Cultura Jalisco despliega más de 85 actividades para acompañar la temporada mundialista

La Secretaría de Cultura de Jalisco presentó una cartelera especial con más de 85 actividades para junio y julio, con el objetivo de aprovechar la proyección internacional que traerá la temporada mundialista y consolidar al estado como un destino cultural además de deportivo.

Actividades culturales en junio y julio (Israel Soria)

La programación incluye conciertos, exposiciones, recorridos patrimoniales, actividades familiares y experiencias relacionadas con el futbol, el arte popular, el tequila y el patrimonio mesoamericano, distribuidas en museos, plazas públicas y recintos culturales de 11 municipios.

Entre los eventos más destacados se encuentra el concierto “A tres voces: De España a México, la zarzuela que nos une”, encabezado por el tenor español Plácido Domingo el 25 de junio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

La agenda también contempla la participación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco con el “Concierto de Campeones”, además de exposiciones en recintos como el Museo Cabañas, el Ex Convento del Carmen y el Museo Regional de la Cerámica.

Asimismo, la programación llegará a municipios como Tequila, Teuchitlán, Guadalajara y Zapopan, con actividades que van desde conciertos y festivales artesanales hasta exhibiciones sobre la historia mundialista y el juego de pelota prehispánico, buscando que visitantes y habitantes encuentren opciones culturales antes o después de los encuentros deportivos.

PARA SABER

La cartelera completa con respectivos horarios y sedes está disponible en la página web sc.jalisco.gob.mx

Numeralia:

● Al menos 85 actividades, funciones, sesiones o jornadas durante junio y julio.

● 11 municipios involucrados de manera directa.

● 12 conciertos y actividades musicales.

● 10 exposiciones.

● 14 funciones de cine documental.

● 7 recorridos, experiencias patrimoniales y actividades de territorio.

● 2 actividades comunitarias y de lectura.

● 2 propuestas de artes escénicas, danza y circo.

● 1 festival artesanal, gastronómico y cultural.

● 9 jornadas comunitarias, integradas por cuatro fechas de Megalectura y cinco talleres de Gol de Barrio.

Actividades culturales en junio y julio (Israel Soria)

Programación de música y conciertos

1. Concierto a tres voces. De España a México, la zarzuela que nos une / Plácido Domingo: El tenor español Plácido Domingo regresa a Guadalajara con un programa dedicado a la zarzuela y al vínculo musical entre España y México. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas, Zapopan. Fecha: Jueves 25 de junio. Horario: 18:00 horas. Costo: De 700 a 2 mil 800 pesos.

2. OFJ Programa 1. Música de cuerdas para cine: La Orquesta Filarmónica de Jalisco abre su programación especial con un concierto dedicado a música de cuerdas vinculada al cine. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2, Zapopan. Fecha: Domingo 14 de junio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.

3. OFJ Programa 2. Concierto de despedida del Cuarteto Latinoamericano: Concierto especial de la OFJ con la participación del Cuarteto Latinoamericano. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2, Zapopan. Fecha: Domingo 21 de junio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.

4. OFJ y Ballet. Giselle, las que no volvieron: Propuesta escénica que articula música sinfónica y danza. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2, Zapopan. Fechas: Jueves 25 y domingo 28 de junio. Horarios: 20:30 y 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.

5. OFJ Programa 4. Concierto de Campeones: Programa especial de la Orquesta Filarmónica de Jalisco dentro de la agenda cultural mundialista. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 2, Zapopan. Fecha: Domingo 5 de julio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.

6. OFJ Programa 5. Amor brujo: La OFJ presenta un programa con acento iberoamericano y repertorio de alto atractivo para públicos nacionales e internacionales. Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala Plácido Domingo, Zapopan. Fecha: Domingo 12 de julio. Horario: 13:00 horas. Costo: De 200 a 600 pesos.

7. Tequila en Concierto. Banda de Música del Estado de Jalisco: Presentación musical al aire libre como parte de las actividades culturales en Tequila. Lugar: Plaza Principal de Tequila. Fecha: Jueves 11 de junio. Horario: 19:00 horas. Entrada libre.

8. Tequila en Concierto. Orquesta Típica de Jalisco: Concierto especial con una de las agrupaciones emblemáticas del patrimonio musical de Jalisco. Lugar: Plaza Principal de Tequila. Fecha: Jueves 16 de julio. Horario: 19:00 horas. Entrada libre.

