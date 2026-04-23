Ricardo O’Farrill: resurgiendo de sus cenizas

Hay historias que no necesitan exagerarse para conmover. Basta mirar de cerca. La del ave fénix, por ejemplo, ese símbolo antiguo de resiliencia y renacimiento que, tras consumirse en fuego, vuelve a levantarse desde sus propias cenizas. No es casual que esa imagen aparezca cuando se habla de caídas profundas y regresos improbables. Porque, al final, todos entendemos lo que implica empezar de nuevo.

Algo de eso hay en el presente de Ricardo O’Farrill.

Ricardo O’Farrill

Su trayectoria, que comenzó entre videos de Vine y pequeños escenarios, fue creciendo hasta convertirlo en una de las voces más reconocibles del stand up en México. Nacido en la Ciudad de México en 1990, con formación en publicidad, O’Farrill encontró en la comedia un lenguaje propio: ácido, incómodo por momentos, pero siempre cercano. Su paso por Comedy Central, sus incursiones en televisión abierta —donde figuras como Sofía Niño de Rivera impulsaron su llegada— y sus especiales como “Abrazo genial” y “Abrazo navideño” marcaron una etapa de consolidación.

Pero no todo fue ascenso.

Los excesos, como suele ocurrir en trayectorias intensas, pasaron factura. La vida se volvió complicada y el freno fue inevitable. Hubo que detenerse, hacer silencio, atender lo urgente: la salud, la mente, el equilibrio. Una pausa que, más que un paréntesis, terminó siendo un punto de inflexión.

Y es ahí donde la metáfora del fénix cobra sentido.

Porque regresar no es solo volver a subirse a un escenario; es hacerlo desde otro lugar. Más consciente, más honesto. Quizá más vulnerable. En ese tono se inscribe “Corto Circuito”, el nuevo espectáculo con el que O’Farrill llegará el próximo 6 de junio al Teatro Diana, en Guadalajara. Un show que no se limita a hacer reír, sino que explora —sin filtros— temas como la salud mental, las emociones y los momentos de crisis.

Ricardo O’Farrill

La comedia, en su caso, ya no es solo un vehículo para el ingenio, sino también una forma de procesar lo vivido.

Hay algo valioso en esa mezcla de humor e introspección. Una narrativa que no pretende dar lecciones, pero sí abrir espacios de identificación. Porque en tiempos donde todo parece acelerado y superficial, detenerse a mirar hacia adentro —aunque sea entre risas— resulta casi un acto de resistencia.

La función, además, será grabada en vivo. Un detalle que la vuelve aún más significativa: no solo es una fecha dentro de una gira, sino el registro de un momento particular en la vida de un comediante que entendió, a la mala, que reinventarse también es parte del oficio.

Quizá por eso su regreso no se siente como un simple retorno, sino como una reconstrucción.

Y en ese proceso, como en la leyenda del fénix, lo importante no es el fuego que consume, sino la decisión de volver a levantarse.