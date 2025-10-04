Reúne Periféricos 2025 en su cuarta edición a especialistas en comunicación cultural

La Secretaría de Cultura de Jalisco, en colaboración con el ITESO, inauguró la cuarta edición de Periféricos, encuentro que desde 2022 reúne a especialistas, académicos y públicos interesados en la comunicación de las artes y la cultura.

Durante la apertura, Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura, resaltó la importancia de la colaboración entre instituciones públicas, la academia y los medios de comunicación para fortalecer el acceso a la cultura.

Encuentro de Comunicación Cultural: Periféricos

“En cada oportunidad en que coincidimos con la academia, los medios de comunicación y las instituciones públicas, encontramos vías de colaboración que resultan muy provechosas, y esto es claramente un ejemplo de eso”, expresó Ascencio Rubio.

De igual manera señaló que conoce de los retos de difundir las artes, tanto por su experiencia en medios de comunicación como por su trabajo al frente de dependencias culturales.

Destacó que la comunicación es un elemento esencial para vincular a la sociedad con la cultura.

“La comunicación es un puente que nos permite extender el conocimiento, reducir la otredad y establecer prácticas con nuevos valores simbólicos. Es, en fin, el ingrediente que mantiene la coherencia en una relación de cualquier tipo”, afirmó el secretario.

El funcionario subrayó la relevancia de la mediación como figura clave en los procesos culturales y la necesidad de seguir apoyando a quienes sostienen esa labor desde bibliotecas, centros culturales y escuelas de arte.

Finalmente, celebró que Periféricos sea un espacio que impulse distintas visiones para transformar la realidad desde la cultura.

La edición 2025 de Periféricos se desarrolla en el Black Box ITESO con un programa compuesto por dos bloques de conferencias con expertos en mediación e investigación, además de la participación de la Orquesta Típica de Jalisco junto al artista sonoro Fernando Feria.

La invitada especial es Yasmine Ostendorf-Rodríguez, curadora y fundadora de la Green Art Lab Alliance, quien compartirá su visión sobre el arte como práctica orientada a la construcción de conocimiento y transformación social y ambiental.

Desde su creación por la Escuela de Artes Jalisco, Periféricos se ha consolidado como un espacio para analizar y reimaginar la comunicación cultural en Jalisco, generando diálogos críticos y colaborativos a través de paneles, talleres, publicaciones y laboratorios creativos.