9. Presentaciones musicales en el Museo Nacional del Tequila: Programación musical de fin de semana para acompañar la oferta cultural del museo. Lugar: Museo Nacional del Tequila, Tequila. Fechas: Sábados 6, 13, 20 y 27 de junio y 4 de julio; domingos 7, 14, 21 y 28 de junio y 5 de julio. Horarios: Sábados, 19:00 horas; domingos, 12:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

10. Estampas de México: Actividad musical y festiva dentro de la programación especial de Jalisco Paseo Interactivo. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Sábado 6 de junio. Horario: 19:00 horas. Costo: Incluido con boleto de museo.

11. Banda Sinfónica de Zapopan: Presentación de la Banda Sinfónica de Zapopan como parte de las actividades culturales de JAPI. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Domingo 7 de junio. Horario: 19:00 horas. Costo: Incluido con boleto de museo.

12. Se escapó el Ensamble de Cuerdas y Flauta a JAPI: Concierto de cámara dirigido a públicos familiares dentro de la agenda de JAPI. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Sábado 27 de junio. Horario: 12:00 horas. Costo: Incluido con boleto de museo.

13. Conciertos ECOS: Presentaciones musicales de agrupaciones del programa ECOS, Música para la Paz, en un espacio público del Centro de Guadalajara. Lugar: Jardín de la Reforma, Guadalajara. Fechas: Junio y julio. Entrada libre.

Artes escénicas, danza y circo

14. Comparsa: Propuesta escénica y familiar con formato de comparsa, circo y activación visual. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Patio Central, Zapopan. Fechas: Sábado 4 y domingo 5 de julio. Horario: 19:00 horas. Entrada libre.

15. Presentaciones de Danza Prehispánica: Actividad escénica vinculada con las tradiciones dancísticas y el patrimonio cultural de la Región Valles. Lugar: Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”, Teuchitlán. Fechas: Sábados 6, 13, 20 y 27 de junio y 4 de julio. Horarios: 12:00 horas. Costo: 30 pesos entrada general; 15 pesos para estudiantes y maestros; entrada gratuita para menores e INAPAM.

Lectura, comunidad y cultura de paz

16. Megalectura: Actividad pública de lectura en la Glorieta Minerva como parte de la programación cultural mundialista. Lugar: Glorieta Minerva, Guadalajara. Fechas: 13, 14, 20 y 21 de junio. Horario: 13:00 horas. Entrada libre.

17. Proyecto Regional en el Mundial: Gol de Barrio: Taller comunitario que integra futbol, arte y cultura para promover el cuidado, el autocuidado y la convivencia pacífica en niñas, niños y jóvenes de contextos vulnerables.

La actividad tendrá cinco sesiones en Enjambres de Zapopan:

● Viernes 12 de junio, 16:00 horas / Lugar: Enjambre Intercultural La Floresta, Clavel 58, La Floresta del Colli, Colinas de la Primavera, Zapopan / Costo: Entrada libre.

● Martes 16 de junio, 16:00 horas / Lugar: Enjambre Centinela, Av. José Parres Arias S/N, Centinela I, Zapopan / Costo: Entrada libre.

● Jueves 18 de junio, 16:00 horas / Lugar: Enjambre Tabachines, Calle Paseo de los Huejotes No. 3346, Lomas de Tabachines, Zapopan / Costo: Entrada libre.

● Viernes 19 de junio, 16:00 horas / Lugar: Enjambre Colli, Calle Volcán Popocatépetl No. 5998, Colli Urbano, Zapopan / Costo: Entrada libre.

● Jueves 25 de junio, 16:00 horas / Lugar: Enjambre Campanario, Calle San Pedro y San Pablo No. 4, El Campanario, Zapopan / Costo: Entrada libre.

Exposiciones

18. Travesías por México: territorios y raíces. Exposición en el Museo Cabañas que reúne miradas sobre el territorio, las raíces y la diversidad cultural del país. Lugar: Museo Cabañas, Guadalajara. Fecha: Hasta el domingo 19 de julio. Horario: Martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas. Costo: 110 pesos entrada general; martes entrada libre.

19. El México de los mexicanos III. Muestra fotográfica que retrata la identidad, diversidad y vida cotidiana del país. Lugar: Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Fecha: Hasta el domingo 20 de septiembre. Horario: Martes, de 11:00 a 19:00 horas; miércoles a sábado, de 11:00 a 17:00 horas; domingo, de 11:00 a 14:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

20. Salto en el tiempo. Exposición fotográfica con obra de Erich Salomon y Barbara Klemm. Lugar: Ex Convento del Carmen, Guadalajara. Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto. Horario: Martes, de 11:00 a 19:00 horas; miércoles a sábado, de 11:00 a 17:00 horas; domingo, de 11:00 a 14:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

21. Lumbral de una pasión. Exposición en el Museo de Palacio de Gobierno vinculada con memoria, deporte e identidad. Lugar: Museo de Palacio de Gobierno, Guadalajara. Fecha: Hasta el domingo 2 de agosto. Horario: Recorridos de martes a sábado, a las 11:00, 12:00, 13:00 y 15:00 horas; domingo, a las 11:00 y 13:00 horas. Costo: Entrada únicamente en recorrido guiado.

