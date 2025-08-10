El Tour de Cine Francés revela el póster oficial de su 29ª edición

El Tour de Cine Francés, el festival itinerante de cine galo más importante en México, presenta el póster oficial de su 29ª edición, marcando así el inicio de la cuenta regresiva para uno de los eventos cinematográficos más esperados por los amantes del séptimo arte.

Póster oficial del Tour de Cine Francés

El póster captura la esencia del cine francés contemporáneo, combinando elegancia visual con un guiño al estilo narrativo característico de su filmografía. Esta imagen será el emblema que acompañe al Tour en su recorrido por más de 70 ciudades de la República Mexicana.

La 29ª edición del Tour de Cine Francés se llevará a cabo del 11 de septiembre al 15 de octubre, presentando una cuidada selección de siete películas francesas inéditas que se proyectarán en salas de Cinépolis, además de una programación especial en espacios culturales y universidades.

Organizado por Nueva Era Films, Cinépolis, la Embajada de Francia en México y la Federación de Alianzas Francesas, el Tour busca acercar al público mexicano al cine de autor europeo a través de historias universales, comedias sofisticadas, dramas conmovedores y propuestas innovadoras.

Êtes-vous prêt? ¿Estás listo?

PARA SABER

La selección de películas se da a conocer este mes, a partir del 12 de agosto la primera y posteriormente cada dos días las demás.

