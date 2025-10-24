“A Pesar de Ti”: Drama, romance y engaños

Cada vez es más común ver versiones cinematográficas de novelas relativamente recientes del género dramático y romántico, a diferencia de antes donde las únicas adaptaciones eran de libros de ciencia ficción, infantiles o grandes clásicos. Esta tendencia surgió hace aproximadamente 10 años, estas adaptaciones se caracterizan por su fidelidad con la obra original, por ser historias muy digeribles y con un mensaje muy específico (siempre tienen una moraleja) y de alguna manera están enriqueciendo al género drama-romance. Tienen un público muy definido y me atrevería decir que fiel. Y parece que están funcionando de forma excelente por lo que vemos en taquilla.

Basada en el best seller de Colleen Hoover, “A Pesar de Ti” presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran lo que queda atrás tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. “A Pesar de Ti” es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada además por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.

Colleen Hoover es una exitosa y prolífica escritora, todo un fenómeno imparable. Una novela maravillosa por la autora de “Romper el círculo” (It Ends with Us). “Con una habilidad especial para la novela de emociones de alto voltaje, Hoover ha vendido más de 20 millones de libros. Y lo ha hecho a su manera”. Así se refiere de ella El New York Times.

A Morgan y su hija de dieciséis años, Clara, nada les gustaría más que no parecerse. Morgan está decidida a evitar que su hija cometa los mismos errores que ella, pues al quedarse embarazada y casarse demasiado joven, tuvo que dejar en el aire sus propios sueños. Y Clara solo desea que su madre sea menos predecible y mucho más relajada.

Con personalidades muy distintas les resulta cada vez más difícil coexistir. La única persona que puede traer paz al hogar es Chris, marido, padre y el ancla de la familia. Pero esa paz se rompe cuando se ve envuelto en un trágico y extraño accidente con desgarradoras consecuencias para ellas.

Esta tragedia, y el descubrimiento de que las personas que Morgan amaba no son lo que ella pensaba, hacen la relación con Clara aún más difícil y complicada, pues la madre ahora trata de proteger a la hija de un doloroso y terrible secreto.

Mientras lucha por reconstruir todo lo que se derrumbó, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba y Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver. Con cada nuevo secreto y malentendido madre e hija se separan cada vez más, así que lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra.

“A Pesar de Ti”, asegura al cinéfilo una experiencia emotiva y memorable. Josh Boone, (director de la exitosa película “Bajo la Misma Estrella”, en 2014), se ha consolidado como un cineasta capaz de trasladar novelas al cine con fidelidad y sensibilidad, manteniendo la esencia de la obra original y logrando conmover de manera auténtica a la audiencia. Esa misma visión se refleja en esta nueva adaptación, donde un elenco de primer nivel, con trayectorias sólidas y versátiles, aporta autenticidad y fuerza emocional a cada personaje.

Bajo esta línea, la película aborda temas universales como la familia, el amor, el duelo y las segundas oportunidades, compartiendo distintas perspectivas en las que la audiencia podrá verse reflejada: desde el primer amor adolescente hasta el amor maduro, las decisiones que cambian la vida, las pérdidas familiares, el duelo, las traiciones inesperadas y los vínculos irrompibles. Una montaña rusa de emociones que el espectador vivirá de inicio a fin.

Esta es una historia triste y muy bonita al mismo tiempo, donde asistimos a la lucha entre dos generaciones, una madre (joven) y una hija (adolescente) intentando mantener sus posiciones.

Aunque al inicio esta película parece hablar de primeros amores y relaciones adolescentes, no es una típica novela romántica. A pesar de ti nos da una dosis de realidad, con una crudeza prudente, sin caer en el fatalismo o en el morbo. Descubrimos (o recordamos) que en el mundo real las relaciones a veces terminan, y las personas tienen que afrontar situaciones complejas al mismo tiempo que navegan toda clase de emociones, desde felicidad y amor hasta dolor y duelo.

Cabe señalar que la trama me recordó, en cierto sentido, a la película de Harrison Ford, Juegos del Destino (de 1999), donde el protagonista lleva una vida feliz con su esposa que fallece en un accidente de avión y con eso se revela un secreto muy similar al que vemos en A Pesar de Ti, es decir, la historia pudiera no ser tan novedosa pero la narrativa y el escenario humano (madre e hija) si son nuevos, sobre todo para las nuevas generaciones.

En cuanto al reparto, me llamó la atención la talentosa joven Mckenna Grace, hablar de ella es platicar de una actriz camaleónica, difícil de creer que es la misma persona que da a vida a Phobe Spengler, la niña de “Los Caza Fantasmas”, una actriz de gran trayectoria que empezó a trabajar desde muy joven y además es cantante, una delicia verla actuar.

Recomendable para los cinéfilos que gustan del género dramático y romántico que gustan de las historias que van más allá de “fueron felices por siempre”. ¡Nos vemos en el cine!

