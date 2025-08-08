El Conejo y su Amigo en la Luna: Rebeca Moreno

“El tema de los cuidados involucra aspectos que van desde las adecuaciones físicas en el hogar, necesarias para un desplazamiento seguro, hasta cuestiones más sensibles como la medicación indicada. Además de realizar actividades que propicien la reducción en la velocidad del deterioro cognitivo de la persona sujeta a cuidados. Utilizamos, para estimular su mente, la sopa de letras, los crucigramas y realizar actividades como colorear mandalas. Los cuidados proporcionados al momento han resultado hasta cierto punto exitosos, hemos podido contener su deterioro, sin embargo, también se observa que el tiempo y su edad no juegan a su favor. Los crucigramas, los números, su creatividad, imaginación e ingenio, así como su inteligencia, son herramientas que le han ayudado a disminuir su dispersión en su hacer y pensar…”.

Rebeca Moreno, autora del libro "Bendiciones de mamá. Una vida dedicada al amor"

Tuvimos la suerte de coincidir, hace ya varios años, con Rebeca Moreno. Maestra en Gestión financiera para el desarrollo rural, por el Colegio de Posgraduados, cuenta con una Licenciatura en Administración Agropecuaria por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Agente de seguros personales y patrimoniales, gusta del senderismo y, desde el 2013, es la cuidadora principal de su madre que “ha logrado vivir 100 años”.

Con “Bendiciones de mamá. Una vida dedicada al amor”, nos acercamos al conmovedor testimonio que narra la vida de Rebeca Antonia, una mujer cuya existencia estuvo marcada por el amor, la resiliencia y la entrega. A través de las páginas de este libro, su hija Rebeca Moreno invita al lector “a recorrer las distintas etapas de su vida, desde su juventud llena de vitalidad y creatividad, pasando por su matrimonio y su vida en un cine emblemático, hasta llegar a la vejez y el desafío de enfrentar la demencia…”.

Esta obra no es sólo un homenaje al linaje femenino de la autora, sino también una reflexión profunda sobre el envejecimiento, los cuidados y la importancia de acompañar a nuestros seres queridos en sus momentos más vulnerables. Con un lenguaje íntimo y honesto, Moreno comparte las lecciones aprendidas en su papel como cuidadora, destacando la paciencia, la compasión y el amor incondicional que requiere este proceso.

Libro "Bendiciones de mamá. Una vida dedicada al amor", de Rebeca Moreno,

“Bendiciones de mamá” es un libro que resonará en quienes han vivido la experiencia de cuidad a un adulto mayor, pero también en aquellos que buscan entender el valor de la vejez y la trascendencia de una vida bien vivida. Una historia que celebra el amor filial y la fortaleza del espíritu humano…