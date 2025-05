33 Revoluciones: El extraordinario sonido de Café Quijano en “Miami de 1990”

Era 1999 y una de las grandes preocupaciones que existían en ese año era que al llegar al 2000 las computadoras colapsarían, se decía que muchos de los sistemas operativos que controlaban no tenían programado el número 2000.

Un número que marcaría el inicio de otra era, y los que siempre ven caos y destrucción en cualquier cambio veían que el sistema de las programaciones colapsaría creando un caos mundial, esto aunado a lo que siempre nos dicen: que se acabaría el mundo, que llegaría fuego y que etcétera, etcétera… esta vez era el error tecnológico el que haría que todos supiéramos que estamos expuestos y que somos vulnerables… pero no pasó nada.

Llegó el 2000 y las computadoras no se colapsaron, no se revelaron. Y bueno, en 1999 sale a la luz la extraordinaria paradoja del sonido Quijano, la canción que habría este disco tenía como nombre “La Lola”, esta canción marcaría a los hermanos Manuel, Óscar y Raúl, de nombre Café Quijano, como un grupo con bastante éxito, con una canción, ¡sí!

Café Quijano

“La Lola” fue un gran éxito, una canción que sonó por todos lados con una mezcla de rumba guaracha, son, incluso mambo, la canción llegaría al número uno en todo el mundo, estos españoles hicieron que todos bailaran y cantaran: “Óyeme mi Lola, mi tierna Lola”.

Con los años llegarían más discos, grabaciones, giras por todo el mundo, pero indudablemente la canción con la que se identifican es “La Lola”. Hoy en día los Café Quijano cuentan con un millón 936,792 oyentes en Spotify, en el 2000 nunca hubiéramos pensado en una plataforma así, ¿están de acuerdo? Y bueno, los Café Quijano visitan nuestra ciudad para presentarnos “Miami 1990”, un nuevo álbum que se estrenó este 2025 y que tendremos oportunidad de verlo en vivo en el C3 Stage, el sábado 7 de junio, y es por lo que en nuestras 33 Revoluciones entrevistamos a los Café Quijano.

—Hola Manuel, estamos, atentos a las noticias y a todo lo que sucede en el mundo, y bueno, las películas nos decían que en el futuro íbamos a tener tenis que se iban a abrochar solos y que íbamos a volar, todavía no llegamos a eso, pero se presenta el caos Manuel.

—Bueno, fíjate que es verdad, ¿no? Todo lo que decían de repente, aquí hay como muchos memes en España, y uno de ellos es de un niño que le dice a su padre cómo le fue en el colegio: no quiero que me pregunten en el examen sobre los hechos históricos en España y en el mundo del 2020 al 25, ¿no? La pandemia, los volcanes de la Palma, la DANA de aquí de Valencia, el apagón, o sea, ¡es que es increíble!, o sea, parece todo de ciencia ficción, total.

—Parece que vamos para atrás.

—Sí, yo no me lo puedo explicar, la verdad, hombre, ¿sabes qué pasa? Que tienes la sensación de que el mundo está en un plan como demasiado nervioso, ¿no? Todo tan curioso, todo tan inestable, o sea, tenemos la guerra, ahí al lado, por eso te digo que es todo tan sorprendente, que dices, en los últimos cinco años han pasado cosas en España, y también en el mundo, porque ha habido cosas universales, como la pandemia tal.

—La pandemia que nos sorprendió a todos.

—¡A todos!, pero aquí en España, fíjate, en concreto han pasado cosas en los últimos dos, tres años, por esto te digo, la erupción del volcán de la Palma, tenemos la guerra aquí al lado, lo de la DANA de Valencia, que ha sido una tragedia absoluta, ahora lo del apagón, o sea, todo parece...

—Ganaron un Mundial (de futbol), Manuel.

—Ya, bueno, pero eso ya fue antes, eso fue antes.

Café Quijano

—Sí, cierto, (risas) y con tanto caos, y con tantas cosas que pasan, que seguramente se te vendrán muchas canciones a la mente, nos vamos un poco atrás y me hiciste recordar este programa llamado “Miami Vice”, con tu portada de disco y esa temática que traes en el nuevo material llamado “Miami 1990”.

—Pues efectivamente, todo comienza en aquel mes de octubre del año 90, cuando un muchacho joven de León, que era yo, de repente llega a una ciudad totalmente sorprendente, porque todo lo que se sabía de aquella ciudad o lo que se veía de aquella ciudad, era lo que prácticamente era apreciable en la serie aquella de corrupción en Miami, que se llamó en España “Miami Vice”, y que era un poco la referencia que había en el mundo de Miami, ¿no? Porque, o las postales que se enviaban cuando alguien afortunado viajaba, porque no era como ahora, donde las redes sociales te enseñan absolutamente todo, donde con las redes sociales tienes acceso a cualquier lugar del mundo y de manera inmediata, o con tantos canales de televisión, o con tantas opciones. En aquel momento, hace 35 años, apenas había posibilidad de conocer los lugares, a no ser que los visitaras o lo que pudieras ver en la serie de televisión, como en este caso; entonces, llegar allí fue un principio de argumento para generar y para crear un millón de historias, que algunas de ellas han quedado reflejadas, efectivamente, en este disco.

