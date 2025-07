La magia, resultado de compromiso y constancia

La magia es un enigma, un mundo propio de curiosidades y distinciones dentro de sí misma, una actividad que fascina a muchos, pero que disgusta a otros tantos. Pero eso no impide que Jon Granell relance su show “Los mejores magos de Guadalajara”, después de 15 años.

Y es que muchas veces se cree que el verdadero espectáculo de la magia lo encuentras en el país vecino; sin embargo, Guadalajara es una ciudad en donde se presentan proyectos de calidad y uno de ellos es precisamente el espectáculo del mago tapatío, previsto para el viernes 24 de febrero en el Auditorio Charles Chaplin.

Jon Granell cuenta con una trayectoria amplia que le ha permitido viajar a Europa, Estados Unidos y algunas partes de Sudamérica, para dar a conocer su talento y su espectáculo. De su iniciativa ha producido siete shows, incluido este último, que consiste en reunir a siete magos simultáneamente, con una secuencia, y después dejará que cada uno muestre lo que sabe hacer sobre el escenario durante 10 minutos.

El espectáculo cuenta con los mejores de la magia. Uno de los siete que se presentará es Maverick, tapatío de nacimiento. “Soy un novato”, así se autocalificó, luego de revelar que lleva tres años dentro de la industria, misma que no le apetecía años anteriores. Pero surgió la inquietud, luego de ver la magia con un concepto diferente e innovador en el filme de Los ilusionistas.

“Yo jamás me imaginé que fuera a dedicarme a esto, cuando era niño, no era algo que me agradara, irónicamente, ahora me dedico a esto y es completamente mi vida”.

Con sencillez, Maverick reveló que todo mago inicia con la familia a granel, y Job, quien es el engrane mayor del proyecto, le abrió las puertas junto con la oportunidad de aprender y perfeccionar ese gusto por la magia.

“Esta actividad la entiendo de una manera diferente, tiene esa característica de provocar olvido en los quehaceres cotidianos, sorprende, y en lo personal me doy cuenta que puedes cambiar su vida por un instante, lo más satisfactorio es que me gusta darme a la tarea de provocar lo anterior en las personas”.

Los trucos y habilidades de esta disciplina se han modificado con el tiempo. Maverick explicó que la magia de antes y la de ahora guardan sus diferencias; “el estilo es lo que ha modificado, antes veíamos el tradicional truco del conejo o las palomas, a lo contrario de ahora, que manipulan no sólo las cartas, sino CD´s o pelotas de billar”.

Como toda profesión, la magia también tiene sus ramas: escapismo, mentalismo e ilusionismo. La primera, explicó el joven tapatío, “es la práctica de escapar de un encierro físico, trampas u obstáculos”; la segunda es “cuando se hace control mental en la persona” y la tercera es “cuando muestra efectos grandes e inexplicables”.

El ilusionismo es una de las ramas de la magia que Marverick prefiere, algunos efectos son: tragar agujas y cuchillas. Para ser aprendiz de magia es necesario que exista en el interesado disposición, compromiso y constancia.

“Lleva mucha práctica, mucho ensayo y cuidado porque cualquier detalle que se descuide puede afectar tu persona. Se necesita de constancia para no equivocarte, y es lo que te ayuda a rectificar”.

ABRACADABRA

“Los mejores magos de Guadalajara” se presentará el viernes 24 de febrero en dos funciones: a las 18:00 y 20:30 horas

Auditorio Charles Chaplin (López Mateos 831, entre José María Vigil y Jesús García)

Entrada general $200, asiento numerado $300 y área VIP $450 pesos

Cinco razones para no perderse el show:

Volverá el arte de la magia a Guadalajara

Te darás cuenta que no sólo en Estados Unidos hay espectáculos de calidad

Fungirá como una presentación, debido a que la magia está un poco ausente en las actividades de entretenimiento en la ciudad

Te dará más alegría y observarás que nada es imposible

Pasarás un buen momento con tu familia

FRASE:

“Esta actividad la entiendo de una manera diferente, tiene esa característica de provocar olvido en los quehaceres cotidianos, sorprende, y en lo personal me doy cuenta que puedes cambiar su vida por un instante, lo más satisfactorio es que me gusta darme a la tarea de provocar lo anterior en las personas”,Maverick, mago tapatío

