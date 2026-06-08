Teatro Degollado abre recorridos gratuitos para visitantes durante los días del Mundial

Con la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el histórico Teatro Degollado se suma a la oferta cultural del Centro Histórico de Guadalajara con recorridos guiados gratuitos que permitirán conocer algunos de los espacios más representativos del patrimonio jalisciense.

Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

Durante las visitas, los asistentes podrán recorrer el lobby y la sala principal del recinto, considerado uno de los teatros históricos mejor conservados de Hispanoamérica. El recorrido permitirá descubrir detalles de su arquitectura neoclásica, los murales que decoran su interior, la inspiración italiana de su sala principal y algunas de las leyendas que han acompañado al inmueble a lo largo de casi 160 años de historia artística.

Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

El teatro comenzó a construirse en 1856 bajo la dirección del arquitecto Jacobo Gálvez y abrió sus puertas en 1866 con la presentación de la ópera Lucia di Lammermoor, protagonizada por la célebre soprano mexicana Ángela Peralta. Desde entonces se ha consolidado como uno de los principales escenarios culturales del país y sede de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

La iniciativa busca acercar a los visitantes mundialistas y al público local a la riqueza cultural de Guadalajara, ofreciendo una experiencia que va más allá de los atractivos deportivos y que permite conocer de cerca uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad.

Teatro Degollado (HECTOR HERNANDEZ)

Datos

Los recorridos se realizarán del 11 al 14 de junio. El jueves 11 y viernes 12 habrá visitas a las 10:00, 15:00 y 17:00 horas; el sábado 13 a las 10:00 y 15:00 horas; y el domingo 14 a las 13:00 y 16:00 horas.

La entrada es gratuita, no requiere registro previo y cada grupo tendrá un cupo máximo de 100 personas. Debido a la demanda esperada durante los días del Mundial, se recomienda llegar con anticipación. El acceso al Teatro Degollado será únicamente por el ingreso especial habilitado a través del Fan Fest en Plaza Tapatía.