—Y que esperaron muchísimo tiempo para salir a la luz, porque ya pasó algo de tiempo, aunque cualquier momento es bueno para sacar esas historias guardadas.

—Pues sí, porque son historias totalmente atemporales, ¿sabes? De repente lo cuentas ahora y lo cuentas, pues, como un recuerdo del pasado, que si lo hubieras contado hace 10 años hubiera sido también un recuerdo del pasado, y ahora es un momento que nos viene a la cabeza, porque hay momentos determinados en la vida en los que sientes especial nostalgia, por la razón que sea. Y este es un disco muy nostálgico, nostálgico, pero muy vitalista, porque está lleno de energía positiva, de sonido actual, como muy dinámico, y lo que hace es que nos vengan a la cabeza esos recuerdos de aquellos años que para nosotros fueron importantes, porque yo fui el primero, pero luego llegaron a poco tiempo mis hermanos a aquella ciudad que, desde entonces y hasta el día de hoy, ha formado parte de nuestra vida; de hecho, hemos vivido la mitad del tiempo allí y la mitad aquí, o sea, imagínate si ha sido importante para nosotros, que a pesar de que salgan esas canciones y esos recuerdos ahora, ha estado presente.

Café Quijano

—Sí, claro que sí, ¿y cómo fue grabar este álbum? ¿Dónde lo grabaron? ¿Quién fue el productor? Cuéntanos el proceso de grabación de este álbum.

—Pues mira, yo vivo en Boadilla del Monte, que es una población a 15 minutos de Madrid, y aquí tengo mi estudio en casa, donde hemos grabado el disco, donde hemos grabado absolutamente todo del disco, y lo he producido yo. He formado parte de la Quijano, pero en este disco, en concreto, hemos participado en la grabación por primera vez todos los músicos de nuestra banda, que son los que mejor saben de nuestro sonido, son músicos que llevan con nosotros algunos 20 años, y quién mejor que ellos para conocer cómo tenemos que sonar, y ha sido una experiencia preciosa con toda nuestra gente pudiendo formar parte de este disco, que decimos que junto con “La Taberna del Buda”, del 2001, es nuestro mejor disco.

—Estamos esperando escucharlos en vivo acá, por cierto, qué impresionante ver las reproducciones que tiene “La Lola” en Spotify, unas 130.683.337 veces (y contando). ¡Vámonos!, bueno, casi 30 años de que fue hecha esa canción, y ahora, ¿qué sentimientos te da ver que hay gente joven que canta tu canción?

—Pues es que es una cosa muy bonita, porque mira, desde el principio de nuestra carrera “La Lola” fue la canción que nos dio el espaldarazo, la canción con la que empezamos a salir fuera de España y a conocer otros territorios, y con la que tuvimos la suerte de hacer que México fuera nuestra segunda casa, siempre lo hemos dicho y lo seguimos reiterando, y todo fue gracias a “La Lola”. Pero sí es cierto que, a día de hoy, “La Lola” sigue siendo importante, muy importante, pero dentro del repertorio del directo es una canción que es una más, porque es mucho más lo que ha pasado desde “La Lola” que “La Lola”, ¿no? Y nos encontramos precisamente con eso, con ese tipo de gente que tú decías, con ese tipo de público, que ya lo teníamos en nuestros inicios, ese público intergeneracional, pero que entonces los jóvenes no eran los hijos de los que nos escuchaban, porque acabamos de surgir como banda. Pero en cambio, ahora sí, los jóvenes, en la mayoría de los casos, son los hijos de quienes nos escuchaban hace 25, casi 30 años, y nos encontramos con gente en el público que tiene 55, 60 años, que cuando salió “La Lola” tenían treinta y pocos años, y que ahora sus hijos son esos veinteañeros o teenagers, o un poco mayores, que nos han escuchado como nosotros escuchábamos la música que nos ponían nuestros padres. Para nosotros, siempre lo hemos repetido hasta la saciedad y no porque tú seas mexicano, sino porque es la verdad, nosotros de jóvenes escuchamos en casa música mexicana por nuestro padre, sobre todo de los grandes tríos de todos los tiempos, y del folclore mexicano. Esto, yo creo, que es lo que le pasa también a nuestro público con nuestra música, que los padres que fueron adeptos y que fueron nuestros seguidores, ahora se lo inculcaron a los hijos.

