener un arco emotivo de la película y hacia el final nos parecía que era la idónea”, expresó Matthias Ehrenberg.

