“Mascotas al Rescate”: Una película de acción a toda velocidad

A partir del 2023 se hizo tendencia el poner temas más profundos en las películas animadas dirigidas a público infantil. De pronto hubo un trasfondo adulto en las historias con una combinación divertido creando un nuevo estilo narrativo donde, aunque el trabajo de animación suele ser contundente, la historia es el protagonista principal y ese es el caso de “Mascotas al Rescate”, que, como comentario al margen, no entiendo por qué no le dejaron el título original “Falcon Express”, el cual le quedaba perfecto y es completamente entendible una vez que vemos la historia.

Mascotas al Rescate

La película es una dinámica combinación de “Alerta Máxima 2” (estrenada en 1995 y protagonizada por Steven Seagal) y “Duro de Matar” (lanzada en 1988 y protagonizada por Bruce Willis) ¡Y está protagonizada por animalitos! Ya de entrada eso es un presagio de la diversión y aventura que el cinéfilo podrá ver en esta historia.

La película va más allá de una aventura de acción o una parodia de cine ochentero, destaca genialmente por su equilibrio entre entretenimiento y valores educativos. A través de la aventura, los personajes enfrentan desafíos que promueven la cooperación, la valentía y la empatía, mientras los espectadores disfrutan de situaciones cómicas y momentos conmovedores.

Mascotas al Rescate

Los guiños culturales a otras películas de animación, cine ochentero de acción y referencias actuales hacen que la historia sea atractiva tanto para niños como para adultos. No puedo dar muchos detalles, pero hay una escena tipo “Rápido y Furioso” divertida y emocionante a la vez.

“Mascotas al Rescate” (2025) es una película animada de origen francés, dirigida por Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. La película narra la historia de un grupo de mascotas que deben unir fuerzas para evitar un desastre en un tren fuera de control. El villano es un tejón vengativo llamado Hans que pone en peligro el viaje, y su contraparte es un mapache astuto y valiente llamado Falcon que se convierte en el héroe inesperado.

Mascotas al Rescate

Sí, así como suena: ¡Un mapache que se hace llamar Falcon (Halcón) y que su nombre real es Maurice!

La película es una aventura animada llena de humor, acción y momentos conmovedores.

La trama se desarrolla en un tren que, tras un arranque inesperado, se encuentra fuera de control con solo mascotas a bordo. Hans, el tejón, busca venganza contra un perro policía llamado Max, y las mascotas deben evitar una colisión inminente.

Falcon, el mapache, se convierte en el líder inesperado, reuniendo a los demás pasajeros peludos para superar los obstáculos.

Mascotas al Rescate

La película es una combinación de aventura, humor y valores como la cooperación, la valentía y la empatía. Y está dirigida a un público familiar y combina elementos de comedia, fantasía, aventura y animación. El guion es obra de David Alaux y Éric Tosti.

La historia del protagonista (al menos lo que él mismo platica) es algo muy singular. Cuando pequeño, fue herido de bala y rescatado por un grupo de halcones que lo cuidaron, lo enseñaron a cazar, a defenderse y a volar. Conforme creció fue entrenado por tres senséis, tres ratas artemarcialistas que le enseñaron habilidades únicas que usa en sus actividades actuales.

Aunque también desde niño, Falcon es un mapache experto en meterse en problemas, un pintoresco bribón viviendo siempre de pequeños robos y tretas callejeras con los humanos. Todo cambia cuando es contratado por un personaje misterioso para hackear un tren de lujo y de alta tecnología. El trato es que, a cambio, recibirá el vagón de los alimentos, el cual Falcon usará para tener un festín navideño con todos sus amigos, los cuales son ayudados de manera altruista y cotidiana por este ágil mapache.

Falcon piensa que se embarca en una simple estafa rutinaria más, pero pronto su plan da un giro inesperado cuando se ve atrapado en un tren de alta tecnología que arranca a toda velocidad sin que nadie lo controle. Lo que nadie imagina es que este desastre andante fue provocado por Hans, un tejón astuto con una sed insaciable de venganza y un plan tan peligroso que podría acabar muy mal.

Mascotas al Rescate

Con tan pocas horas para que el tren se estrelle, Falcon se ve obligado a convertirse en un héroe inesperado en compañía de Maggie, una tierna gatita, y Rex, un perro policía leal a sus principios, además de un perro chihuahua hiperactivo y un gatito tranquilo (ambos mascotas utilizadas por sus amos influencers); un galgo inglés, un ganso (mascota de un jugador de futbol americano); una víbora llamada Ana (conda) propiedad de un exitoso cantante de rap y, finalmente, una tortuga y un pez payaso (similar a Nemo de Pixar) que son actores de pequeños comerciales, pero sueñan en ser protagonistas de una película.

Juntos, forman un equipo improbable para derrotar los planes de Hans, detener el tren y salvar a todas las mascotas que se encuentran abordo.

Falcon, deberá unir a los pasajeros peludos para evitar el desastre. Mascotas al rescate es una intensa aventura animada repleta de humor, acción y corazón, donde cada estación es una sorpresa… ¡y frenar no es una opción!

El guion de David Alaux y Éric Tosti mantiene un ritmo ágil, con diálogos frescos y situaciones divertidas, mientras que las voces de doblaje de artistas chilenos aportan personalidad y dinamismo a cada personaje. Aunque la animación no busca la innovación extrema, los diseños de los animales son coloridos y expresivos, reforzando la conexión con la audiencia más joven.

Mascotas al Rescate

Recomendable para toda la familia, tiene todo: acción, drama, diversión y una gran lección. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

