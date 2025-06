Recordando algunas canciones

De vez en cuando es importante, para este su servidor, recordar algunas canciones que en su tiempo se escucharon, algunas no tanto, y que después han sido muy olvidadas por las estaciones de radio especializadas en la música del recuerdo. Así que este Cromañón va para el recuerdo de algunas canciones que se han quedado en el olvido, claro unas más que otras.

• “A little more love”, o en español “Un poco más de amor”, es el tema que más me gusta de Olivia Newton John, es de 1978 y está incluida en el séptimo disco de esta cantante. En México, aunque le fue bien a esta canción no le fue tan bien como en otras partes del mundo donde llegó a tener ventas millonarias y a ser de las canciones más escuchadas de ese año. “Night is dragging her feet. I wait alone in the heat. I know, know that you’ll have your way. ‘Til you have to go home, No is a word I can’t say”.

• En 1970, Mari Trini nos presentó su creación “Amores”, canción y nombre de su segundo elepé, que además es el más emblemático de su carrera musical y que contó con los arreglos de Waldo de los Ríos. Aunque no logró ser un éxito masivo en nuestro país para muchos españoles, “Amores”, es una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos. Si de por sí, Mari Trini no fue muy sonada en las radios de nuestro país en su tiempo, ahora menos. “Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo aprieta en mis manos, el otro lo mueve el azar”.

Cassettes

• Desde Brasil se dejó escuchar Paulo Sergio con su versión en español del tema “La última canción”, en 1968. Tuvo una corta carrera musical pues falleció muy joven y dejó solamente tres discos de larga duración grabados. En Brasil llegó a ser un ídolo entre la juventud y un gran vendedor de discos. En nuestro país esta canción también tuvo mucha aceptación y no era raro escucharla todavía a finales de los setenta en las estaciones de radio comerciales. “Esta es... La última canción que escribo, para ti. Me cansé, de vivir sin sentido, de pensar, solo en ti”.

• Esta canción no fue de los grandes éxitos de Los Bee Gees a nivel mundial, de hecho casi no la incluyen en sus recopilaciones de éxitos, pero en nuestro país, Brasil y Filipinas, sí fue un gran éxito y se siguió escuchando mucho en la radio hasta principios de los setenta. La rolita en cuestión es “Cherry red”, escrita por Barry Gibb que se lanzó como lado B del sencillo “I want home” en 1966 y nunca se incluyó en un álbum de estudio. En México apareció en un elepé que se llamó “Con amor, The Bee Gees” en 1972. “Where are youuuu. Cherry red, sweeter than the honeycomb. Sweeter still when we’re alone, cherry red, my cherry red”.

• “Dos amores” es una canción de Lolita de la Colina que grabó y convirtió en un gran éxito el tapatío Manuel Ascanio en 1990 y que durante varios años fue muy escuchada en nuestro país. A ritmo de bolero moderno esta canción logró vender más de millón de copias y no había reunión o fiesta donde no se escuchará. Manuel Ascanio sigue en activo hasta la fecha siendo un digno representante de la música romántica de nuestro país. “No debes tener dos amores. Es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivoca”.

• Una de las canciones que recuerdo con mucho cariño de los setenta es “Flying”, del nacido en Argentina pero de padres irlandeses Chris de Burgh, quien vivió también de niño en Malta, Nigeria, Zaire y finalmente en el castillo Bargy en Irlanda donde se estableció su familia, esta canción es del 75 y aunque no le fue muy bien en el Reino Unido ni en Estados Unidos, en otros países europeos, Brasil y México fue un gran éxito. “Flying, I thought I’d never learn that flying.I thought I’d spend my whole life trying. For flying is that ancient art of keeping one foot on the ground”.

Antonio Morales Junior

• Con una larga trayectoria en los sesenta en grupos muy exitosos de España Antonio Morales alias “Junior”, en los setenta tuvo algunos éxitos como solista, antes de convertirse en el esposo de Rocío Durcal. Uno de esos éxitos en nuestro país es su balada llamada “Fue su voz”, escrita por él mismo, que en 1971 se escuchó con mucha insistencia en las emisoras de radio. “En mi aldea una madrugada me despertó un cantar. Una voz que yo siempre oía y nunca supe encontrar. La seguí aquella mañana y pude así comprobar que a la vera del arroyo solía cantar”.

Randy Vanwarmer

• Randy Vanwarmer, cantante estadounidense fue conocido en nuestro país y el mundo entero por su canción “Just when I need you most”, que viene siendo en español: “justo cuando más te necesitaba”, y que en 1979 fue un gran éxito. Esta canción surgió de dos eventos desafortunados, la descompostura de su amado viejo automóvil y la ruptura con su novia. “You packed in the morning, I stared out the window, and I struggled for something to say. Left in the rain without closing the door. I didn’t stand in your way”.

• Los Hermanos Castro hicieron este cóver llamado “Sólo pienso en ti”, en 1967, de la canción “Goin´out of my head”, que en 1964 cantaban el Little Anthony and The Imperials, y que después grabaron numerosos artistas, entre ellos los que la hicieron más conocida: The Zombies. Sin lugar a duda, este es uno de los grandes éxitos de los Castro, que siempre hacían gala de sus armonías vocales y que pocas veces tenemos oportunidad de escuchar en la radio. “Well, I think I’m goin’ out of my head. Yes, I think I’m goin’ out of my head. Over you, over you. I want you to want me, I need you so badly. I can’t think of anything but you”.

Los Randal

• Originarios de Champotón, Campeche, el grupo de Los Randal han estado en activo desde finales de los sesenta, vivieron sus mejores momentos en los setenta cuando eran integrados por los hermanos Víctor, Raúl, Edgar y Silvia. Tienen 26 discos en su haber y vamos a recordar su versión de “Quisiera al mundo darle hogar”, que se asociaba mucho con la Coca Cola, que compró los derechos de la canción y la utilizó en uno de los comerciales más recordados de esa marca de refresco en 1978. “Quisiera al mundo darle hogar y llenarlo de amor. Sembrar mil flores de color y de felicidad. Quisiera al mundo yo enseñar la perfecta armonía, con un abrazo y buen humor y esta alegre canción”.

“Recordar es volver a vivir”.

