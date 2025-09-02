Cronomicón

La primera de cinco sesiones de ponencias y dos recorridos en las que se busca reflexionar sobre el reuso arquitectónico

Diálogos sobre la transformación del entorno patrimonial en Jalisco

Por Camilo S. Ramírez

La Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, convoca a una serie de conversatorios dedicados al análisis y reflexión del patrimonio edificado ubicado en polígonos de protección.

Estos encuentros buscan abrir un diálogo entre especialistas, estudiantes, docentes y ciudadanía sobre los retos actuales en la conservación y transformación del entorno construido frente a los cambios acelerados del siglo XXI.

La primera sesión se llevará a cabo el 3 de septiembre en Tequila Lab, a las 20:00 horas, a cargo del arquitecto Francisco Gutiérrez Peregrina, quien cuenta con estudios de posgrado en Restauración de Sitios y Monumentos por la Universidad de Guanajuato.

Arquitecto Francisco Gutiérrez Peregrina

Fundador de CoA Arquitectura, Gutiérrez Peregrina ha desarrollado proyectos de diseño, construcción y rehabilitación en distintos géneros; su trabajo ha sido reconocido en la Bienal de Arquitectura de Jalisco, y en premios nacionales a la conservación del patrimonio.

Gutiérrez Peregrina analizará intervenciones en tres casas patrimoniales de Jalisco: Casa Pavo (MHDL), Casa Aranguren, una obra del arquitecto Pedro Castellanos, y Casa Concepción de Buenos Aires.

A través de estos casos se explorarán temas clave como la recuperación de inmuebles históricos, la integración de nuevas funciones y el diálogo entre lo contemporáneo y lo patrimonial.

Entorno patrimonial en Jalisco

A lo largo de cinco sesiones de ponencias y dos recorridos, se abordarán temas como el reuso arquitectónico, la inserción de obra contemporánea en contextos patrimoniales, así como la valoración del patrimonio edificado de los siglos XX y XXI.

El objetivo es generar conciencia sobre el valor cultural del patrimonio arquitectónico en Jalisco, destacando su capacidad de adaptarse a las necesidades sociales actuales sin perder sus valores históricos y simbólicos.

Entorno patrimonial en Jalisco

PARA SABER

La primera de las cinco conferencias es este 3 de septiembre a las 20:00 horas, en Tequila Lab, ubicado en Av. Central Guillermo González Camarena 750, Residencial Poniente, Zapopan. Entrada libre.

Lo más relevante en México