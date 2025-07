Una biblia muy libre

Contar las historias de la “Biblia”, y tratar de interpretarlas es un reto descabellado, por principio de cuentas. Pero además agregar ilustraciones y hacer de los textos lo más breve que sea posible, puede que sea toda una odisea. Esto es lo que contiene “Biblia”, los relatos fundacionales que en español edita Sexto Piso, y que fue un proyecto que reunió a dos grandes creadores franceses para un mismo objetivo.

El libro cuenta 35 episodios del antiguo testamento, interpretados por la escritura de Frédéric Boyer, quien es un especialista bíblico y los dibujos del afamado ilustrador Serge Bloch.

“No sabíamos al inicio la cantidad de trabajo que esto representaba, las interrogantes se fueron encontrando y tuvimos que encontrar las respuestas a medida que encontrábamos las interrogantes, porque el proyecto es este libro, pero también dos horas y media de dibujos animados”, dice Bloch.

El trabajo que representa un libro como este se tradujo en varios meses de trabajo, en las que, básicamente Boyer contaba los capítulos del Antiguo Testamento intentando, además, dar algunas pistas sobre el mundo que nos rodea ahora y las diversas interpretaciones que las historias de la “Biblia” ha tenido a lo largo de los años.

“Era una idea muy loca”, dice al respecto, “nadie me había pedido hacer esto: volver a contar la ‘Biblia’ para un ilustrador y hacer películas y un libro, además de la exposición, intentamos resolver todas las preguntas poco a poco. Teníamos mucha libertad, quisimos ser muy libres y en ningún momento hubo censura. La idea partió del texto original, pero también incluimos grandes interpretaciones que hubo desde el inicio de la tradición judía, la tradición cristiana y la literatura, por ejemplo Borges habló de Caín y Abel o de Jacob; Kafka habló de Abraham; concebí estos textos a partir de todas esas interpretaciones, por supuesto descubrí cosas que no sabía, o que no conocía. Cosas que le dan un tono distinto a la historia que ya se ha contado”.

Además del libro, también se realizaron una serie de cortometrajes y se trató de que cada una de las 35 historias estuvieran narradas en forma breve.

“Fue todo un reto divertido y ambicioso, contar de la manera más breve y más agradable posible estas grandes historias que creemos siempre recordar, pero que hay muchos detalles y cosas que no sabemos, eso fue realmente interesante. Todas estas limitantes, tanto para los dibujos como para las películas, tuvimos que resolverlas para sentirnos libres, porque este proyecto no habría tenido ningún sentido si no hubiéramos tenido absoluta libertad para hacerlo. Es una ‘Biblia’ muy libre, con una exigencia literaria y artística”, dice Boch.

Para los autores este proyecto también tuvo que ver con regresar a estas historias que, las más de las veces por cultura general, todo el mundo reconoce. Boch, por ejemplo, comenta que, siendo completamente ateo, recordaba vagamente algunas de estas historias que le contaron cuando niño.

“No me acordaba de ciertos detalles muy crueles de la violencia que hay en estos textos”, menciona, “por ejemplo cuando Moisés se enfada con los hebreos durante la tragedia del desierto y los hacen beber oro, para pasar el tiempo mató a tres mil hebreos. Las interpretaciones de Frederich (Boyer) están al final del libro y dan la clave para leerla: se pueden leer de manera muy inocente y también podemos distinguir la fuerza que tienen, podemos leerlas como si fueran cuentos, pero están llenas de sentido. Para mí fue hacer un viaje para revisitar estas historias”.

El gran tomo que se obtuvo de este ambicioso proyecto es un gran tomo de pasta dura, fácilmente puede confundirse con un Atlas o, incluso, con una Enciclopedia. Para el también poeta, Friedrich Boyer, el tomo está dirigido a todos los públicos: “no hicimos este libro para los niños, pero los niños pueden leerlo y los padres también, es un libro abierto, no es un libro para los creyentes, ni para los ateos ni para los dos, pero puede ser leído por todos, nosotros creímos en las historias y eso fue lo importante, por eso soy escritor y él es dibujante, porque creemos en las historias, será un enorme éxito”, comenta.

DATOS:

BIBLIA

EDITORIAL: Sexto Piso

PÁGINAS: 528

COSTO: $690

PARA SABER…

>Del Génesis al Libro de Daniel

>Son 35 historias

>Cada historia es contada en 3 mil caracteres y se lee en cuatro minutos

>Además del texto se realizaron una serie de cortometrajes

