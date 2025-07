Cromañón: Canciones humorísticas

Más de alguna vez hemos escuchado canciones que tienen corte humorístico o lo que es lo mismo, según la Real Academia de la Lengua, la manera de presentar, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico o ridículo de las cosas.

En la música hemos tenido una gran cantidad de compositores e intérpretes que han sabido comunicar de manera muy chistosa nuestras desgracias, gozos, anhelos y costumbres. Algunos se dedican por entero a explotar este género musical y otros solo ocasionalmente lo han hecho.

Por eso en este programa estaremos escuchando canciones con contenido humorístico.

Los Cometas

• “La vieja de Pancho” es una muy divertida y movida canción de Los Cometas, cuarteto fundado en Tecuala, estado de Nayarit. Durante los cincuentas y principios de los sesentas se dejaban oír mucho en las estaciones de radio de nuestro país con sus canciones llenas de ritmo y picardía. Aunque grabaron pocos discos, uno de ellos de nombre “Mil noches”, que recomiendo ampliamente para fiestas con baile, se convirtió en un gran suceso. “La vieja que tiene Pancho a pesar de estar bien fea, cuando el pobre va pal’ rancho le guiñe el ojo a cualquiera”.

El Piporro

• Del meritito Nuevo León llegó Eulalio González “El Piporro” el rey del taconazo, quien con su característico estilo norteño-humorístico nos dejó muchas canciones que han hecho reír a varias generaciones. Además de ser intérprete fue un actor muy reconocido y actúo en varias películas. Una muestra de su talento pal gorgorello es “Los ojos de Pancha”, de su primer disco aparecido en 1958. “Voy a comprarle su jardín a Pancha mamá, pero ha de ser de flores muy bonitas mamá, aunque se enojen morenas y güeritas mamá, solo los ojos de Pancha nomás”.

Los Yorsy's

• Los Yorsy’s (Enrique Mondragón y Alejandro Malpica) eran un par de intérpretes que en sus presentaciones combinaban el baile con las piruetas y que se presentaban con ritmos como el ska, el fox trot y la balada. A pesar de ser mexicanos triunfaron primero en Argentina y España. “Que familia” es una de sus más conocidas canciones, que nos comenta como es la familia de un muchacho próximo a matrimoniarse. “Hay que ver la familia donde fui a caer. A tus hermanos los conocí e día que tú mano fui a pedir. Tú abuela me preguntó, con mucha discreción, qué cuánto tengo y cuánto gano en mi profesión”.

Antonio Aguilar

• Antonio Aguilar, buen exponente de la canción ranchera en nuestro país, grabó muchos discos y en varios de ellos incluyó canciones con humor. Una de las que más me gustan con él se llama “La del morral”, que es composición de Bulmaro Bermúdez y que se conoció en todo el país. Es la historia de una mujer que, tras llegar del pueblo con morral y descalza, al llegar a la ciudad ya presume de lujos y cambios en su apariencia. Seguramente más de alguna muchacha se va a sentir aludida. “Llegaste el año pasado. Yo te vi llegar descalza, traías un morral cargando, cuando venías de tu casa, ahora andas apantallando y alborotando a la raza”.

Los Polivoces

• Los Polivoces, que eran Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, nos dejaron para la historia en 1967 la canción de “Gordolfo Gelatino”, obra cumbre de la creación sin ningún defecto físico. Esta canción es originaria del chileno Juan Carlos Abara, a quien conocimos en la televisión como el duende Bubulín. Los Polivoces grabaron varios discos siempre buscando hacer reír a los escuchas, cambiando las letras originales por otras chistosas. “Cuando era niño yo tuve una sorpresa, al descubrir que en mi todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura, dentro de un tiempo se vaya a la basura”.

El Loco Valdés

• El Loco Valdés, al igual que su carnal Tin Tan, no cantaba mal las rancheras, y también grabó algunos discos con canciones divertidas. Su versión en español de “El médico brujo” fue bastante escuchada en los sesentas. Además, la canta en la película “Dos fantasmas y una muchacha” del año de 1959. La canción es de 1958 y es original de Ross Bagdasarian. Se llama en inglés “Witch doctor”. “A un brujo, que es doctor, mi amor le fui a llorar. A un brujo, que es doctor, mi amor le fui a llorar. Y él dijo: ‘Juan brujo, te voy a aconsejar, favor de: Uh-i, uh-ah-ah, ding-ding, bada-bada-ding-ding’”.

Tin Tan

• Tin Tan fue un reconocido actor y comediante, acompañado del Carnal Marcelo, también incursionó en la cantada demostrando ser muy versátil pues lo mismo cantaba cha cha chá que tango, bolero o algo tropical. Grabó varios discos y logró tener éxito con sus interpretaciones. Una de las más recordadas de él y su carnal es sin dudas “Cantando en el baño” de 1963, que es composición propia del pachuco. “Cantando en el baño me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser ahí, ahí, ahí. Y es que, cuando me baño. Es que, yo me sobo. Me gustas muchooo”.

Radiopatías

• Desde 1989 están en activo, son de Guadalajara y se hacen llamar Radiopatias. El nombre del grupo hace referencia a las enfermedades de la radio y en sus inicios el espectáculo que presentaban trataba de una parodia radiofónica con noticiero, radionovela, horóscopos y canciones tanto ajenas como propias. Han editado varios discos y DVDs con sus canciones y espectáculos. Si tienes problemas de identidad y dudas sobre tu origen, es probable que después de escuchar “El Jalisquillo”, sepas si eres o no, de ese grande y hermoso estado mexicano.

Carlos Mejía Godoy

• Autor e interprete que acostumbra tocar temas del folclor de su país, Nicaragua, con mucha dosis de humor es Carlos Mejía Godoy que acompañado de los de Palacagüina, en 1977, grabó “La Tula Cuecho”, con dedicatoria a todas las personas de lengua larga (chismosas pues), que les encanta andar en el arguende. Gertrudis Traña se llama la “Tula Cuecho” que acostumbra a andar difamando a todo mundo. “A flor de labio maneja el chisme, nadie se puede de ella capear. Si está inspirada, de una sentada destruye la honra del más ‘high life’”.

Virulo

• Otro de los grandes humoristas es el cubano Alejandro García Villalón, más conocido artísticamente como Virulo, que nos ha dejado varios discos muy graciosos. En su disco de larga duración llamado “Virulencia modulada”, de 1993, destaca esta canción que lleva por nombre “Antibolero”, que es una muestra de lo difícil que es ser compositor de boleros si no tienes una vida muy sufrida. “Solo triste trasnochado, con la huella de un fracaso, vengo a relatarle al mundo la causa de mi penar. No lleno los requisitos para componer boleros y por eso mi despecho paso ahora a relatar”.

FRASE

“El humor es la gasolina del alma”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine. Además, tenemos la repetición, también el jueves, pero a partir de las 21:10 hrs.