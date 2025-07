33 Revoluciones: 30 años de Resorte

Una de las bandas más potentes de México de nu metal cumple tres decenios y lo celebrará a lo grande en las tres principales ciudades de nuestro país: Monterrey, CDMX y Guadalajara.

Recuerdo un concierto en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, un festival, la primera vez que vi a Resorte y a Molotov. Fue todo un show, de esos que jamás olvidas, ¡dos bajos en una banda! Resorte tocó después de Molotov, todo parecía indicar que sería la siguiente gran banda mexicana.

Con un video en continua rotación en el canal de videos de MTV, Resorte se dio a conocer con “América”, su primer single que fue del gusto de miles de mexicanos.

Resorte

Entrevistamos al bajista, Gabriel “Queso” Bronfman, a propósito de su visita a nuestra Ciudad:

—Gabriel, pues recientemente tienen un disco después de un buen de años de no grabar disco, es la “República Zombie”, platícanos el proceso de grabación de este último material que salió a la luz el año pasado.

—Es correcto, como bien dices es el primer disco en casi 20 años, sí habíamos estado sacando rolas por separado, pero no habíamos encontrado como esta beta de inspiración, llámalo si quieres así, pero no habíamos encontrado esto que uniera más de 10 canciones en un mismo contexto y que pudiéramos llamar disco, y eso cambió. Primero pensamos en que iba a ser un EP, un disco breve de cuatro o cinco temas, pero cuando nos juntamos con nuestro productor, que fue José Macario, quedó muy en claro que al poco tiempo en las sesiones estábamos logrando sacar muchas ideas y estábamos encontrando un ritmo de trabajo que nos permitía generar mucho más, así llegamos a 15 canciones y ahí tomamos la decisión de que fueran un disco y que se llamara “República Zombie”. Esto contenía las tres primeras rolas con las que empezamos a trabajar todavía con Sacha Triujeque, como productor e ingeniero, y a lo cual se sumó José Macario para terminar el disco y terminar integrándose también a la banda; entonces, fue un disco que surgió de manera muy orgánica, nadie nos lo pidió, no había una compañía atrás exigiéndonos que hiciéramos uno, ni nos llegaban cartas a diario que nos pidieran que hiciéramos otro disco más, fue simplemente un compromiso que sentimos a nivel artístico y que se profundizó con la salida de Tavo, que era el fundador junto con Juan y que decidió dejar el proyecto y quien después, además, falleció. Pero dos años antes de que eso ocurriera, él dejó de estar en la banda y la única forma en que nosotros encontramos una razón para continuarla fue renovándola y a la hora de renovar pues metimos gente nueva, canciones nuevas, un show totalmente nuevo, y eso nos llevó a participar de nuevo en Vive Latino, a estar en la parte importante del New Metal Fest, en su primera edición, y hacer presentaciones en Colombia, en EE.UU., estuvimos en El Aftershock que es el festival del género más grande de la costa oeste norteamericana y estuvimos justo antes de Tom Morelo, que para nosotros era un gran orgullo poder representar a México de esta manera y poder representar a Resorte después de tantos años y esa es la razón que nos tiene ahorita aquí juntos teniendo esta plática, son 30 años que se han cumplido de este proyecto y los vamos a celebrar este 25 de julio en el C3 Stage, ahí en Guadalajara. La ciudad para nosotros es un emblema por lo que representa, por la cantidad de veces que hemos tocado en ella, y son tres décadas, tres shows: va a ser Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, este último el 25 de julio. Así es que vamos a celebrar por todo lo grande, tocando las rolas de todos los discos en un show que no vamos a estar repitiendo, porque no va a ser la gira de los 30 años, son solamente estos tres toquines de celebración y después seguimos, sale un EP nuevo; ahora estamos por sacar el nuevo sencillo, sale en estos días y lo vamos a estrenar ahí en Guadalajara. Entonces, pues, va a ser un concierto irrepetible al que espero que vayan todas y todos.

Gabriel “Queso” Bronfman, de Resorte

—Recuerdo, ahora que mencionas, que Guadalajara es una ciudad que los quiere mucho, un concierto en la Concha Acústica del Parque Agua Azul, donde era un festival y se presentaron nada más y nada menos que Resorte y Molotov. Era la primera vez en que Molotov tocaba en Guadalajara y les llovieron monedazos a los de Molotov; después iban los de Resorte, que ya tenía un buen de seguidores que corearon “América” y que cantaron las rolas del primer disco, esto porque venía de la mano con un vídeo de MTV que los llevó a muchos lugares, ¿recuerdas?

