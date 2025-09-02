“Vestir La Represión” una muestra sobre las detenciones, torturas y desapariciones en México

El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), en colaboración con la Universidad ITESO y la organización de defensa del derecho a la libertad de expresión y el periodismo inauguró la exposición “Vestir La Guerra Sucia Represión”, un recorrido histórico y testimonial que aborda uno de los periodos más violentos de la historia reciente de México.
La muestra busca llevar al público al período entre 1968 y 1978, cuando el Estado mexicano organizó detenciones, torturas y desapariciones forzadas de cientos de jóvenes, estudiantes, activistas, campesinos y sindicalistas.
“Vestir La Represión” se construye desde tres ejes centrales: las narrativas de las víctimas, los eufemismos utilizados por los represores para ocultar sus crímenes y la indumentaria como un símbolo material de resistencia, protesta y esperanza.
Más que un accesorio, la ropa de aquellos años funcionó como un pronunciamiento político y contracultural: minifaldas, melenas largas y estilos que transmitían ideales de libertad. Hoy esas prendas adquieren nuevos significados al convertirse en vehículos de memoria.
La exposición también integra testimonios de sobrevivientes y familiares de perseguidos políticos en Jalisco, así como fragmentos de cartas recuperadas a través de un taller psicosocial realizado por Artículo 19 y el CUDJ del ITESO.
Durante su periodo de exhibición, el público podrá participar en actividades paralelas que complementan la experiencia y fortalecen el vínculo entre memoria, verdad y justicia.
ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
Taller: Grabado en la protesta
- Imparte: Andra Fuentes
- Jueves 11 de septiembre de 2025, 15:00 horas
- Taller de Grabado del MUPAG
- Requiere registro previo
Proyección: “Los Vuelos de la Muerte” y charla de acompañamiento
- Jueves 18 de septiembre de 2025, 18:00 horas
- Auditorio del MUPAG
- Actividad abierta al público
Recorridos guiados con Vanessa Robles, curadora de la exposición
- Sábados 13 de septiembre, 14:15 horas
- Viernes 5 de septiembre, 17:00 horas en MUPAG
- Actividad abierta al público
Charla: Las secuelas vivas de la represión
- Participan: Alejandra Cartagena, Antonio Orozco y Bertha Lilia Gutiérrez
- Modera: Vanessa Robles
- Jueves 2 de octubre de 2025, 18:00 horas en MUPAG
- Actividad abierta al público
Laboratorio de investigación: Los textiles y la represión
- Jueves 16 de octubre de 2025, de 16:00 a 19:00 horas
- Auditorio del MUPAG
- Requiere registro previo
Laboratorio de investigación: El archivo como resistencia
- Jueves 23 de octubre de 2025, de 16:00 a 18:00 horas
- Viernes 24 de octubre de 2025, de 16:00 a 19:00 horas
- Auditorio del MUPAG
- Requiere registro previo