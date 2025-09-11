Solicitan a legisladores federales de Morena que se reasigne dinero para carreteras de Jalisco

Hay un abandono de las carreteras federales en Jalisco. Las vías con mayor deterioro son la Guadalajara-Ameca; Guadalajara-Barra de Navidad: y Guadalajara-Lagos de Moreno.

En el Presupuesto de Egresos 2026 de la Federación no hay dinero para reparar la Red Carretera Federal. Por ello, la diputada local de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, hizo un llamado a los legisladores federales de Jalisco, en especial a los de Morena, para que se etiqueten recursos económicos con ese fin.

También solicitó que el Congreso federal le asigne presupuesto para concluir las obras de la Línea 4 del Tren Ligero A Tlajomulco y la Línea 5 del aeropuerto a Guadalajara.

“Lo que nosotros creemos y lo sostenemos es que las y los jaliscienses aportan bastante a la federación. Gran parte de los recursos que tiene en bolsa el gobierno federal, se gestan en Jalisco y esperábamos una mejor repartición de ese recurso, sobre todo en temas de salud, en infraestructura, los principales retos que tenemos en las carretas federales. En el estado se hizo una gran inversión y el presupuesto federal carretero sigue siendo deficiente”, explicó.

Jalisco tiene 21 diputados federales de Morena y sus aliados, hay dos más del PAN y dos de MC, quienes podrían ejercer presión para que se haga una reasignación de gasto a las obras de transporte masivo y a las carreteras federales, dijo Gabriela Cárdenas.

“Yo quisiera pedirles a los diputados federales, sobre todo de Morena, que se comprometan con Jalisco, que se pongan la camiseta de Jalisco y que gestionen recursos para concluir la Línea 4, que tiene retrasos gracias a la falta de esos recursos federales, que no son por estos fondos, sino por el tema de Ferromex y algunos temas que están pendientes. La Línea 5 que es un compromiso que se tiene que concluir se está haciendo con recursos estatales”, dijo.

Las carreteras con mayor deterioro son la de Guadalajara-Ameca-Mascota; Guadalajara-Barra de Navidad; y Guadalajara-Lagos de Moreno, entre otras.