—Así es, y fue una manera inusual del comienzo de la carrera de la banda, porque en general, los grupos empiezan teniendo, en ese momento, primero un contrato disquero que nos permitía grabar un disco y esa misma compañía se encargaba de producir ese primer vídeo y de repartirlo, porque antes, como no había YouTube ni nada de plataformas donde subirlo, las plataformas eran los canales de televisión y a eso solo se accedía por medio de la compañía, no podías hacerlo (solo), y entonces esta cosa llamada MTV, que empezaba a tener tintes de MTV Latino, porque todavía no había una sección totalmente dedicada (al género), todavía era como un departamento que se manejaba ahí desde Miami. Y a Gonzalo Morales de Raizonica, que es un gran amigo, se le mandó este vídeo que había sido un regalo de Paco Guerrero, un gran y entrañable amigo, y que había sido grabado en La Diabla, que era un antro de la Ciudad de México. Digo era, porque ya no existe, era emblemático como muchos otros, emblemático como varios de los que eran de la época de los Santos, ¿no? La época de los festivales en México, en esa época no había festivales y los pocos que se hacían eran para colectar fondos para alguna causa en general, siempre noble. Era un mundo muy distinto y ese vídeo, pues, a Gonzalo le gustó, lo puso y a la gente le gustó también y entró en rotación; entonces, Resorte no tenía todavía compañía, ni disco, pero ya tenía vídeo en MTV, que eso era una cosa en ese momento grande para el tipo de música y el tipo de banda. Entonces, sí se entró con el pie derecho y siempre fue con la consigna de no aguantarse a que nos abrieran la puerta, porque el pedo era que con Resorte pues no, no era fácil catalogarnos. Ahora todavía se hace, pero en esa época era todavía más brutal la manera en la que o eras catalogado en algo o no eras nada ni nadie, no había un lugar donde pudieras tocar y no había un concierto que pudieras cerrar. Nosotros tuvimos que irnos generando ese espacio, siendo muy fresas para los rockeros y muy, muy rockeros para los fresas porque ya teníamos el vídeo, ya la banda nos tildaba de que ya éramos de MTV. (En esa época) te quedabas al concierto y salías todo moreteado por los súper slam que se armaban y estaba muy, muy bien la escena que se empezó a armar. Te mentiría si no te dijera que no tocábamos en eventos de new metal especializados, tocábamos en festivales de ska y nosotros cerrábamos. Era ahí donde pudimos encontrar a un público que era lo suficiente punky como para que le gustaran nuestros tamborazos y lo suficientemente abierto también para que no fuera su estilo musical, en esa época no estaba de moda ser disruptivo ni mezclado, o sea, eso era algo que nos llamaba la atención, por eso este cariño por la música de mezcla entre el género pesado y el hip hop. Y este disco nuevo, en realidad, sigue siendo primero un homenaje, obviamente, al hecho de que seguimos aquí haciendo música en el 2025; pero, por otro lado, también tiene esta aportación sónica, qué te diría yo, es el mejor momento en mi historia, al menos de poder grabar y sonar metal en vivo, porque hay el equipo para lograrlo, al alcance de la mano. Y digo, no es que no cueste, que sea gratis, pero ya no necesitas una empresa, una compañía, para poder tener acceso a ello (grabar), eso nos permitió hacer un disco con una libertad absoluta en la cual, permeados por la gente con la que nos juntamos, como nuestro productor José Macario de allá de Guadalajara, justamente, pues empezamos a componer, a componer, a componer y eso ha logrado que ahora tengamos, dentro de estos 30 años, más que celebrar nuestro pasado y nuestro presente, sino también el futuro de la banda. Porque hay rolas nuevas que ya están saliendo en estos días, en particular una que vamos a estrenar ahora en Guadalajara, como te decía, pero después de eso viene el resto del EP y ya nos meteremos al estudio para grabar el disco que saldrá en el 2026; entonces, encontramos una beta que se destapó y que vamos a aprovechar y explotar hasta que se agote, porque yo creo que es un evento importante en nuestra carrera: poder hacer el 5to disco de estudio. Estamos muy emocionados con Juan y muy sorprendidos, (más bien) no sorprendidos, sino muy encantados con el hecho de que el mensaje de la banda, primero, haya envejecido para bien, el de los primeros discos, y segundo, que el nuevo (disco) esté reverberando, haciendo eco con gente más joven, porque la intención es seguir actualizados y seguir mezclando con el hip hop que se hace ahora, con la banda que lo produce y por eso estamos volteando a las nuevas generaciones todo el tiempo.

Vinil de "República Zombie"

—En Spotify me gustó mucho ver que tiene 97 mil 982 oyentes al mes, eso habla muy bien de, como dices, ha envejecido (para bien) el nombre de Resorte a 30 años, porque sigue existiendo un eco de lo que se hizo al principio, sigue existiendo eso de “oye, ¿ya escuchaste?”, le pones a unos morros: “escucha lo que hacía esta banda”, era la onda, dos bajos en el escenario y eran brutales y siguen siéndolo, ahora vienen con una renovación de energía y de música.