22. Jalisco 70. Exposición dedicada a la memoria futbolística de Jalisco y su relación con la Copa Mundial de 1970. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto. Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

23. Campo Común. Exposición que dialoga con el futbol, la comunidad y las formas de encuentro colectivo. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Hasta el domingo 16 de agosto. Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 10:00 a 18:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

24. Arte y Barricas. Muestra que vincula creación artística, tradición tequilera y patrimonio cultural. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Hasta el domingo 7 de junio. Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 11:00 a 20:00 horas. Costo: Incluida con boleto de museo: 150 pesos entrada general; 75 pesos con descuento.

25. Arte y Fútbol en Movimiento. Exposición que cruza arte, deporte y cultura visual en torno al ambiente mundialista. Lugar: Jalisco Paseo Interactivo, Zapopan. Fecha: Hasta el domingo 19 de julio. Horario: Martes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas; sábados y domingos, de 11:00 a 20:00 horas. Costo: Incluida con boleto de museo: 150 pesos entrada general; 75 pesos con descuento.

26. Copa de Arte Popular Banamex. Muestra de arte popular con piezas vinculadas al imaginario futbolístico y a la creatividad artesanal. Lugar: Museo Regional de la Cerámica, San Pedro Tlaquepaque. Fecha: Hasta el viernes 4 de septiembre. Horario: Martes a domingo, de 11:00 a 17:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

27. Tardes Líquidas. Exposición en el Museo Nacional del Tequila como parte de la reapertura y fortalecimiento de la oferta cultural del recinto. Lugar: Museo Nacional del Tequila, Tequila. Fecha: A partir del viernes 5 de junio. Horario: Miércoles a lunes, de 11:00 a 18:00 horas. Costo: Entrada gratuita.

Cine documental y muestra audiovisual

28. Más allá del balón. Ruta Estatal Jalisco 2026. Muestra documental realizada en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026, con una programación dedicada a mirar el futbol más allá de la cancha: como herramienta de comunidad, identidad territorial, inclusión, memoria social, participación política, juventud, vida barrial y vínculos colectivos. La ruta contempla 14 funciones en centros culturales de Arandas, Atotonilco el Alto, El Grullo, Chapala y Lagos de Moreno, con horarios de 18:00 a 20:00 horas. Costo: Por confirmar.

Funciones en Arandas

Sueños de gol: Programa documental sobre juventud, aspiraciones y vínculos familiares atravesados por el fútbol. Lugar: Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Fecha: Viernes 12 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 105 minutos. Entrada libre.

Programa documental sobre juventud, aspiraciones y vínculos familiares atravesados por el fútbol. Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Viernes 12 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 105 minutos. Entrada libre. Canchas de Resistencia Programa sobre comunidad, inclusión y fútbol como herramienta de transformación social. Lugar: Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Fecha: Viernes 19 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 111 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre comunidad, inclusión y fútbol como herramienta de transformación social. Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Viernes 19 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 111 minutos. Entrada libre. Fronteras del fútbol: Programa que aborda guerra, infancia e identidad nacional vistas a través del futbol. Lugar: Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Fecha: Viernes 3 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 99 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa que aborda guerra, infancia e identidad nacional vistas a través del futbol. Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Viernes 3 de julio. 18:00 a 20:00 horas. 99 minutos. Entrada libre. El juego y la memoria. Programa sobre futbol, memoria social y participación política. Lugar: Centro Cultural Arandas “Justino Ramos”. Fecha: Viernes 10 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 100 minutos. Costo: Entrada libre.

Funciones en Atotonilco el Alto

El fútbol de los pueblos: Programa sobre comunidades, identidad territorial y resistencia cultural. Lugar: Centro Cultural Regional “Dr. Juan José Espinoza”. Fecha: Viernes 12 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 101 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre comunidades, identidad territorial y resistencia cultural. Centro Cultural Regional “Dr. Juan José Espinoza”. Viernes 12 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 101 minutos. Entrada libre. Retas y volcanes: Programa dedicado al futbol amateur, los espacios públicos y la apropiación comunitaria. Lugar: Centro Cultural Regional “Dr. Juan José Espinoza”. Fecha: Miércoles 15 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 67 minutos. Costo: Entrada libre.

