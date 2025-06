33 Revoluciones: Evaristo en Guanatos… ¡Nadie tiene porque obedecer!

Evaristo

Evaristo Páramos Pérez (Tui, Pontevedra, 13 de junio de 1960) es un cantante de música punk rock, junto a otros grupos coetáneos, siendo el vocalista de La Polla Records, grupo de música activo hasta 2003, posteriormente fue el vocalista de la banda Gatillazo y en 2019 retomó la actividad de nuevo con La Polla Records, actualmente forma parte del grupo Tropa do Carallo, es el cantante de los más representativos del punk cantado en castellano.

Su próximo show en la ciudad es un concierto especial para todos aquellos que fueron al foro de Las Vías, los que compraban discos con Zapito Records, los que asistieron a ver a los Inadaptados con “el Piojo” de vocalista, quien canta como Evaristo, decían, en suma: un concierto para todos los que aman el pank rock (algunos le dicen pank al punk, ¡da igual!).

Evaristo Páramos en Guadalajara, la leyenda del punk español llega a la Concha Acústica del Parque Agua Azul, el sábado 21 de junio.

Evaristo

Evaristo regresa a México como parte de la segunda etapa de la gira histórica por Latinoamérica, en Guadalajara el concierto originalmente programado en Arena Guadalajara cambia de sede y se llevará a cabo en la mítica Concha Acústica del Parque Agua Azul, el espacio emblemático que promete una experiencia más íntima y potente para celebrar el punk con la energía que solo Evaristo puede ofrecer.

La venta de boletos en Súper Boletos va desde los $1,281.00 hasta los $1,830.00 pesos, esta será la segunda parte de la gira que incluye presentaciones en México, en Costa Rica y en Ciudad de México.

Evaristo es La Polla Récords, The Kagas, The Meas, Gatillazo, Tropa do Carallo, con más de 45 años de trayectoria, Evaristo llega con todo, el máximo exponente del punk en español, un genio sarcástico combativo que ha desafiado la censura y dejado una huella imborrable en la historia del pank.

Evaristo

Desde sus inicios con La Polla Records, de 1979, hasta sus más recientes trabajos como Tropa do Carallo, su obra es más vigente que nunca. La escena punk Latinoamericana se reúne, los años han pasado, pero los sueños siguen vivos, este mes de junio Guadalajara vivirá el encuentro inolvidable del punk más crudo, directo, antisistema y auténtico… es el momento de unir fuerzas y vibrar con Evaristo Páramo.

En marzo del 2011, Evaristo visitó nuestra ciudad como parte de su gira que, curiosamente, no tocaría en Ciudad de México, esa fue la razón para que los punks de CDMX anunciaran que harían portazo, por lo tanto, solo hubo dos conciertos en nuestro país y uno de ellos fue la ciudad de Guadalajara, en Calle 2.

El gran festín de uno de los héroes más icónicos del punk cantado en español resultó ser toda una aventura, en cuanto a los conciertos que se han llevado en Guadalajara.

Evaristo

Aquella vez, como ya se había anunciado: ¡los punks llegaron!, sorprendieron a todas las fuerzas del orden que estaban en la organización del evento... ¡Y PUM! se armó un mega, mega, mega desmadre que terminaría con todos los envases de bebidas regados por todo el campo, anarquía, caos y destrucción fue lo que querían ocasionar los punks más extremos que venían desde CDMX.

Con esa experiencia se pretende que este sea un concierto donde se cuiden todo ese tipo de problemas donde puedas asistir sin el miedo de que se pueda desatar el caos, habrá todo tipo de restricciones y habrá mucha seguridad para poder garantizar que el concierto del Evaristo sea con todas las de la ley y podamos disfrutar de este gran músico que ha pasado por varias generaciones y que tiene un buen de discos: el Evaristo Páramos en Guadalajara… indudablemente esta vez creo que escribirá una historia diferente a la que ya está.