Simplemente Jorge

Jorge Orendáin. Coordinador del taller de poesía de SOGEM Guadalajara y director de editorial La Zonámbula

Elegir una profesión es la decisión más difícil de la vida, que generalmente se toma cuando apenas empezamos a existir.

Terminamos la prepa a los 17 años y nos enfrentamos a la universidad con sus múltiples opciones: ¿médico, arquitecto, abogado o ingeniero en…? Mecatrónica está de moda.

Más que una decisión es una definición. Nos comprometemos a Ser, sin saber todavía lo que somos. Hay que diseñar el Ser en la facultad de Medicina, de Derecho, de Arquitectura, ¿la de Letras? No, de eso te mueres de hambre.

La profesión es un medio para… forjar nuestro destino, nuestra identidad, por eso hay tantos médicos mercenarios, abogados frustrados que acaban de taxistas.

Pero hay profesiones que nos eligen, no vamos a curar un enfermo, ni a diseñar una casa, vamos a ser los “arquitectos de nuestro propio destino”, lo dijo Nervo, el que ya llevaba en el nombre la poesía.

Se le llama Vocación.

Solo hay dos: el sacerdocio y alguna de las bellas Artes, cualquiera de ellas, pero principalmente la de poeta, en el sentido de “creador de palabras”:

“Poiesis: actividad creativa que trajera algo a la existencia. Abarca a cualquier creador de obras Literarias”.

Es un medio para llegar a…

En esta profesión no hay Afores ni jubilación. Nos comprometemos para toda la vida, en la salud o en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y no se necesita que un juez o un sacerdote nos declare casados. Ser poeta es vivir en unión libre con la Poesía.

El doctor Nandino decía que la medicina era su esposa y la poesía su amante, ¿vivió más de 90 años cometiendo adulterio?

¿Por qué escribimos? Ya lo dijo Paz:

“Escribimos para ser lo que somos o para ser aquéllo que no somos. En uno y otro caso, nos buscamos a nosotros mismos”.

Uno de los poetas que se ha ganado a pulso el título es Jorge, pero en nuestra comunidad hay tres. Yo apuesto por el que vive en Tlaquepaque, o más bien vive más allá del tiempo y el espacio. El que ha escogido la verdad y ha dejado de pertenecer para convertirse en Ser. Se ha asumido humildemente como creatura y habla de tú con el Creador.

Es sencillo, con gran sentido del humor. Tiene corazón de niño y sabiduría de anciano. Ha alcanzado la ligereza, preludio de la eternidad. Es uno de los pocos elegidos entre tantos llamados.

“Soñé que Dios era un niño y yo era su papá. Lo regañé tanto que durante siete días construyó su mundo y se olvidó de mí”.

Jorge Orendáin.

Es un texto excelso, filosófico: el sueño que muchos soñamos en nuestros destellos de soberbia: la tentación ser creador del Creador. Para caer en la cuenta de que somos su creatura, y sentirnos… abandonados.

Si seguimos pensando en esta propuesta, aparentemente sencilla, podemos llegar a descubrir nuestra pequeñez, a la par de nuestra naturaleza sobrenatural. Lo dejo a su interpretación.

Bienvenidos los poetas porque de ellos será el reino de los cielos.

Perfil de Jorge Orendáin

Nació en Guadalajara, Jalisco, 1967. Es poeta y editor. Estudió la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en el ITESO y la maestría de Literaturas del Siglo XX en la Universidad de Guadalajara. Como periodista trabajó en Radio Universidad de Guadalajara, Revista Diez, El Financiero, La Gaceta Universitaria de la Universidad de Guadalajara, Siglo 21 y Público. Fue subdirector de la revista Trashumancia y formó parte del consejo editorial de las revistas Luvina, Reverso y del diario Milenio Jalisco.

Es autor de los libros Animalías (1994), Telescopios de papel (1996), Por demás la lluvia (1996), Ciudad a cuatro ríos (1999), Si la pausa (2008), Patio exterior (2008), Marpa (2014), Respirar sombra (2019), Las semillas del río (2020), Entera raíz (2024).

Trabajó durante 18 años en la Editorial de la Universidad de Guadalajara.

Actualmente coordina el taller de poesía de la SOGEM, dirige la editorial La Zonámbula y colabora en las editoriales Lernen Books y Alfabética

Obtuvo el Premio Raúl Aceves, otorgado por el PEN Guadalajara (2023).

MAESTROS Y ALUMNOS DE SOGEM EN RADIO ITESO

Este viernes 5 de junio, profesores y alumnos de la SOGEM estarán en el programa “De letras y bibliotecas”, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Participarán Martha Cerda, Socorro Arreola Chávez e Ignacio Bonilla Arrollo.

Escúchalos en radio.iteso.mx o en el 95.1 Dde FM, a las 17:00.