Las palabras que también cuentan a Jalisco

Hay palabras que parecen tan cotidianas que pocas veces nos detenemos a pensar de dónde vienen o por qué las seguimos utilizando. En Jalisco, expresiones como “ocupo”, “calandria” o “jarrito de Tlaquepaque” forman parte de una manera particular de hablar que también cuenta historias sobre la región.

“A lo Mexa"

Esa relación entre lenguaje e identidad es el punto de partida del capítulo dedicado a Jalisco de “¡A lo Mexa!“, serie documental que recorre distintas entidades del país a través de sus palabras, expresiones y formas de hablar.

La producción de Jalisco TV lleva al espectador por algunas de las expresiones arraigadas en el habla tapatía de la mano de Juan Pablo Balcells, locutor de Jalisco Radio, y Samuel Gómez Luna, cronista de Guadalajara, quienes exploran el origen y significado de tres formas de expresión que forman parte del lenguaje cotidiano de la ciudad.

Más allá de explicar palabras, el capítulo propone un recorrido por el imaginario jalisciense y muestra cómo el lenguaje convive con otros elementos de la cultura local: los barrios tradicionales, los dichos, las bromas, los modismos y hasta la torta ahogada aparecen como parte de ese retrato de Guadalajara.

“A lo Mexa"

Producida por Luis Gerardo Hernández, con fotografía de Eduardo Cárdenas Cano, la pieza forma parte de una coproducción nacional en la que participan medios públicos de 15 estados de la República, con la intención de mostrar la diversidad lingüística y cultural de México.

El proyecto nació como una idea original de Marco Iván Olivares y pertenece al Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A la propuesta se han sumado medios públicos como Capital 21, Aprende MX, Canal Once, Canal 14, Canal 22 y TV UNAM, además de las televisoras estatales participantes.

En el caso de Jalisco, la serie pone la mirada en algo que suele pasar inadvertido: la forma en que hablamos también construye una identidad. Las palabras se heredan, cambian de significado, se adaptan a las nuevas generaciones y permanecen en la conversación diaria, convirtiéndose en pequeñas piezas de la memoria de una ciudad.

“A lo Mexa"

Así, “¡A lo Mexa!" encuentra en el lenguaje una manera cercana de acercarse a la cultura. Porque conocer un lugar también puede comenzar por escuchar cómo sus habitantes nombran las cosas.

Datos útiles

El capítulo dedicado a Jalisco se transmitirá este viernes 25 de septiembre a las 17:00 horas por Jalisco TV, canal 17.1 de señal abierta.

También podrá verse en vivo a través de:

https://jaliscotv.com/jaliscotv-en-vivo/