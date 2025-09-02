“Vestir La Represión” una muestra sobre las detenciones, torturas y desapariciones en México

El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), en colaboración con la Universidad ITESO y la organización de defensa del derecho a la libertad de expresión y el periodismo inauguró la exposición “Vestir La Guerra Sucia Represión”, un recorrido histórico y testimonial que aborda uno de los periodos más violentos de la historia reciente de México.

Exposición “Vestir La Guerra Sucia Represión”

La muestra busca llevar al público al período entre 1968 y 1978, cuando el Estado mexicano organizó detenciones, torturas y desapariciones forzadas de cientos de jóvenes, estudiantes, activistas, campesinos y sindicalistas.

“Vestir La Represión” se construye desde tres ejes centrales: las narrativas de las víctimas, los eufemismos utilizados por los represores para ocultar sus crímenes y la indumentaria como un símbolo material de resistencia, protesta y esperanza.

Exposición “Vestir La Guerra Sucia Represión”

Más que un accesorio, la ropa de aquellos años funcionó como un pronunciamiento político y contracultural: minifaldas, melenas largas y estilos que transmitían ideales de libertad. Hoy esas prendas adquieren nuevos significados al convertirse en vehículos de memoria.

La exposición también integra testimonios de sobrevivientes y familiares de perseguidos políticos en Jalisco, así como fragmentos de cartas recuperadas a través de un taller psicosocial realizado por Artículo 19 y el CUDJ del ITESO.

Durante su periodo de exhibición, el público podrá participar en actividades paralelas que complementan la experiencia y fortalecen el vínculo entre memoria, verdad y justicia.

Exposición “Vestir La Guerra Sucia Represión”

ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN

Taller: Grabado en la protesta

Imparte: Andra Fuentes

Jueves 11 de septiembre de 2025, 15:00 horas

Taller de Grabado del MUPAG

Requiere registro previo

Proyección: “Los Vuelos de la Muerte” y charla de acompañamiento

Jueves 18 de septiembre de 2025, 18:00 horas

Auditorio del MUPAG

Actividad abierta al público

Recorridos guiados con Vanessa Robles, curadora de la exposición

Sábados 13 de septiembre, 14:15 horas

Viernes 5 de septiembre, 17:00 horas en MUPAG

Actividad abierta al público

Charla: Las secuelas vivas de la represión

Participan: Alejandra Cartagena, Antonio Orozco y Bertha Lilia Gutiérrez

Modera: Vanessa Robles

Jueves 2 de octubre de 2025, 18:00 horas en MUPAG

Actividad abierta al público

Laboratorio de investigación: Los textiles y la represión

Jueves 16 de octubre de 2025, de 16:00 a 19:00 horas

Auditorio del MUPAG

Requiere registro previo

Laboratorio de investigación: El archivo como resistencia