Los Pericos entierran cápsula del tiempo en el Parque Agua Azul de Guadalajara

Si no, pregúntenle a Los Pericos, esa mítica banda argentina de ska, reggae y ritmos latinos que en diciembre de 2026 cumple 40 años sobre los escenarios y que, desde la primera vez que pisaron la Perla Tapatía en 1995 —en un concierto al lado de Azul Violeta—, se enamoraron de la ciudad y la calidez de sus habitantes.

Así que no es sorpresa que, en pleno corazón del Parque Agua Azul, se haya decidido enterrar una cápsula del tiempo con la discografía de Los Pericos y diez objetos que representan cada una de las canciones de su más reciente álbum Inmortal (2026), trabajo que los pone de nueva cuenta en la palestra sonora tras alrededor de una década de silencio.

Los Pericos

Con la presencia de Willie Valentinis y Juanchi Baleirón, integrantes de Los Pericos; Jesús Alejandro Félix Gastelum, administrador general de la Agencia de Bosques Urbanos del AMG; María del Refugio Plascencia Pérez, directora de Turismo del Gobierno de Guadalajara; y Karina Aguilar Vizcaíno, gerente de Conservación y Mejoramiento del Ecosistema de los Bosques Urbanos de Guadalajara, se llevó a cabo una rueda de prensa donde se detalló que la cápsula del tiempo estará en pleno corazón del Aviario del Parque Agua Azul, donde conviven 172 animales de 30 especies distintas. Entre ellas destacan 58 guacamayas que permanecen ahí debido a que fueron recuperadas y/o salvadas tras sufrir algún accidente y que difícilmente sobrevivirían en su hábitat natural.

“Es ideal estar en este aviario con nuestros parientes pericos y esta cápsula del tiempo se abrirá en 50 años”, destacó Juanchi Baleirón, quien agregó con mordaz humor que la banda incluyó un código QR y no saben “si en 50 años servirá ese tipo de tecnología”.

Así que, cuando regresen a visitar el Aviario del Parque Agua Azul, podrán apreciar una placa metálica dedicada a Los Pericos, donde estará enterrada esta cápsula del tiempo de los creadores de canciones memorables como Sin Cadenas y Waitin.

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