“Los Contemplarios”, el nuevo legado escultórico que transforma el corazón histórico de Guadalajara

La plazoleta ubicada entre los históricos templos de San Francisco y Aranzazú, en el corredor de Paseo Fray Antonio Alcalde y Prisciliano Sánchez, suma un nuevo atractivo cultural con la inauguración de “Los Contemplarios”, un conjunto escultórico creado por el artista tapatío Adrián Guerrero.

“Los Contemplarios”, un conjunto escultórico del artista tapatío Adrián Guerrero

La obra está integrada por cinco figuras antropomorfas elaboradas en bronce mediante la técnica de cera perdida. Cada pieza alcanza dos metros de altura y un peso aproximado de 180 kilogramos. Su instalación convierte a la emblemática zona conocida como Los Dos Templos en un espacio de encuentro entre el arte contemporáneo, la historia y la vida cotidiana de quienes recorren el Centro Histórico.

La inauguración forma parte de los esfuerzos por fortalecer la oferta cultural y el patrimonio urbano de Guadalajara en el contexto de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol de 2026, evento que colocará a la ciudad en los ojos del mundo.

Más que una intervención estética, “Los Contemplarios” propone una pausa en medio del ritmo acelerado de la ciudad. Las esculturas invitan a observar, reflexionar y redescubrir el entorno arquitectónico y espiritual que representan los templos de San Francisco y Aranzazú, vestigios del antiguo Convento de San Francisco fundado a finales del siglo XVI y considerado uno de los principales centros religiosos de la Guadalajara virreinal.

La obra dialoga con el significado histórico del lugar y con la idea de la contemplación como una práctica de reflexión interior. Desde esa perspectiva, las piezas parecen custodiar el espacio público y establecer una conversación silenciosa entre el pasado y el presente.

Adrián Guerrero ha desarrollado una trayectoria artística centrada en el análisis de la percepción humana desde la filosofía. Su trabajo abarca disciplinas como la escultura, la cerámica, la fotografía, el video, el dibujo y la pintura. Desde 2004 ha exhibido su obra en diversas ciudades de México y en países como Alemania, España, Italia y Singapur, consolidándose como una de las voces contemporáneas más reconocidas del arte jalisciense.

“Los Contemplarios”, un conjunto escultórico del artista tapatío Adrián Guerrero

Autoridades y promotores destacan el valor cultural de la obra

Durante la inauguración estuvieron presentes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García; el artista Adrián Guerrero, y Enrique Ibarra Pedroza.

Pablo Lemus señaló que el arte urbano y los espacios públicos son elementos fundamentales para construir identidad en las grandes ciudades, por lo que consideró que el conjunto escultórico representa un regalo permanente para Guadalajara y un legado cultural para futuras generaciones.

Por su parte, Verónica Delgadillo destacó que las esculturas invitan a las personas a detenerse por un momento y conectar con una dimensión más reflexiva y espiritual, encontrando en el espacio público una oportunidad para contemplar el presente.

“Los Contemplarios”, un conjunto escultórico del artista tapatío Adrián Guerrero

Adrián Guerrero agradeció el respaldo institucional que permitió concretar un proyecto que tomó varios años de gestión y expresó que ahora corresponde a cada visitante interpretar la obra desde su propia experiencia y sensibilidad.

En tanto, Enrique Ibarra Pedroza recordó que la instalación surgió como un compromiso para obsequiar una nueva pieza artística a la ciudad y resaltó que el concepto de los contemplarios remite a la reflexión, la espiritualidad y el diálogo entre la vida cotidiana y la intensidad de los tiempos actuales.