Funciones en El Grullo

Mundiales invisibles: Programa sobre fútbol femenil, reconocimiento histórico y equidad. Lugar: Centro Cultural Regional El Grullo. Fecha: Lunes 15 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 105 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre fútbol femenil, reconocimiento histórico y equidad. Centro Cultural Regional El Grullo. Lunes 15 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 105 minutos. Entrada libre. La vida alrededor del balón: Programa sobre torneos regionales, futbol amateur y vida comunitaria. Lugar: Centro Cultural Regional El Grullo. Fecha: Jueves 16 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 98 minutos. Costo: Entrada libre.

Funciones en Chapala

Barrio, concreto y pasión: Programa sobre retas callejeras, aficiones populares y espacios públicos. Lugar: Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Fecha: Miércoles 17 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 86 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre retas callejeras, aficiones populares y espacios públicos. Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Miércoles 17 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 86 minutos. Entrada libre. Juventud y esperanza: Programa sobre juventud, identidad y oportunidades a través del deporte. Lugar: Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Fecha: Miércoles 24 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 95 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre juventud, identidad y oportunidades a través del deporte. Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Miércoles 24 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 95 minutos. Entrada libre. Pasión mundial: Programa sobre identidad colectiva y pasión por el fútbol a escala global. Lugar: Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Fecha: Miércoles 1 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 98 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre identidad colectiva y pasión por el fútbol a escala global. Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Miércoles 1 de julio. 18:00 a 20:00 horas. 98 minutos. Entrada libre. La cancha es de todos: Programa sobre inclusión, diversidad y apropiación comunitaria del espacio público. Lugar: Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera. Fecha: Miércoles 8 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 64 minutos. Costo: Entrada libre.

Funciones en Lagos de Moreno

Dioses del estadio: Programa sobre religiosidad popular, identidad y la mística del futbol latinoamericano. Lugar: Centro Cultural Lagos. Fecha: Sábado 20 de junio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 103 minutos. Costo: Entrada libre.

Programa sobre religiosidad popular, identidad y la mística del futbol latinoamericano. Centro Cultural Lagos. Sábado 20 de junio. 18:00 a 20:00 horas. 103 minutos. Entrada libre. La red que nos une: Programa sobre comunidad, vínculos sociales y el futbol como puente entre generaciones. Lugar: Centro Cultural Lagos. Fecha: Sábado 11 de julio. Horario: 18:00 a 20:00 horas. Duración: 113 minutos. Costo: Entrada libre.

Recorridos, patrimonio y experiencias

29. Recorridos guiados por el Teatro Degollado: Visitas al recinto escénico más emblemático de Jalisco, sujetas a la programación cultural del Centro Histórico y del Fan Fest. Lugar: Teatro Degollado, Guadalajara. Fechas: Junio y julio. Entrada libre.

30. Presentaciones de juego de pelota ancestral: Actividad patrimonial y demostrativa en torno a prácticas mesoamericanas vinculadas con el juego ritual. Lugar: Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”, Teuchitlán. Fechas: Domingos 7, 14, 21 y 28 de junio. Horario: De 11:00 a 13:00 horas. Costo: 30 pesos entrada general; 15 pesos para estudiantes y maestros; entrada gratuita para menores e INAPAM.

31. Recorridos por el Paisaje Agavero: Experiencia territorial por una de las zonas patrimoniales más representativas de Jalisco. Lugar: Región Valles. Fechas: Junio y julio. Horario: Por confirmar. Entrada libre.

32. Recorridos por el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería: Visitas al museo de Magdalena, con énfasis en paisaje, minería, memoria regional y patrimonio cultural. Lugar: Magdalena. Fechas: Junio y julio. Horario: Por confirmar. Costo: Por confirmar.

33. Recorridos por Guachimontones y Centro Interpretativo: Visitas al sitio arqueológico y al Centro Interpretativo Guachimontones “Phil Weigand”. Lugar: Teuchitlán. Fechas: Junio y julio. Horario: Por confirmar. Costo: 30 pesos entrada general; 15 pesos para estudiantes y maestros; entrada gratuita para menores e INAPAM.

34. Recorridos por la Ribera de Chapala: Ruta cultural por espacios de la Ribera de Chapala, con énfasis en recintos culturales, paisaje y patrimonio. Lugar: Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera y Centro Cultural González Gallo, Chapala. Fechas: Junio y julio. Entrada libre.