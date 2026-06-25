Diego Córdova presenta “Vivir desde acá”, un disco sobre crecer, soltar y seguir adelante

Hay artistas que comienzan en una sala de ensayo, otros en una escuela de música y algunos más en una habitación con una guitarra y demasiadas preguntas. Para Diego Omar Córdova Nájera, el camino tomó otra ruta: empezó en Chiapas como un sueño y encontró forma real cuando llegó a Guadalajara.

“Yo siempre digo que donde pisé Guadalajara empecé la carrera artística”, cuenta. No porque antes no existiera el deseo, sino porque fue aquí donde comenzó a verlo posible.

Hoy, nueve años después de llegar a la ciudad, el músico y compositor presenta "Vivir desde acá", su segundo álbum de estudio y el motivo de una gira que inicia con un concierto este viernes 26.

Diego Córdova

Quién es Diego: de Chiapas a Guadalajara

Diego Córdova nació en Chiapas, pero su historia artística está profundamente ligada a Guadalajara. Arquitecto de formación, terminó encontrando en la música un espacio que poco a poco dejó de ser proyecto alterno para convertirse en su centro.

Su recorrido no fue inmediato.

Hubo una etapa marcada por tocar en las calles del Centro Histórico, gestionar cada presentación por cuenta propia y construir audiencia persona por persona.

“Comencé mi carrera artística en las calles, tocando con permiso de Cultura en el Centro Histórico de Guadalajara. Ahí viví muchas cosas, tanto maravillosas como muy duras. Todo eso está en el álbum”.

Durante ese periodo, además de cantar, descubrió algo que sigue apareciendo en sus canciones: observar a la ciudad, escuchar historias ajenas y convertirlas en emoción.

También hubo momentos complejos. Durante la pandemia perdió su trabajo en una constructora y decidió apostar por la música.

“Salí a la calle. Fue difícil porque me corrían por tema de pandemia, pero las personas que dejaban un peso, que me escribían o compartían una historia… todo eso permitió que siguiera en la música”.

Diego Córdova

Una trayectoria que cambió de sonido

Su primer álbum fue "3 de la mañana", publicado entre 2019 y 2020.

Ese material nació en Chiapas y fue lanzado ya instalado en Guadalajara.

Diego lo recuerda con cariño, pero también con honestidad.

“Es un disco bastante amateur, muy bello porque se nota que la guitarra predominaba y estaba muy influenciado por la trova y la canción de autor”.

Con el tiempo llegaron nuevas referencias musicales, nuevos músicos y otra forma de producir.

“Vivir desde acá” es el resultado de cuatro años de trabajo, composición y selección de canciones.

Diego Córdova

El músico, el maestro y las canciones que nacen de observar

El nuevo disco se mueve entre el folk indie, folk pop y soft rock.

Hay baterías, bajos, sintetizadores, guitarras eléctricas limpias y atmósferas que se alejan de la estructura más íntima del primer trabajo.

Pero más allá del sonido, hay una idea que sostiene todo el álbum.

“Es hacer lo que puedas con lo que tengas, soltar lo que no puedes controlar”.

El álbum reúne nueve canciones originales que atraviesan emociones distintas: amor, ruptura, pérdida, viajes, crecimiento y salud mental.

Entre ellas aparece "Cuando me miras", uno de los sencillos que más alcance le dio dentro del circuito independiente.

“Fue un antes y un después. Me posicionó en el mapa de la música independiente aquí en Guadalajara”.

También está "Sigo cayendo", una canción inspirada en conversaciones con alumnos de preparatoria y secundaria.

Porque además de músico, Diego trabaja como maestro.

Esa experiencia, asegura, terminó alimentando directamente su proceso creativo.

“La carrera de maestro me ha servido mucho. Me ha hecho ver qué otros artistas están surgiendo y recordar emociones que uno olvida cuando va creciendo”.

Otra pieza clave es "Aunque la muerte nos separe", que aborda el duelo desde una mirada íntima.

Y, por supuesto, "Vivir desde acá", el tema que da nombre al disco.

“Es abrazar esa parte conmigo y para quien quiera abrazarla también con las canciones”.

Un artista independiente que aprendió a vivir de su proyecto

Cuando se le pregunta cómo es vivir siendo artista independiente, la respuesta llega sin romanticismos.

“Al inicio sobrevives. Cuando haces toda la gestión tú solo y no vienes de una familia que se dedica a esto, te abres camino y te tropiezas muchas veces”.

Pero después aparece otra etapa.

“Eventualmente es mucho más que sobrevivir. Te das cuenta que vives para la música”.

En ese trayecto recibió un apoyo institucional importante: la beca PECDA Chiapas, dentro de Jóvenes Creadores en la categoría de música y composición.

Gracias a ese estímulo desarrolló parte del material que integrará un tercer álbum.

Y ese siguiente proyecto llevará por nombre "Días de lluvia".

Será un trabajo más cercano al folk con elementos prehispánicos: flautas tradicionales, arreglos orquestales y una exploración sonora ligada a sus raíces.

Uno de esos adelantos ya está disponible en plataformas, y lleva por nombre: "Eco de agua".

Ensayo: Mirko, Aida, Oliver, Diego y Pepe

El concierto y la gira que sigue creciendo

El concierto de lanzamiento de "Vivir desde acá" será el primer gran escenario de esta nueva etapa.

La presentación contará con una banda integrada por músicos que también colaboran con él en otros proyectos.

Lo acompañan:

Oliver Bracamontes — bajo

— bajo Aida Barba — teclados, piano y coros

— teclados, piano y coros Pepe García — batería, productor y compositor

— batería, productor y compositor Mirko Pizarro — guitarra (en la presentación del 26 de junio)

La intención es que el mismo ensamble continúe el resto de la gira.

Después de Guadalajara vendrán fechas en Ciudad de México, Querétaro, Puebla y Chiapas, varias todavía por confirmar. También está contemplado un concierto en el Foro Tejedor en la capital del país.

Diego asegura que la decisión nació de los datos y de la respuesta del público.

“Spotify me dice que allá me están escuchando. Si pudimos llenar un teatro en Chiapas y hacer este concierto aquí, entonces podemos intentarlo”.

Al cierre de la conversación vuelve a la misma idea con la que empezó.

No habla de números ni plataformas.

Habla de la gente.

“Cada persona que se quedó a escuchar, que (alguna vez) dejó un peso o compartió una historia hizo posible llegar hasta acá”.

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