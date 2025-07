Celebran Día Mundial del Rock con festival musical en Zapopan

Con una vibrante jornada llena de acordes, nostalgia y energía, el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), y el Gobierno de Zapopan celebraron el Día Mundial del Rock con un festival que reunió a más de 500 asistentes en el Foro Cometa, ubicado en el Parque de las Niñas y los Niños.

La noche fue protagonizada por la banda tapatía Gargamel Cover Band, que festejó sus 23 años de trayectoria rindiendo homenaje al rock clásico con una selección de covers en inglés y español. La agrupación, con raíces en Guadalajara, es reconocida por su habilidad para interpretar con fidelidad piezas icónicas de las décadas de los setenta, ochenta y noventa, lo que la ha consolidado como una de las favoritas del público local.

El escenario también reunió a destacados músicos de la escena jalisciense, como Gustavo Orozco (Sombrero Verde, El Personal), Jaffo Lara (Fanko), Miguel Méndez (Pito Pérez), Tibu Santillanes (Los Rabiosos), la cantante Coco Zaragoza, y el DJ César Cosío, quien estuvo a cargo de ambientar el inicio del evento.

Durante la velada, los asistentes corearon temas emblemáticos como We’re Not Gonna Take It de Twisted Sister, Livin’ on a Prayer de Bon Jovi, Ámbar de Plastiko, Halfway to Hell de Jelly Roll, y una poderosa interpretación de Bohemian Rhapsody de Queen, que marcó uno de los momentos más emotivos del festival.

Else convirtió en un homenaje tanto a las leyendas internacionales del género como a los talentos locales que han mantenido viva la llama del rock en Jalisco evento logró reunir a diversas generaciones de amantes del rock, se convirtió en un homenaje tanto a las leyendas internacionales del género como a los talentos locales que han mantenido viva la llama del rock en Jalisco. La celebración también buscó impulsar la convivencia familiar y el disfrute de espacios públicos mediante la música en vivo y la cultura.

Con este tipo de actividades, la AEEJ y el Gobierno de Zapopan refrendan su compromiso con la promoción del arte y la música como elementos clave del entretenimiento y la identidad cultural de la región.