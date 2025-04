Cromañón: Canciones relativas al tiempo

Canciones que tienen que ver con el tiempo o con lo que los humanos hemos inventado para medirlo: los relojes — Este Cromañón está dedicado a canciones que tienen que ver con el tiempo o con lo que los humanos hemos inventado para medirlo: los relojes.

O sea, canciones que hablen del tiempo, del paso de este o que hagan referencia a los relojes. Nomás por aclarar; el tiempo es uno de los ejes centrales de la filosofía, por lo que muchos filósofos y pensadores se han preguntado por la naturaleza del tiempo, si es algo real, si es medible, etcétera, etcétera.

Estas son algunas canciones que tienen que ver con este tema.

Relojes

• Una de las clásicas en la música disco es “Good times”, de la banda estadounidense Chic. Es de 1979, de su tercer disco de larga duración llamado “Risqué”. A pesar de que la letra es sencilla oculta frases de algunas canciones que fueron famosas y eran como una forma de comentar sobre las condiciones económicas de los estados unidos en ese tiempo. Ocupa el puesto número 68 en la lista de la revista Rolling Stone entre las mejores 500 canciones de todos los tiempos. “Happy days are here again. The time is right for makin’ friends. Let’s get together, how ‘bout a quarter to ten.Come tomorrow, let’s all do it again”.

• Una canción de Gerardo Enciso, que conocemos desde finales de los años ochenta porque la cantaba en sus conciertos -aunque se grabó hasta 1992-, es la que lleva por título “Los tiempos cambian”, que apareció en su disco llamado “Es la calle honda”, y en el que comparte créditos con el poeta Ricardo Castillo. La canción cuenta de la difícil situación económica que vive por dedicarse a la música y en especial al rock, y cómo el tiempo pasa y hay una pequeña esperanza. “Los tiempos cambian dice mi doctor. Es jubilado y también mi papá. Apura pronto el café y se va a trabajar. Ya no me alcanza dice mi mamá. 30 años hace que hace de comer. Se ven cansados los dos y eso me duele aquí”.

Los Panchos

• “El Reloj” es un bolero de Roberto Cantoral de 1958 y logró ser muy exitoso e interpretado por una gran cantidad de artistas. La versión original es de Los Tres Caballeros, que era un trío integrado por el propio Roberto Cantoral, con Leonel Gálvez y Chamín Correa. En la película “Bolero Inmortal”, Los Tres Caballeros la cantan. La versión más conocida de esta rolita es seguramente la del trío Los Panchos, de 1957. Una súplica al reloj para que no marque las horas y detenga su camino. “Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. Nomás nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor”.

• Una de las primeras canciones que se me vienen a la mente con esta temática es la llamada “Tiempo”, que está basada en un poema del periodista y escritor Renato Leduc. En los años sesenta fue muy escuchada en las voces de José José y de Marco Antonio Muñiz. De hecho, la llegaron a interpretar juntos en programas de televisión. La canción nació de un reto que le pusieron sus compañeros de curso a Leduc, para componer con la frase “ay que darle tiempo al tiempo”, el cual, por cierto, perdió. “Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán: “dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor, alivia el tiempo”.

Yuri

• Otra de las más recordadas con la palabra tiempo es, sin lugar a duda, esta llamada “Tiempos mejores”, que se escuchó muchísimo en la voz de Yuri a partir del año de 1984. Con esta canción participó en el Festival OTI Nacional, el cual ganó, pasando a la fase internacional en la que obtuvo el tercer lugar y fue reconocida como la mejor intérprete del evento. El autor de la canción es Sergio Andrade y el mensaje que nos deja es de optimismo ante el paso del tiempo. “Desde muy pequeñita conocí la soledad, y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida no era fácil para mí, que tendría que luchar, si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré. Siempre vendrán, tiempos mejores”.

• Una de las canciones que más me gustan con este tema es “Time”, que se lanzó como sencillo del muy buen disco “The turn of a friendly card”, de 1981, del grupo The Alan Parsons Project. Esta es la primera canción del grupo en la que Eric Woolfson fue vocalista principal y una de las pocas en la que se escucha la voz del señor Alan Parson, líder de la banda, cantando voces de fondo y contrapunto. El tema es creación de Alan Parson y Eric Woolfson. En esta rolita se explora la naturaleza del tiempo, que no se detiene, y la melancolía que provoca la separación de seres queridos. “Time, flowing like a river. Time, beckoning me. Who knows when we shall meet again if ever, but time, keeps flowing like a river, to the sea”.

Cyndi Lauper

• Uno de los primeros grandes éxitos a nivel internacional de la cantante estadounidense Cindy Lauper fue su canción “Time after time”, que se convirtió en el segundo sencillo de su disco debut llamado “She´s So Unusual”, de 1983. Fue escrita por ella y Rob Hyman, quien era miembro del grupo The Hooters. El título se debe a que Cindy había visto en la TV Guide una referencia a la película de ciencia ficción, de 1979, con el mismo título y la inspiración surgió del hecho de que ambos atravesaban desafíos similares en sus relaciones amorosas. “Lying in my bed. I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories,Time after”.

• “Time in a bottle” es una canción del cantautor Jim Croce, de 1972, de su disco de larga duración de nombre “You Don´t Mess Around with Jim”. Alcanzó a ser número uno en ventas en los Estados Unidos. También apareció en la película para la televisión, de 1973, llamada “She lives!”. Croce la escribió después de que su esposa le dijera que estaba embarazada en diciembre de 1970. En la canción podemos escuchar un clavicémbalo, instrumento que se inventó a finales de la Edad Media, ancestro del piano, que se encontraba en el estudio donde se mezcló la canción. “If I could save time in a bottle. The first thing that I’d like to do. Is to save everyday ‘til eternity passes away. Just to spend it with you”.

• Una canción que no es fácil escuchar en la actualidad, tal parece que con el tiempo se ha olvidado, es del grupo The Outsiders: “Time won´t let me” o lo que viene siendo “El tiempo no me lo permite”, quienes no volvieron a colocar un tema en las principales listas de popularidad. Se grabó en 1965 y se dio a conocer en el siguiente año. Es composición de Tom King y Chet Kelley. Nos habla sobre rechazar una relación amorosa, pues se afirma que no se puede esperar para siempre, a pesar de que la susodicha quiere que el enamorado se espere. “I can’t wait forever, even though you want me to. I can’t wait forever, to know if you’ll be true. Time won’t let me, time won’t let me, time won’t let me, wait too long”.

The Byrds

• “Turn, turn, turn” , “Gira, gira, gira”, también subtitulada como “To everything there is a season” o en español “Para todo hay una temporada”, es el nombre del primer sencillo, de 1965, del grupo de folk rock The Byrds. Esta canción es una adaptación del texto del capítulo 3 del libro del Eclesiastés (que se cree escribió el Rey Salomón), que musicalizó Pete Seeger a fines de los cincuenta. En este escrito se postula que existe un tiempo y un lugar para todas las cosas y la canción se creó como un alegato en favor de la paz mundial. “To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn and a time to every purpose under heaven. A time to be born, a time to die. A time to plant, a time to reap, a time to kill, a time to heal, a time to laugh, a time to weep”.

FRASE

“El tiempo es aquello que más queremos y también lo que peor utilizamos”.

DATO