—Manuel, aquí también nos ponían los jefes música de España. Yo recuerdo a los Churumbeles de España, a Rocío Dúrcal, a Rafael, Julio Iglesias, Joselito, ese que “el Toro y la Luna”, las películas, también nosotros consumimos la música de España, y teníamos este conocimiento y ese gusto por la música. Cuando aparece la canción de Café Quijano, pues suena a rumba, a son, a mambo, suena muy libre, muy feliz, y hasta la fecha es una frescura de canción, y bueno, la banda ha logrado mantenerse todos estos años tocando y transmitiendo esa energía y esa pasión de tocar, este, música. ¿Cómo logran, a tantos años, mantenerse? ¿Cuál es su secreto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Van a terapia de grupo?

—(Risas), pues casi, casi la necesitaríamos, porque es todo un hito haber podido llegar después de tantos años juntos como banda, pero creo que aquí hay la realidad y la verdad de todo, del por qué de esto, es que somos hermanos, si no fuéramos hermanos no sé si hubiéramos llegado hasta aquí.

—¿Cuándo tienen planeado visitar ya nuestro país para presentarnos este nuevo material, Manuel?

—Pues, si no me equivoco: el 7 (de junio) en Guadalajara y (antes) el 6 (de junio) en Monterrey, así que estamos a punto de visitar tu país y deseosos porque cada vez que vamos regresamos con un millón de recuerdos bonitos y nos encanta, nos encanta viajar a México, porque como te digo, es el país donde más nos gusta tocar, aparte de España, obviamente. Es más, siempre cuando hablamos en las entrevistas y nos preguntan por el público, decimos que el mejor público que encontramos está en México, y siempre presumimos, allá donde sea, del público mexicano. Entonces, andamos deseosos de por fin poder estar en México, que mira, el día 6 y estamos en Monterrey, el 7 en Guadalajara y el 8 en Ciudad de México.

—Manuel, tendremos la oportunidad, una vez más, de verlos en vivo, de paladearlos, de sentirlos y de ver este nuevo material que en vivo toma otra perspectiva.

—Totalmente, además, yo creo que nuestra mejor carta de presentación siempre ha sido, y ahora más que nunca, el directo, creo que en este momento estamos haciendo el mejor directo de nuestra carrera, estamos en el mejor momento sobre el escenario. Y, además, estas canciones, junto con las que venimos tocando de toda nuestra trayectoria, estas canciones del último disco, tan enérgicas, hacen que el directo sea muy entretenido.

Café Quijano

—¿Cuáles serían las cinco canciones que te hubiera gustado escribir de toda la vida, de esas que te gustan mucho?

—Bueno, si tuviera que elegir, ya por hacer un homenaje a México, pero además por hacer un homenaje sincero, pues no sé, tuvimos la suerte en nuestros tres discos de boleros, por ejemplo, de contar con la colaboración espectacular de Armando Manzanero. Imagínate lo que fue para nosotros hacer un disco de boleros originales, pedirle al maestro Manzanero que cantara con nosotros.

—Cosa bonita, un sueño hecho realidad.

—Y de repente cantar a Manzanero tres boleros, desde “Esta tarde vi llover” o, no sé, me hubiera encantado componer, pero, como te digo, también de José Alfredo Jiménez. Imagínate, ¿no? Las canciones que han dado la vuelta: “El rey” o “Que te vaya bonito”, ¡yo qué sé!, cantidad de canciones que son mundialmente conocidas, bueno, pues gracias a los compositores mexicanos. Nosotros hemos sido siempre muy seguidores de todos los tríos: de los Tres Reyes, de los Tres Ases, del Trío Calavera, o sea, muy, muy seguidores de la música mexicana. Y luego, si me hablas de canciones, por supuesto que me hubiera encantado componer, pues, (temas) uno de mis grupos favoritos, Dire Straits, me hubiera encantado “Sultán of Swing”, por ejemplo. O ¡cómo no!, “Hotel California”, o cualquiera de las canciones, “My Way”, no sé, infinidad.

—Ya lo creo, lo bueno es que tienes tu grupo, para darle a todo.

—Totalmente, totalmente, y como te he dicho, me encanta ir a México, porque (al público) siempre le han encantado mucho nuestras canciones, para nosotros, es el más efusivo y el más cariñoso, y educando, y deseando llegar a México,

—Ya estamos pronto para vernos, les mando un abrazo a ti, a tus hermanos, a la banda entera, y nos da mucho gusto saber que Café Quijano viene con nuevo material. ¿Algo que quieras agregar?

Nada, lo que te vengo insistiendo durante todo este rato, las ganas de estar ahí, y de que ojalá pasáramos más tiempo, porque nos encantaría poder pasar más tiempo en vuestro país, y no sé cómo decir, de formar más parte de la familia mexicana. Ya sé que, en muchos casos, formamos parte de muchos de vosotros, pero nos encantaría poder pasar más tiempo en vuestro país.

—Ojalá y se dé esa situación, Manuel, muchísimas gracias un abrazo.

—A ti, muchas gracias, un placer, un abrazo, majo, adiós.