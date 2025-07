Melomanías: Joe Cocker, el rey de los cóvers

El pasado 22 de diciembre fue el segundo aniversario luctuoso de una de las voces más aguardentosas de la historia: John Robert Cocker, mejor conocido por su nombre artístico: Joe Cocker.

Nacido en Sheffield, Inglaterra, el 20 de mayo del 1944. A los 12 años de edad hizo su primera aparición como vocalista invitado con la banda de skiffle de su hermano, Víctor. Desde esa edad fue un fiel admirador de Lonnie Donegan, una de las figuras de este mismo género musical (skiffle: música folk con el banjo como instrumento principal) y también del maravilloso Ray Charles, gran creador de quien les compartiremos en el futuro.

Como sus orígenes fueron muy humildes, muy joven dejó la escuela para tomar un trabajo como aprendiz de instalador de líneas de gas. Y al mismo tiempo, alrededor de los 16 años, creó su primera banda, precisamente de skiffle: The Cavaliers, pero sólo duró un año.

Decidió buscar una carrera profesional en la música por lo que eligió como nombre artístico: Vance Arnold y buscó integrantes para formar un nuevo grupo, al que llamó The Avengers, por lo que comenzaron a tocar en diversos clubes como Vance Arnold & The Avengers; principalmente interpretaban cóvers de Ray Charles y Chuck Berry, quizá lo mejor de esta época fue que el blues descubrió a Joe Cocker, quien complementó su set list con cóvers de los grandes blueseros de ese tiempo: John Lee Hooker, Muddy Waters, Lightnin' Hopkins y Howlin' Wolf.

Decca Records lo descubrió y le ofreció su primer contrato, pero sólo a él como solista con al nombre de Vance Arnold, y de inmediato grabó un cóver de The Beatles: "I'll Cry Instead", como su primer sencillo; lamentablemente no tuvo ningún éxito, por lo que le rescindieron su contrato en el 1964.

Desechó su primer nombre artístico y eligió mejor trabajar con el apodo con el que sus amigos lo conocían: Joe Cocker. De nuevo armó una nueva banda: Joe Cocker's Big Blues, para buscar contrato con algún club; con esta banda grabó de manera independiente un EP que no trascendió.

Una vez más hizo una nueva banda: The Grease Band, con la que tocaba principalmente en bares de su natal Sheffield, pero parecía que se le negaba cualquier oportunidad para ir más allá de tocar en clubes; sin embargo, de nuevo le ofrecieron la oportunidad de contratarse con una disquera, pero de nuevo, de manera individual.

Grabó su primera composición propia, "Marjorine", que a pesar de contar con la guitarra de Jimmy Page, en su época como músico de estudio, y ser producida por Denny Cordell (productor de Procol Harum y The Moody Blues), al final no llamó la atención. Sin embargo, junto con esta grabación, tomó la decisión de su vida: se le ocurrió hacer un cóver de una canción de The Beatles: "With A Little Help From My Friends", con un arreglo un poco más suave, y que el mismísimo Paul McCartney calificaría como: "Un himno del Soul". Esta canción fue la que finalmente lo puso en el mapa musical, a pesar de que en la realidad, Joe siempre tuvo la "limitación" de que no era compositor, y en su primer intento con "Marjorine" fracasó aunque sí co-escribió varias canciones, pero en cambio desde el principio demostró que tenía una gran sensibilidad para recrear las canciones de otros.

Su primer disco, obviamente llamado: With A Little Help From My Friends, publicado en 1969, ese mismo año alcanzó la certificación de Disco de Oro, al alcanzar los 500 mil ejemplares vendidos.

Continuará...

