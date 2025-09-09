Se rinde homenaje a la poeta Rebeca Uribe con lectura en voz alta en el Edificio Arroniz

En reconocimiento a la trayectoria de la poeta Rebeca Uribe y en celebración de su reciente nombramiento como Hija Ilustre de Sayula, se llevará a cabo, de la mano de Cultura Jalisco y el gobierno de Sayula, una lectura en voz alta de su obra con la participación de múltiples voces. La cita es el próximo jueves 11 de septiembre, a las 18:00 horas, en la Biblioteca del Edificio Arroniz (Ignacio Zaragoza 224, Col. Centro). La entrada será libre.

Banner (Cortesía)

El encuentro contará con la participación de diez escritoras jóvenes, seleccionadas por la escritora y docente Silvia Quezada, quien desde hace décadas se ha dedicado a rescatar el legado literario de Uribe.

Quezada recordó que la autora, fallecida en 1949 en la Ciudad de México, fue reconocida en su momento como autora de seis libros de poesía y colaboradora cercana de la actriz María Félix. Sin embargo, su rastro documental permaneció difuso por años.

“Localizar sus seis libros fue tarea de mi tesis de licenciatura en 1990. De ahí nació el libro Máscara sin fortuna, una compilación de poemas encontrados en diarios y revistas”, compartió.

La investigadora detalló que fue hasta 2023 cuando se logró ubicar el acta de nacimiento de Uribe, registrada como Reveca Uribe y bautizada como Rebeca Mondragón, lo que permitió confirmar su origen jalisciense en Sayula, en 1911.

“Es un gusto saber que sí es jalisciense y se une a la zona del sur que tanto prestigio ha dado a las letras mexicanas. Ahora la tarea es dar a conocer sus poemas, que las jóvenes artistas lean su trabajo y sepan de esta autora invisibilizada por décadas”, añadió Quezada.

Los textos de Rebeca Uribe exploran el amor perdido sin renunciar a la experiencia de amar, mostrando una voz poética que, pese al silencio que la rodeó por años, hoy busca reivindicar su lugar en la literatura mexicana.