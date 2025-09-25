“La Casa de Muñecas de Gabby: La Película”, una mega divertida aventura gatuna

Algunas puertas se abren hacia tu pasado. Otras puertas te conducen al futuro. Pero otras lo cambian todo.

“La Casa de Muñecas de Gabby: La Película”

Desde el estreno de la serie “La casa de muñecas de Gabby” en 2021, los niños de todo el mundo han celebrado una gran fiesta de chispas con Gabby y sus amigos en Netflix.

Creada por las narradoras Traci Paige Johnson y Jennifer Twomey, “La casa de muñecas de Gabby” es una serie preescolar que muestra un fantástico mundo animado lleno de adorables personajes gatunos que viven dentro de la casa de muñecas de Gabby. Algo muy al estilo de los célebres Christopher Robin y Winnie Pooh (obvio me refiero a los personajes del estudio del ratón).

En la nueva película, Gabby (Laila Lockhart Kraner, que retoma su papel de la serie) hace un viaje con su abuela Gigi (la célebre cantante cubana ganadora de 4 premios Grammy Gloria Estefan) al paraíso urbano de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su más preciada posesión, termina en las manos de Vera (la nominada al Oscar, Kristen Wiig) una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a todos sus amigos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

“La Casa de Muñecas de Gabby: La Película”

El entrañable reparto de voces de la serie repite sus papeles tanto en su versión original como en el doblaje latino, quien por cierto está excelentemente bien dirigido por la experimentada actriz y directora de doblaje Mariana Ortiz.

No es un capítulo de larga duración, es una película con todos los elementos esenciales de una gran aventura, que obviamente rebasa el contenido de un capítulo de la serie.

Cabe señalar que, aunque la actriz Laila Lockhart ya tiene 17 años en la vida real, el personaje de Gabby tiene 11 años (y esa será su edad siempre en la serie).

La música siempre ha sido una parte fundamental del mundo de Gabby y en esta su primera película no es la excepción, la banda sonora fue compuesta por Stephanie Economou e incluye canciones originales interpretadas por Kraner, junto con nuevas pistas de Aespa (el exitoso grupo femenino de K-pop) y Lu Kala (la popular cantante congoleña-canadiense).

“La Casa de Muñecas de Gabby: La Película”

En esta, su primera película de Gabby estará presente toda su pandilla de gatiamigos, además de personajes nuevos, en caso de que no los conozcan aquí les platicamos quién es quién:

Empecemos por Gabby, una niña positiva, decidida, y un poco torpe ¡que no teme ser ella misma! Le encantan los gatos, cocinar, disfrazarse y por supuesto, estar con todos sus amigos. Acompáñala en sus aventuras mientras se mete en situaciones ridículas, crea recuerdos inolvidables con sus mejores amigos, y acepta cualquier error en el camino.

Pandy Patas (mitad panda, mitad gato, por supuesto), es el mejor amigo de peluche de Gabby. Siempre dispuesto a una aventura, los abrazos o los bocadillos, ¡es el gato perfecto para hacer toda clase de travesuras! Pero cuidado… ¡puede que te sorprenda con un ataque de abrazos! Es un buen compañero para acurrucarse, así que no te preocupes demasiado.

Pastelillo: Mitad gato, mitad pastelito, ¡Pastelillo es el pastelito que se emociona más fácilmente en la cocina! Valiente pero sensible, Pastelillo puede pasar de estar súper feliz a realmente preocupado en un abrir y cerrar de ojos. Mantente alerta de sus chispas, porque te permitirán saber exactamente lo que está sintiendo.

Escurrigato: es juguetón, abrazable y coleccionista de todas las cosas brillantes. Gracias a su delicada estructura ósea, no hay espacio demasiado pequeño para que pueda entrar o salir. ¡Lo que significa que nunca sabrás cuándo va a aparecer de la nada en algún lugar dentro de la casa de muñecas! Aunque es un poco sabelotodo y siempre cree que tiene las respuestas a cualquier problema que surja, realmente tiene un buen corazón y siempre puede hacer reír a sus amigos.

Gatirena: cree que no hay nada más importante que sentirse bien, verse bien y hacer el bien. Como la científica residente, siempre puedes encontrarla en el baño y en medio de un experimento de la “ciencia del spa” intentando encontrar una cura o solución.

DJ Musicat: el gato de la capucha es el especialista musical del grupo. Desde tocar instrumentos hasta mezclar ritmos, Musicat usa la música para ayudar a todos a encontrar su ritmo, salir de situaciones problemáticas (cuando surge la necesidad), ¡y asegurarse de que sus amigos pasen un rato gatástico!

Hada Gatina: es una pequeña gata con alas que vive en el Jardín de cuentos de hadas. Muy gentil y afectuosa, le gusta estar al pendiente de todos sus amigos de la casa de muñecas. Siempre la gatita con un plan se desmorona cuando las cosas no salen como esperaba, pero afortunadamente con su magia de jardín, ¡siempre ayuda a poner las cosas de vuelta en orden!

Conoce a Carlita, mitad auto de carreras y mitad gata, es carismática, extrovertida y muy segura de sí misma... siempre y cuando esté haciendo cosas en las que ya sabe que es buena. Pero cuando le piden intentar algo nuevo, su miedo al fracaso hace que lo evite, sacando a relucir su lado de gata miedosa. Sin embargo, pase lo que pase, ¡siempre está dispuesta a hacer una carrera con sus amigos en su próxima aventura!

Bebé Caja: es inventiva, trabajadora y creativa. Siempre que haya un problema, ¡puedes contar con que esta ingeniosa gata creará o inventará justo lo necesario para salvar el día!

“La Casa de Muñecas de Gabby: La Película”

Recomendable para ver en familia sobre todo si tienen niños pequeños, es una película súper tierna y divertida. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

