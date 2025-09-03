Ahualulco de Mercado participa en el Encuentro Internacional del Mariachi 2025 y anuncia la programación de sus Fiestas Patrias

En rueda de prensa realizada en el Portal Juárez del Centro Histórico, se dio a conocer que Ahualulco de Mercado será sede del XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2025, con un magno evento desde elmiércoles 3 de septiembre a las 19:30 horas en la Plaza Principal, donde se contará con la participación de mariachis internacionales de Estados Unidos y Perú.

Asimismo, se presentaron las actividades oficiales de las Fiestas Patrias 2025, que se llevarán a cabo en el municipio para conmemorar la Independencia de México, destacando una programación cultural, cívica y artística que busca resaltar las tradiciones locales y fortalecer la identidad comunitaria.

Principales actividades de las Fiestas Patrias 2025 en Ahualulco de Mercado

Viernes 12 de septiembre

Encuentros deportivos.



Noche de Talentos Locales en la Plaza Principal bajo el lema “Voces y raíces de Ahualulco” .

Certamen Señorita Fiestas Patrias , con pasarela de traje típico, gala y preguntas de reflexión.

Baile popular con agrupación musical en vivo.

Domingo 14 de septiembre

Tradicional Día del Charro : misa para asociaciones charras, desfile, exhibiciones ecuestres y charreadas.

Presentación de ballet folclórico y evento cultural.

Lunes 15 de septiembre

Verbena popular con antojitos mexicanos.



Ceremonia oficial del Grito de Independencia en la Plaza Principal.

Espectáculo de fuegos artificiales y presentación estelar musical.

Martes 16 de septiembre

Desfile cívico con la participación de escuelas, agrupaciones y asociaciones locales.



Presentación de música norteña en el kiosko para toda la comunidad.

El presidente municipal de Ahualulco de Mercado, Ing. José Bladimir Arreola Álvarez, destacó que el Primer Festival Internacional del Mariachi y la Charrería será un evento de gran impacto cultural y económico para la región, con la expectativa de recibir a más de cinco mil visitantes. Subrayó que la derrama económica beneficiará no solo al municipio, sino también a localidades cercanas gracias a la necesidad de más de 200 habitaciones y a la integración con la Ruta del Tequila y el corredor agavero.

Asimismo, señaló que este festival representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural, histórica y natural de Ahualulco de Mercado. Invitó a los asistentes a descubrir sus atractivos turísticos, como la zona arqueológica de Guachimontones, las emblemáticas Piedras Bola, el Centro Histórico, la gastronomía tradicional y la calidez de su gente. “Ahualulco se viste de luz y color para recibir a México y al mundo”, afirmó.

Con estas actividades, Ahualulco de Mercado se consolida como un municipio que celebra con orgullo sus tradiciones, fomentando la cultura y ofreciendo experiencias únicas para visitantes y habitantes.