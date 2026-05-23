Encuentro de Teatro del Interior arranca en Lagos de Moreno con una reflexión sobre violencia y adolescencia

Con una puesta en escena que aborda la pérdida de la inocencia en contextos marcados por la violencia, Lagos de Moreno dio inicio al 26 Encuentro de Teatro del Interior, plataforma cultural que reúne a compañías, promotores y públicos en torno al teatro que se produce fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.

Obra: “Kame hame ha”

La inauguración se realizó el pasado viernes en el Teatro José Rosas Moreno con la presentación de “Kame hame ha”, obra escrita por el dramaturgo Jaime Chabaud y dirigida por Daniel Patiño, propuesta invitada para abrir la programación de este año.

Interpretada por el actor Alex Morán, la obra sigue la historia de Benito, un adolescente de 14 años atrapado en un entorno de violencia y criminalidad, mientras conserva referentes de la infancia como su afición por “Dragon Ball Z”. A partir de ese contraste, la puesta en escena reflexiona sobre las condiciones sociales que enfrentan muchos jóvenes y las consecuencias de normalizar la violencia.

Al término de la función, Morán agradeció la recepción del público laguense y celebró la oportunidad de regresar a Lagos de Moreno para participar en la apertura del encuentro.

Durante el acto inaugural, Wally Lobato, director de Cultura de Lagos de Moreno, y Guillermo Covarrubias, jefe de Teatro de la Secretaría de Cultura de Jalisco, destacaron la relevancia de mantener espacios de intercambio artístico y formación escénica en las regiones del estado, así como fortalecer la circulación de propuestas teatrales fuera de Guadalajara.

Obra: “Kame hame ha”

El 26 Encuentro de Teatro del Interior contempla 10 obras de acceso gratuito con compañías provenientes de distintos municipios de Jalisco y mantendrá actividades hasta el próximo 30 de mayo.

El encuentro es organizado de manera conjunta por el Gobierno de Lagos de Moreno y la Secretaría de Cultura de Jalisco, con el objetivo de ampliar la oferta cultural y consolidar al Teatro José Rosas Moreno como una sede importante para las artes escénicas en la entidad.