“He-Man y los Amos Del Universo”: Mucho más que nostalgia ochentera

“He-Man” tiene su origen lleno de anécdotas, demasiadas para tan corto espacio.

En resumen, primero nacieron las figuras de acción en 1982 y la serie animada nace en 1983, como una forma de apoyo para vender las figuras. Su éxito fue tal que derivó en varias temporadas y versiones animadas, así como cómics y una película de acción viva (muy desafortunada) en 1987.

“Amos del Universo"

Afortunadamente, en esta nueva versión se cuidaron muchos detalles y es bastante recomendable. Vemos un buen desarrollo de los personajes principales y una historia bien estructurada del bien contra el mal; de hecho, esta es la principal diferencia entre He-Man y Skeletor, las encarnaciones del héroe y el villano cuyo eterno conflicto ha hecho de “Amos del Universo” una historia realmente reverenciada a lo largo de las décadas.

El héroe se ha propuesto demostrar que es digno de los “fabulosos y secretos poderes” guardados bajo llave al interior del Castillo de Grayskull, una fortificación que funge como el punto clave para la fortaleza transformadora, mientras que el villano solo busca un atajo para llegar a estas habilidades y así conseguir desplegar un control tiránico sobre los demás.

“Amos del Universo"

Casi cincuenta años después de que este reino fantástico fuera presentado en los años ochenta por la compañía de juguetes Mattel, Inc., una nueva aventura para la pantalla grande, rebosante de acción de alto riesgo, misticismo y una buena dosis de humor autoconsciente, hace su arribo en las salas de cine a fin de ofrecer a los fans otra batalla clásica al estilo de los “Amos del Universo”.

Nicholas Galitzine es la estrella que encarna a Adam, el príncipe galáctico que de niño fue exiliado de su planeta Eternia cuando las terroríficas fuerzas de Skeletor (Jaret Leto) se adueñaron del trono perteneciente a sus nobles padres. Este chico abandonado creció en la Tierra, aferrándose a recuerdos nebulosos de los heroicos guerreros que alguna vez conoció. Los más prominentes entre ellos eran la joven aprendiz de espadachín Teela (interpretada por Camila Mendes) y su padre adoptivo Duncan (encarnado de forma sobresaliente por Idris Elba), quien como jefe de la Guardia Real solía ser mejor conocido por su honorable título, Man-at-Arms.

“Amos del Universo"

Existía asimismo un puñado de luchadores con habilidades particulares: un peleador con una mano de metal indestructible (Adam lo recuerda como “Fisto”), un corpulento soldado que puede arremeter y traspasar murallas (Adam le ha apodado “Ram Man”), un hombre biónico con cabeza de periscopio (“Mekaneck”). Icónicos personajes recordados por los fans.

Uno de los cambios importantes consistió en hallar un crecimiento adecuado para Adam lejos de Eternia, viviendo una vida relativamente normal en la Tierra. El propósito era que esa sensación misteriosa que le embarga pensando en su planeta y en su mundo fuera idéntica a la sorpresa del público. “Cada vez que cuentas con personajes cuya historia se remonta a más de cuarenta años, las variaciones no se harán esperar”, dice el director Travis Knight.

“La versión que más frecuento es la de principios de los años ochenta, porque ahí empezó todo. El príncipe Adam y el He-Man de la serie de Filmation ponían en marcha una dinámica parecida a la de Clark Kent-Superman. Adam se hace pasar por tímido, un poco flojo, pero en cuanto se convierte en He-Man notamos otro costado en su personalidad”.

“Amos del Universo"

La Teela adulta es el primer rostro familiar que Adam reencuentra tras recuperar la Espada del Poder en la Tierra. Ella puede abrir el portal que conduce de vuelta a Eternia. Adam es salvado de las acechanzas de Skeletor gracias a las aptitudes como piloto de Teela. Camila Mendes encarna esta versión de la diosa-guerrera, de místico origen, lo que le permite sumergirse en el poder de Grayskull. Su talento y resiliencia resultan verdaderamente necesarios cuando ella y su padre, Man-at-Arms, intentan mantenerse vigilantes y atentos durante el reinado de Skeletor.

Esta es una película que no podría realizarse con la tecnología de antes. Los paisajes son espectaculares y fieles a la caricatura. Simplemente, la cara de Skeletor es impactante.

“Amos del Universo"

Siempre que se hace una versión en acción viva de algún cómic, videojuego o caricatura, los cinéfilos esperan ver una adaptación lo más fiel posible a su fuente original. En este caso, es todo un deleite ver a personajes clásicos y ya conocidos por todos los fans en una adaptación muy fiel (dentro de lo posible) a los personajes que recordamos de los 80.

Otro gran acierto es que no es una película solemne, sino todo lo contrario, ya que tiene el mismo tono de humor de la caricatura original; se nota que el director hizo su tarea. Incluso se dio el lujo de mostrar aquella primera versión del héroe basada en la figura de acción de los 70, Kid Acero.

Es una pena que el gran actor de doblaje Rubén Moya (voz icónica original en español del He-Man de los 80) no esté para haber hecho el doblaje del personaje. El actor Miguel de León hace un buen trabajo doblando al protagonista, pero los fans, en donde veamos a He-Man, siempre esperaremos esa voz grave y firme del Sr. Moya.

“Amos del Universo"

Recomendable para los cinéfilos que gustan de los clásicos ochenteros. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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