—Esa es la onda y esa es la idea, o sea, lo que siempre dijimos con Juan es lo que no podemos hacer, este es nuestro legado, grande, pequeño, chico, corto, para algunos es grande, para otros es pequeño, como tú quieras, para nosotros es nuestro legado y es lo más importante que artísticamente hemos podido dejar y que yo lo sigo escuchando y me sigo sintiendo orgulloso, no es que no lo sienta con las demás cosas que hago, estoy diciendo que con este proyecto me siento particularmente orgulloso de lo que hemos logrado, que fue un proyecto que es más grande que nosotros mismos, que nos ha trascendido, que ha hecho que nuevos integrantes se hayan acercado de una manera orgánica, porque no es que pusimos un anuncio en el periódico, sino que cada quien fue ocupando un nuevo puesto y dentro de este nuevo puesto encontramos un balance de nuevo que nos permite una versión extendida, seguir haciendo el desmadre que hacemos en vivo, que para mí es lo más así del disco y además del disco, pues las presentaciones en vivo. Para mí es muy importante la cercanía con el público y creo que, a menos que me corrijas, es una de las mejores experiencias con Resorte: poder verlo en vivo; pero es particular, no es cualquier cosita, porque sí nos dejamos todo ahí y pues nada, vivimos para eso.

Arte y CD de "República Zombie"

—El Resorte hay que vivirlo en vivo y ahora este 25 de julio en el C3 Stage, digo, yo que los vi desde el principio y seguí su carrera y me sorprendí bastante al ver que tenía nuevo disco. ¿Existe la posibilidad, Gabriel, de que inviten a, no sé, al Pato, al otro cuate del Control Machete, para cantar “Radical Testa”? O sea, ¿existe la posibilidad de que haya invitados en este evento de festejo del 30 aniversario de Resorte?

—Mira, la verdad no sé qué decirte con Pato, no ha habido mucha cercanía en los últimos años, no por mala onda, sino que no nos hemos encontrado físicamente en ningún evento y no, no se nos había ocurrido. También por la complejidad de que él vive allá en Monterrey, tampoco me gusta hacer algo que sea muy improvisado; entonces, la única manera sería poder llegar unos días antes y la cosa es que no tenemos ese tiempo porque ya vamos a tener que llegar con el show bien armado, (este mes) es 25 en Guadalajara y 26 en Monterrey, y el 2 (de agosto) es la Ciudad de México. Tenemos como invitados especiales a las bandas que nos van a abrir y que, hasta ahora de los que puedo confirmar, nada más están (la banda) Los Viejos, pero hay cuatro bandas más que son con las que comulgamos en estilo, en apreciación musical. O sea, creemos que son proyectos que vale la pena que los demás vean, pues van a ser conciertos que, como te dije al principio de esta entrevista, son irrepetibles, porque en general solo tocamos muy poco de las rolas obligadas, digamos “América” y, ahora sí, vamos a hacer un recorrido más consciente por “República de Ciegos”, “XL” y “Rebota”, eso aunado a la banda abridora y a lo que vamos a presentar entre multimedia y, fuegos artificiales no podemos echar porque pues es un lugar pequeño, pero pues vamos a echarlo todo ahí y nos lo vamos a pasar muy bien. Hacer un show que va a poder darle gusto a la banda que nos sigue, como tú desde hace mucho tiempo, pero también a la morrisa que no le importa, que quiere ir a brincar nomás y que tal vez acaba de conocer a Resorte y no sabía que había discos previos, va a haber de todo, asumo que va a haber de todo, así que vayan por sus boletos para el 25 de julio.

Resorte (NORDEXS)

—Estaremos atentos a lo que se vaya descubriendo conforme están pasando los días, ya estamos en julio y la emoción se va a ir aunando hasta llegar al 25 de julio para verlos una vez más en vivo, aventando todo eso que saben hacer y que a ustedes les llena, y al público pues les llena más. ¿Algo que quieras agregar, Gabriel, para toda tu banda de Guadalajara?

—Pues un saludo a todas, a todos ellos, porque la verdad es que es un lugar que nos hace sentirnos en casa; ahora este disco último, “República Zombie”, está lleno de Guadalajara, fue concebido, te diría que en un 70% en Guadalajara, grabado entre Guadalajara y México. Es una ciudad que le tenemos mucho cariño, un público que amamos, así, muy cabrón, y que desde los toquines legendarios de la Concha Acústica y del Roxy, hasta ahorita al C3, pasando por el Hard Rock Live, siempre va a ser un lugar especial donde cada festival, cada concierto es único y fundamental, y esta vez no va a ser la excepción.

—Así será Gabriel, te mando un gran abrazo, esperamos la fecha y bueno, no me queda otra más que felicitarlos, decirles que hicieron muy bien en regresar con este disco y espero que salgan muchos más.

—Muchísimas gracias, te lo agradezco de corazón y espero verte por ahí.

—Ahí estaremos, tenlo por seguro, cuídate.

—Gracias, hermano.